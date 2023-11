Découvrez la montre connectée, écouteur et chargeur ultra minimalistes de CMF pour les petits budgets (marque de Nothing)

Le marché des wearables (accessoires portables) est toujours plus saturé en nouveaux produits. Toutefois, quand nous avons reçu les nouveaux produits de CMF, qui est une sous marque de la start-up londonienne de technologie grand public Nothing, nous avons tout de suite été très motivé pour découvrir ces nouveaux accessoires et nous allons vous expliquer pourquoi dans cet article.

Nous retrouvons donc une smartwatch WATCH PRO, des écouteurs Bluetooth BUDS PRO à réduction de bruit active et un chargeur 65W 3 en 1. Ces accessoires présentent un design propre ultra minimaliste qui nous attire fortement. Derrière ces looks ultra épurés se cache des fonctions haut de gamme proposé à des prix abordables. Ces 3 nouveaux accessoires sont également proposé en trois couleurs (hormis le chargeur), de couleur gris clair, noir et le fameux orange éponyme de la marque. Notons qu’ils sont compatibles avec les appareils basés sur iOS 13 et ultérieur, ainsi qu’Android 8.0 et ultérieur… Assez de teaser c’est parti !

CMF WATCH Pro : La montre connectée ultra minimaliste

La CMF Watch Pro est la toute première smartwatch de Nothing. Et même si c’est la première technologie de Nothing, la marque a fait un excellent travail en termes de conception (alliage d’aluminium et résistante à l’eau) et d’intégration de fonctionnalités essentielles.

En ce qui concerne l’affichage, la CMF Watch Pro dispose d’un grand écran AMOLED de 1,96 pouce. Celui-ci offre une résolution de 410×502 px, garantissant que tous les textes et éléments visuels soient nets et bien détaillés. Ce qui est plus important, c’est que la luminosité maximale de l’écran est de 600+ nits, une valeur très élevée sur le marché.

Grâce à cette luminosité maximale élevée, vous pouvez facilement voir les éléments à l’écran même dans des conditions extérieures lumineuses, en plein soleil par exemple. Autre chose importante, le taux de rafraîchissement de l’écran est réglé à 58 Hz. En comparaison, la plupart des montres dans cette gamme de prix ont un taux de rafraîchissement de 30 Hz.

Cet écran à taux de rafraîchissement élevé de la CMF Watch Pro assure une expérience plus fluide lorsque que vous naviguez dans l’interface de la montre. Les cadrans de la montre donneront également une impression réactive et de fluidité.

Fonctionnalités sportives et de fitness

Vous bénéficiez également de certaines fonctionnalités qui ne sont généralement pas présentes dans les smartwatches abordables. Par exemple, la Watch Pro de CMF de Nothing dispose d’une navigation GPS. Elle peut assurer le suivi de l’emplacement lors de la marche, du vélo et de la randonnée.

Dans cette optique, la montre prend en charge un large éventail de fonctionnalités d’entraînement et de sport (110 modes). Elles rendront plus facile le suivi de votre niveau de forme physique pendant les séances d’entraînement et les activités.

De plus, la Watch Pro de CMF de Nothing intègre des fonctionnalités de santé. Il y a des moniteurs en temps réel de la saturation en oxygène du sang et de la fréquence cardiaque. Vous pouvez également suivre votre sommeil et votre niveau de stress avec la montre.

Une application dédiée

Ce design ultra minimaliste et épuré ne s’arrête pas au physique de la montre, l’application dédié à la montre en profite aussi largement. Celle-ci permet de gérer la smartwatch et de consulter vos statistiques de santé et de remise en forme en parfaite synchronisation avec la Watch Pro.

Robustesse et autonomie

La montre est soumise à une batterie de tests de durabilité rigoureux, comprenant des épreuves de pression des boutons, de résistance aux chutes et aux rayures, et même une exposition au sel. Grâce à sa certification IP68, la CMF Watch Pro peut rester immergée jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans subir le moindre dommage.

Équipée d’une batterie de 340 mAh, cette montre intelligente offre une super autonomie. En utilisation typique, elle peut fonctionner pendant 13 jours, tandis qu’en usage intensif, elle conserve sa performance pendant 11 jours. De plus, en mode économie d’énergie, elle vous accompagne pendant 45 jours. Elle excelle également en matière de communication, avec 18 heures d’appels Bluetooth ininterrompus et 27 heures d’utilisation continue du GPS. Avec une telle autonomie, les préoccupations liées à la recharge quotidienne sont reléguées au passé.

Fonction d’appel et informations sur les prix

La Watch Pro de CMF de Nothing vous permet de passer et de recevoir des appels. Elle dispose d’un haut-parleur intégré et d’un microphone pour répondre à vos besoins d’appel. Et comme la montre dispose de fonctionnalités d’appel assisté par IA, vous devriez bénéficier d’une expérience d’appel très agréable pour ce type d’accessoire.

