L’adoption de la version Android enregistre une légère progression

Il s’est écoulé un certain temps depuis que Google nous a fourni une mise à jour sur la répartition des versions d’Android, mais nous avons enfin de nouvelles données à analyser. La dernière fois que nous avons eu un aperçu de la situation des versions d’Android remonte à mai, et les résultats étaient loin d’être idéaux. Avançons de cinq mois, et le paysage a évolué, avec Android 13 qui règne maintenant en maître, suivi de près par Android 12. Cependant, la mention d’Android 14 est encore prématurée, et nous approfondirons bientôt ces évolutions.

Les dernières tendances dans la répartition des versions d’Android

Il fut un temps où Google mettait à jour les données de répartition des versions d’Android chaque mois, nous permettant de suivre comment les mises à jour se propageaient parmi les utilisateurs. Cependant, cette pratique a été abandonnée il y a quelques années, nous laissant dans l’attente de deux mises à jour annuelles au sein d’Android Studio. La dernière mise à jour, en date du 1er octobre 2023, est là, et elle nous offre des informations précieuses sur l’état actuel des versions d’Android.

Le paysage des versions d’Android

Android 13 est présent depuis plus d’un an maintenant, et ce n’est plus la version Android la plus récente suite au lancement relativement récent d’Android 14. Gardez à l’esprit que les dernières données sur la répartition des versions d’Android remontent au 1er octobre, quelques jours seulement avant la sortie officielle aux côtés du Pixel 8, il est donc très peu probable qu’Android 14 apparaisse dans les données.

En ce qui concerne Android 13, il a connu une croissance significative au cours des cinq mois depuis la dernière mise à jour des données, avec une augmentation de 7,4% de la part de marché. Ce bond l’a propulsé de trois places vers le haut du classement pour devenir la version d’Android la plus utilisée. Au moment de la mesure de Google, Android 13 était présent sur un impressionnant 22,4% des appareils Android actifs.

Ce qui est particulièrement intrigant, c’est qu’Android 12, le successeur d’Android 11, n’a pas réussi à obtenir la deuxième place. Android 11 occupe cette position, résidant sur 21,6% des appareils actifs, dépassant la part de marché de 15,8% détenue par Android 12. Étonnamment, Android 10 a également dépassé Android 12, capturant 16,1% des appareils actifs.

En descendant dans la liste, Android Pie détient toujours une part significative du marché avec 10,5%, puis les versions plus anciennes se dégonflent rapidement. Android Oreo est présent sur 7,3% des appareils, tandis que les versions précédentes, notamment Nougat, Marshmallow et Lollipop, se situent autour de 2%.

Le fait que, un an après son lancement, la version d’Android la plus récente (à l’exception d’Android 14) soit présente sur moins d’un quart des appareils actifs peut ne pas être une bonne nouvelle. Cependant, un rapide coup d’œil dans les archives de la répartition d’Android révèle que les choses étaient encore pires par le passé. Par exemple, un an après son lancement, Oreo n’était présent que sur 14% des appareils mobiles.

Les versions d’Android classées par part de marché

Penchons-nous de plus près sur les différentes versions d’Android, classées par leur part de marché :

Android 13 (22,4%) : Android 13 occupe désormais la première place avec une part de marché substantielle de 22,4%. Android 11 (21,6%) : Étonnamment, Android 11 se classe en deuxième position, devançant légèrement Android 12. Android 10 (16,1%) : Android 10 maintient sa présence sur une partie significative des appareils actifs. Android 12 (15,8%) : Android 12 a été dépassé par Android 11 et Android 10 en termes de part de marché. Android Pie (10,5%) : Android Pie, une version plus ancienne, parvient toujours à sécuriser une part de marché à deux chiffres. Android Oreo (7,3%) : Android Oreo stagne à 7,3% des appareils actifs. Android Nougat (2,6%) : Les versions plus anciennes telles que Nougat continuent de détenir une petite part de marché. Android Marshmallow (1,9%) : La présence de Marshmallow reste modeste. Android Lollipop (1,4%) : Lollipop est parmi les versions moins couramment utilisées.

Lorsque nous considérons les dernières versions d’Android, Android 10, 11, 12 et 13 représentent collectivement 75,9% de la répartition totale. Cela reflète une augmentation de 3,7% par rapport aux données recueillies il y a cinq mois, ce qui indique qu’il y a des progrès dans l’adoption de versions plus récentes d’Android, même si cela n’est pas un changement massif.

L’évolution d’Android : un test plus approfondi des données

Maintenant que nous avons examiné la répartition actuelle des versions d’Android, plongeons dans les implications et les tendances derrière ces chiffres.

