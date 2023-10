Comment vérifier l’état de la batterie sur Windows 10/11 [Vérifier l’état et l’historique]

Voulez-vous savoir la santé de votre batterie sur un ordinateur portable Windows ? Si oui, vous êtes au bon endroit. Ici, je vais partager quelques solutions de travail pour vérifier la santé de la batterie sur un PC Windows 10 et Windows 11.

La batterie est l’une des parties importantes d’un ordinateur portable. Non seulement pour un ordinateur portable, mais c’est aussi un composant crucial pour d’autres appareils comme les smartphones, les montres intelligentes, etc. Elle vous permet d’accéder à l’appareil et de travailler pendant des heures sans le brancher sur une source d’alimentation.

Mais il est important de savoir que la batterie se dégrade avec le temps. Cela signifie qu’au début, vous obtiendrez une durée de vie de batterie maximale, mais ne vous attendez pas aux mêmes performances après un an en raison de la capacité réduite de la batterie. Elle peut diminuer de moitié par rapport à ce que vous obteniez au début.

Il est donc préférable de garder un œil sur la santé de votre batterie et de prendre des mesures en conséquence. Vérifier la santé de la batterie sur les iPhones, les téléphones Android est assez facile, mais on ne peut pas en dire autant pour Windows. Cependant, sur Windows, vous pouvez obtenir un rapport détaillé sur la santé de la batterie.

Il existe plusieurs solutions pour vérifier la santé de la batterie sur un ordinateur portable Windows. Commençons par la solution par défaut et la meilleure.

Vérifier la santé de la batterie sur Windows 11 en utilisant le Terminal

Vous pouvez obtenir le rapport complet sur la santé de la batterie en utilisant la commande PowerShell. Elle donne des informations complètes sur la batterie à partir de la date à laquelle vous commencez à utiliser le produit. Donc, si vous voulez voir le rapport détaillé sur la santé de la batterie, tout ce que vous avez à faire est d’exécuter une commande.

Étape 1 : Cliquez avec le bouton droit sur l’icône du menu Démarrer, puis ouvrez le Terminal (Admin). L’accès administrateur est requis, sélectionnez donc Oui dans la fenêtre contextuelle. Vous pouvez ouvrir PowerShell ou CMD, mais assurez-vous de les exécuter en tant qu’administrateur.

Étape 2 : Copiez cette commande : powercfg /batteryreport . Et collez-la dans le Terminal. Vous pouvez faire un clic droit pour coller la commande copiée.

Étape 3 : Appuyez sur le bouton Entrée et attendez que la commande s’exécute.

Étape 4 : Une fois que la commande est exécutée, le rapport sera enregistré. Vous pouvez voir l’emplacement du fichier dans le Terminal ou la fenêtre Powershell.

Étape 5 : Accédez à l’emplacement mentionné (l’emplacement est dans la fenêtre de commande ci-dessus) et ouvrez le fichier battery-report.html.

Sur la page Web, vous pouvez voir toutes les informations sur votre batterie depuis le premier jour.

Quelles informations pouvez-vous voir dans le rapport sur l’état de la batterie :

Caractéristiques de la batterie (fabricant, numéro de série, capacité de conception, capacité actuelle, cycle de charge)

Utilisation des 3 derniers jours en détail

Utilisation de la batterie sous forme de graphique

Historique d’utilisation de la batterie depuis le jour où vous avez commencé à utiliser l’appareil (par intervalles de semaine)

Historique de la capacité de la batterie

Durée de vie estimée de la batterie du début à la fin

Mon expérience : La capacité de conception de la batterie de mon ordinateur portable était de 75 087 mWh, mais après neuf mois, la capacité de la batterie a été réduite de près de la moitié de sa capacité d’origine. Je ne suivais pas les recommandations d’utilisation, donc si vous suivez les points recommandés, vous pouvez préserver la durée de vie de votre batterie plus longtemps. Je laisserai quelques points importants à la fin.

Vérifier la santé de la batterie sur Windows 11 en utilisant une application tierce

Il existe également de nombreuses applications tierces qui affichent l’historique de la batterie et des informations sur la santé de la batterie. Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, vous pouvez toujours essayer de vérifier avec des applications tierces. Les étapes pour chaque application tierce seront différentes, mais les exigences de base restent les mêmes.

Étape 1 : Téléchargez l’application depuis le site officiel.

Étape 2 : Installez l’application sur votre PC. Ici, j’utilise BatteryInfoView qui est une application autonome et qui ne nécessite pas d’installation.

Étape 3 : Ouvrez l’application et elle affichera divers détails. La quantité de détails peut varier en fonction des applications que vous utilisez.

Dans BatteryInfoView de Nirsoft, voici les informations disponibles :

Informations sur la batterie comme son nom et son numéro de série

Capacité d’origine et capacité actuelle de la batterie

Cycle de charge et de décharge

Et quelques autres détails

Comme mentionné précédemment, chaque application a une façon différente d’afficher les détails.

Comment préserver la santé de la batterie sur Windows

Pour maintenir la santé de la batterie même après plusieurs mois, vous devez suivre les meilleures pratiques qui ralentissent la dégradation de la batterie.

Ne chargez pas votre ordinateur portable à plus de 80%

Ne laissez pas la batterie de votre ordinateur portable Windows descendre en dessous de 20%

Utilisez le chargeur d’origine pour charger votre ordinateur portable

Évitez la surchauffe de votre ordinateur portable Windows

Voilà tout ce que vous devez savoir sur la vérification de la santé de la batterie sur Windows 10 et Windows 11. Si vous avez d’autres informations à ajouter, n’hésitez pas à partager vos commentaires précieux dans la section des commentaires.