En ce qui concerne les prix, la CMF Watch Pro est aujourd’hui disponible au prix de 119 €. Vous avez la possibilité d’obtenir la montre dans deux finitions différentes : gris métallisé poli et gris foncé. Pour le gris foncé, vous pouvez choisir entre deux couleurs de bracelet : gris cendré et gris foncé.

Et pour le gris métallisé poli, la Watch Pro de CMF de Nothing est proposée avec un bracelet orange frappant.

Voir l’offre sur la smartwatch CMF WATCH Pro

CMF BUDS PRO : Les écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active

L’expertise de Nothing dans les accessoires audio n’a pas besoin d’être présentée. Prenons par exemple les écouteurs Nothing Ear (1) et Ear (2) qui ont récolté de belles notes sur les différents tests que nous pouvons trouver sur le web. Si les Buds Pro de CMF de Nothing sont moins chers que les écouteurs phares de Nothing, ils ne lésinent pas sur les facteurs importants.

Pour commencer, les Buds Pro de CMF par Nothing possèdent une technologie avancée de réduction active du bruit (ANC). Ils peuvent offrir jusqu’à 45 dB de réduction du bruit sur une large plage de fréquences de 5000 Hz. En d’autres termes, vous serez complètement isolé du bruit extérieur en portant ces écouteurs en mode ANC.

Mais l’ANC n’est pas la seule caractéristique intéressante des Buds Pro de CMF. Les écouteurs offrent également une belle autonomie. Pour être précis, ils sont équipés de la plus grande batterie de tous les produits audio de Nothing.

Mais à quel point la performance de la batterie est-elle endurante ? Vous pouvez tenir jusqu’à 6,5 heures avec l’ANC activé et 11 heures avec l’ANC désactivé. De plus, les Buds Pro de CMF disposent d’une configuration robuste de drivers audio. Les drivers sont en LCP+PU, et ils sont équipés d’une technologie d’ajustement des basses en temps réel.

Pour les appels, les Buds Pro sont équipés de 6 microphones HD et de la technologie Clear Voice, développée et affinée sur plus de 20 000 000 de modèles de bruit, afin d’isoler les bruits environnants et de restituer votre voix de la manière la plus nette qui soit.

Bénéficiant d’une certification IP54 en termes de résistance à l’eau et à la poussière, ces écouteurs sont conçus pour faire face aux éléments et aux rigueurs de l’usage quotidien. De plus, ils ont été soumis à une série de tests de durabilité rigoureux pour garantir leur longévité.

Contrôles intuitifs, application et solidité

Grâce à des commandes tactiles pratiques, vous pouvez facilement changer de piste, répondre ou refuser des appels, et passer en un simple toucher du mode d’annulation active du bruit au mode Transparence.

Pour tirer le meilleur parti des Buds Pro, utilisez l’application Nothing X. Vous pouvez activer le mode faible latence pour réduire le décalage lors des jeux sur votre smartphone, ou personnaliser les commandes tactiles et les niveaux de réduction active du bruit.

Les écouteurs Bluetooth CMF BUDS PRO sont conçus pour la robustesse. Ils ont passé des tests exigeants, dont 5 000 cycles de branchement/débranchement pour le port de charge, 10 000 cycles d’ouvertures/fermetures du boîtier, et des tests de température allant de -40°C à 70°C. De plus, ils résistent à l’eau grâce à leur certification IP54.

Ces technologies audio avancées garantissent que vous tiriez le meilleur parti de votre lecture audio pour un prix abordable. Vous pouvez choisir les Buds Pro de CMF en trois couleurs différentes : gris clair, gris foncé et orange. Et pour ceux qui se demandent, les Buds Pro de CMF par Nothing sont proposés à tarif intéressant de 55€.

Voir l’offre sur les écouteur Bluetooth CMF BUDS PRO

CMF POWER POWER 65W GaN : Le chargeur rapide 3 en 1

Le dernier produit dévoilé par CMF de Nothing est le CMF Power 65W GaN charger. Il dispose de deux ports USB-C ainsi que d’un port USB-A unique. Grâce à ses multiples ports, vous pouvez charger simultanément trois appareils différents. Et fidèle à son nom, la puissance totale de sortie du chargeur est de 65W.

De plus, le chargeur 65W GaN de CMF de Nothing prend en charge tous les principaux protocoles de charge. Cela inclut la charge rapide 3.0, le QC 4.0+, le Samsung 9V2A, l’Apple 2.4A, et d’autres. Le chargeur est également compatible avec les câbles USB certifiés MFI (Made for iPhone) d’Apple.

Le CMF Power 65W GaN charger délivre ces 65W à 45W et 20W sur les deux ports USB-C. En alternative, il peut délivrer 65W à 45W et 18W sur le premier port USB-C et les ports USB-A. Et lorsque vous utilisez les trois ports en même temps, le chargeur ajuste automatiquement la puissance de sortie.

Le chargeur 65W GaN étant très récent, il n’est pas encore disponible sur le marché son prix et sa disponibilité ne sont pas encore connus, mais cela ne serait tardé.