L’ascension d’Android 13 en tête

L’ascension d’Android 13 à la première place de la répartition des versions d’Android est un développement significatif. Cette version est disponible depuis plus d’un an, et sa popularité ne cesse de croître. Cela témoigne de l’engagement de Google à fournir des mises à jour régulières et des améliorations à son système d’exploitation.

La proximité de la sortie d’Android 14 souligne encore plus l’importance de garder les appareils Android à jour. Les utilisateurs sont impatients de découvrir les dernières fonctionnalités et améliorations, et cette demande contribue à l’adoption rapide des versions plus récentes.

Le triomphe inattendu d’Android 11

Le fait qu’Android 11 ait fait un bond inattendu à la deuxième position mérite d’être souligné. Alors que les versions plus récentes comme Android 12 et Android 10 étaient censées dominer, Android 11 a su maintenir une position solide. Cela pourrait s’expliquer par la stabilité et la fiabilité d’Android 11, ce qui en réalité un choix préféré pour de nombreux utilisateurs.

Le défi d’Android 12

Malgré ses fonctionnalités innovantes et ses améliorations de l’interface utilisateur, Android 12 est en retard par rapport à Android 11 et Android 10 en termes de part de marché. Ce résultat rappelle que convaincre les utilisateurs de passer à une nouvelle version peut être un défi difficile. Cela nécessite de convaincre les utilisateurs que les avantages de la mise à niveau l’emportent sur les éventuels inconvénients ou apprentissages.

La présence notable de versions plus anciennes

Le fait que des versions plus anciennes comme Android Pie, Oreo, Nougat, Marshmallow et Lollipop occupent encore une part considérable du marché démontre la diversité et la fragmentation de l’écosystème Android. Alors que les dernières versions offrent le meilleur en termes de fonctionnalités et de sécurité, de nombreux utilisateurs continuent de s’appuyer sur ces anciennes itérations.

Des progrès dans l’adoption

Bien que l’augmentation de 3,7% de la part de marché combinée des dernières versions d’Android puisse sembler modeste, elle témoigne d’une tendance positive dans l’industrie. De plus en plus d’utilisateurs passent progressivement à des versions plus récentes d’Android, bénéficiant ainsi d’une sécurité, de performances et de fonctionnalités améliorées. Ces progrès soulignent l’importance des fabricants d’appareils Android et des opérateurs de téléphonie mobile pour faciliter les mises à jour en temps voulu et prendre en charge un plus large éventail d’appareils.

Le chemin à parcourir

La répartition des versions d’Android est un paysage en constante évolution. À chaque nouvelle sortie, les utilisateurs attendent avec impatience les améliorations et les innovations que Google apportera à leurs appareils. Le défi permanent pour Google et l’écosystème Android dans son ensemble est de s’assurer que le plus grand nombre possible d’utilisateurs puissent accéder et bénéficier des dernières versions d’Android. Cela permet non seulement de donner aux utilisateurs de meilleures expériences, mais renforce également la sécurité globale et la compatibilité de la plateforme Android.

Alors que nous attendons la prochaine mise à jour des données, nous ne pouvons qu’anticiper davantage de changements dans la répartition des versions d’Android. La présence d’Android 14 fera certainement sensation, et il sera intéressant de voir comment cela impactera la dynamique de l’écosystème Android. Une chose est sûre : le paysage Android continuera d’évoluer, poussé par le désir de fournir aux utilisateurs la meilleure expérience mobile possible.

Le problème de la répartition des versions d’Android et son impact sur l’expérience utilisateur

Android est le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde, avec plus de 3 milliards d’appareils actifs. Cependant, l’un des plus grands problèmes d’Android est la fragmentation de la répartition de ses versions. Cela signifie qu’il y a une grande variété de versions d’Android en usage, certains appareils utilisant des versions très anciennes du système d’exploitation. Cette fragmentation peut avoir un impact négatif sur l’expérience utilisateur, car elle peut entraîner des vulnérabilités de sécurité, des problèmes de compatibilité et des problèmes de performances.

Pourquoi la répartition des versions d’Android est-elle si fragmentée ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la répartition des versions d’Android est si fragmentée. Une raison est que Google ne publie pas les mises à jour d’Android directement aux utilisateurs. Au lieu de cela, il publie les mises à jour aux fabricants d’appareils, qui sont ensuite chargés de les déployer sur leurs appareils. Ce processus peut prendre des mois, voire des années, en fonction du fabricant.

Une autre raison de la fragmentation d’Android est le nombre élevé d’appareils Android sur le marché. Il existe plus de 100 000 appareils Android différents en usage, et chaque appareil a sa propre configuration hardware unique. Cela rend difficile pour les fabricants de tester et de déployer des mises à jour pour tous leurs appareils.

Enfin, certains utilisateurs sont tout simplement réticents à mettre à jour leurs appareils vers la dernière version d’Android. Cela peut être dû à des préoccupations concernant l’autonomie de la batterie, les performances ou la compatibilité avec leurs applications préférées.

Comment la fragmentation des versions d’Android affecte-t-elle l’expérience utilisateur ?

La fragmentation des versions d’Android peut avoir un impact négatif sur l’expérience utilisateur de plusieurs façons.

Vulnérabilités de sécurité

Les anciennes versions d’Android ont souvent des vulnérabilités de sécurité qui ont été corrigées dans les versions plus récentes. Cela signifie que les utilisateurs qui utilisent des versions plus anciennes d’Android sont plus vulnérables aux attaques de logiciels malveillants et autres menaces de sécurité.

Problèmes de compatibilité

Les nouvelles applications et jeux sont souvent développés pour la dernière version d’Android. Cela signifie que les utilisateurs qui utilisent des versions plus anciennes d’Android peuvent ne pas pouvoir utiliser les dernières applications et les derniers jeux. De plus, certaines applications et jeux peuvent ne pas fonctionner correctement sur les anciennes versions d’Android.

Problèmes de performances

Les anciennes versions d’Android peuvent ne pas être en mesure de tirer parti des dernières fonctionnalités matérielles. Cela peut entraîner des problèmes de performances, tels que des ralentissements et des temps de chargement d’applications lents.

Que peut-on faire pour résoudre le problème de la fragmentation des versions d’Android ?

Il existe plusieurs mesures qui peuvent être prises pour résoudre le problème de la fragmentation des versions d’Android.

Google peut faire davantage pour inciter les fabricants à publier rapidement des mises à jour

Google pourrait exercer davantage de pression sur les fabricants pour qu’ils publient rapidement des mises à jour pour leurs appareils. Cela pourrait être fait en exigeant des fabricants qu’ils signent un accord s’engageant à publier des mises à jour pendant une certaine période. De plus, Google pourrait offrir des incitations financières aux fabricants qui publient rapidement des mises à jour.

Google peut faciliter la tâche des fabricants pour tester et publier des mises à jour

Google pourrait faciliter la tâche des fabricants pour tester et publier des mises à jour en leur fournissant plus de ressources et d’outils. Par exemple, Google pourrait fournir aux fabricants une plateforme de test basée sur le cloud qui leur permettrait de tester les mises à jour sur une variété d’appareils sans avoir à acheter du hardware physique.

Google peut rendre la mise à jour des appareils plus attrayante pour les utilisateurs

Google pourrait rendre la mise à jour des appareils plus attrayante pour les utilisateurs en développant des outils qui facilitent et sécurisent le processus de mise à jour. Par exemple, Google pourrait développer un outil qui sauvegarde automatiquement les données d’un utilisateur avant d’installer une mise à jour. De plus, Google pourrait informer les utilisateurs des avantages de la mise à jour de leurs appareils.

Que peuvent faire les utilisateurs pour se protéger des effets négatifs de la fragmentation des versions d’Android ?

Il existe plusieurs mesures que les utilisateurs peuvent prendre pour se protéger des effets négatifs de la fragmentation des versions d’Android.

Mettre à jour régulièrement votre appareil

La chose la plus importante que les utilisateurs peuvent faire est de maintenir leur appareil à jour avec la dernière version d’Android. Cela peut être fait en vérifiant régulièrement les mises à jour et en les installant dès qu’elles sont disponibles.

Faire attention aux applications que vous installez

Les utilisateurs doivent faire attention aux applications qu’ils installent sur leurs appareils. Ils ne doivent installer que des applications provenant de sources fiables, comme le Google Play Store. De plus, les utilisateurs doivent lire les test sur les applications avant de les installer.

Utiliser une application de sécurité

Les utilisateurs devraient utiliser une application de sécurité pour protéger leurs appareils contre les logiciels malveillants et autres menaces de sécurité. Les applications de sécurité peuvent scanner les applications à la recherche de logiciels malveillants et bloquer l’installation d’applications malveillantes.

Notre avis

La fragmentation des versions d’Android est un problème sérieux qui peut avoir un impact négatif sur l’expérience utilisateur. Google, les fabricants et les utilisateurs ont tous un rôle à jouer pour résoudre ce problème. Google peut faire davantage pour inciter les fabricants à publier rapidement des mises à jour et faciliter la tâche des fabricants pour tester et publier des mises à jour. Les fabricants peuvent publier des mises à jour plus rapidement et faciliter la mise à jour des appareils pour les utilisateurs. Et les utilisateurs peuvent maintenir leurs appareils à jour, faire attention aux applications qu’ils installent et utiliser une application de sécurité.