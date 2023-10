Ne Perdez Pas Vos Mots de Passe Lors du Changement de Téléphone : Suivez Ces Étapes

L’étape initiale consiste à activer la synchronisation des données de compte et des mots de passe sur votre smartphone à partir du menu des paramètres. Ce faisant, lorsque vous passerez à votre nouveau téléphone, vos mots de passe seront transférés de manière transparente et sécurisée via le cloud de Google.

Suivez ces étapes sur votre téléphone actuel :

Accédez au menu Paramètres

Allez à la section appelée Google

Sélectionnez l’option « Autocomplétion », puis « Autocomplétion avec Google »

Enfin, activez l’option « Utiliser l’autocomplétion avec Google »

Dans la même section, vous pouvez également accéder à la section « Gestionnaire de mots de passe ». Appuyez simplement sur l’icône de paramètres, qui ressemble généralement à une roue dentée, selon votre téléphone. À partir de cette section, activez les options « Suggérer d’enregistrer les mots de passe » et « Accès automatique ».

De plus, vous aurez la possibilité d’exporter vos mots de passe pour les utiliser sur un autre appareil. Lors de la configuration de votre nouvel appareil mobile, vous pouvez accéder au même menu et importer les mots de passe. Cependant, cette étape peut ne pas être nécessaire. Avec les instructions précédentes, vos mots de passe devraient être facilement transférés vers votre nouveau smartphone à l’aide de Google.

Une fois connecté avec votre compte Google sur votre nouveau téléphone Android, tous vos mots de passe seront facilement accessibles.

Il est important de garder à l’esprit que certains fabricants disposent de leurs propres systèmes de sécurité propriétaires pour la protection des mots de passe, comme c’est le cas avec Samsung, par exemple. Dans de telles situations, certains de vos mots de passe peuvent ne pas être enregistrés dans Google, mais dans le propre système du fabricant. Par exemple, dans le cas de Samsung, ils sont enregistrés dans l’application Samsung Pass. Si vous passez d’un smartphone Samsung à un autre, vous avez simplement besoin de vous connecter avec votre compte Samsung sur le nouvel appareil pour accéder à vos mots de passe de manière transparente.

Cependant, si vous passez à une autre marque de smartphone, vous devrez peut-être exporter vos mots de passe sous forme de fichier à partir de l’application Samsung Pass, puis les importer dans le nouvel appareil pour assurer une transition en douceur.

Utilisation d’un gestionnaire de mots de passe

Les applications de gestionnaire de mots de passe, comme LastPass et 1Password, offrent d’excellentes solutions non seulement pour gérer vos mots de passe sur différents appareils, qu’il s’agisse d’un téléphone portable, d’une tablette ou d’un ordinateur, mais aussi pour renforcer votre sécurité globale. Elles peuvent vous aider à générer des mots de passe complexes lorsque vous créez de nouveaux comptes sur différents services ou sites web.

Généralement, ces applications fonctionnent sur la base d’un abonnement. Par exemple, 1Password propose un forfait individuel au prix d’environ 32 € (plus TVA) par an, vous permettant d’utiliser le service sur tous vos appareils et fournissant même 1 Go de stockage sécurisé pour les fichiers. Dans le cas de LastPass, il existe une version gratuite avec des fonctionnalités limitées, qui comprend un coffre-fort de mots de passe et un générateur de mots de passe. LastPass propose également un plan premium avec des avantages supplémentaires, tels que le partage de mots de passe et 1 Go de stockage de fichiers chiffré.

Pour migrer vos mots de passe en utilisant l’une de ces applications, veuillez suivre ces étapes :

Connectez-vous à Chrome sur votre ordinateur. Cliquez sur le bouton des trois points situé dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Gestionnaire d’identifiants Google ». Dans la barre latérale gauche, accédez à « Paramètres » et choisissez « Télécharger le fichier » sous l’option « Exporter les mots de passe ». Après avoir exporté vos mots de passe, rendez-vous sur le site web de votre gestionnaire de mots de passe préféré, tel que LastPass ou 1Password, et créez un compte. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Importer », puis choisissez « Chrome ». Vous serez invité à sélectionner le fichier que vous avez téléchargé précédemment. Enfin, téléchargez l’application du gestionnaire de mots de passe sur votre nouvel appareil Android et connectez-vous avec vos informations de compte.

Ce processus garantira une transition sans problème de vos mots de passe vers votre nouvel appareil tout en maintenant la sécurité.

Transfert des mots de passe de l’iPhone vers Android

Si vous avez fait la transition d’un iPhone vers un appareil Android et que vos mots de passe sont stockés dans iCloud, vous pouvez effectivement les migrer vers votre nouvel appareil Android, mais ce processus nécessite l’utilisation d’un Mac.

Le processus est assez simple :

Sur un Mac associé à votre compte iCloud, ouvrez les Préférences Système. Sélectionnez l’option « Mots de passe » et fournissez le mot de passe de votre Mac pour des raisons de sécurité. Dans le coin supérieur droit, recherchez un bouton avec trois points de suspension et cliquez dessus. Choisissez « Exporter tous les mots de passe ». Ouvrez le navigateur Chrome et rendez-vous sur passwords.google.com. Cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez « Importer des mots de passe ». Importez maintenant le fichier que vous avez téléchargé précédemment. C’est tout ! Une fois que les mots de passe que vous avez stockés dans iCloud sont importés dans votre compte Google, vous pouvez y accéder sur votre nouvel appareil Android. C’est un processus rapide et facile.

Voici quelques conseils et astuces pour transférer des mots de passe d’un téléphone à un autre

Utilisez un gestionnaire de mots de passe. C’est la manière la plus sécurisée et pratique de transférer vos mots de passe vers un nouvel appareil. Les gestionnaires de mots de passe stockent vos mots de passe dans un coffre-fort chiffré et vous pouvez y accéder sur n’importe quel appareil où l’application du gestionnaire de mots de passe est installée.

Utilisez Google ou Chrome pour synchroniser vos mots de passe. Si vous utilisez Google Chrome comme navigateur web par défaut et que vos mots de passe sont enregistrés dans votre compte Google, vous pouvez facilement les synchroniser avec votre nouvel appareil en vous connectant avec votre compte Google.

Exportez vos mots de passe depuis votre ancien appareil et importez-les sur votre nouvel appareil. C’est une bonne option si vous n’utilisez pas de gestionnaire de mots de passe ou si vous passez à une autre marque de téléphone. Veillez à exporter vos mots de passe dans un format sécurisé, tel que CSV ou XML.

Voici quelques conseils supplémentaires :

Assurez-vous d’avoir un mot de passe fort pour votre gestionnaire de mots de passe ou votre compte Google. Cela contribuera à protéger vos mots de passe contre un accès non autorisé.

Utilisez l’authentification à deux facteurs (2FA) chaque fois que possible. La 2FA ajoute une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes en vous demandant de saisir un code provenant de votre téléphone en plus de votre mot de passe.

Changez régulièrement vos mots de passe, en particulier pour les comptes importants tels que votre adresse e-mail et vos comptes bancaires.

Conseils spécifiques pour le transfert de mots de passe de l’iPhone vers Android :

Si vos mots de passe sont stockés dans iCloud, vous pouvez les exporter vers un fichier CSV sur un Mac. Ensuite, vous pouvez importer le fichier CSV dans votre gestionnaire de mots de passe ou votre compte Google.

Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe tiers, tel que LastPass ou 1Password, vous pouvez simplement télécharger l’application du gestionnaire de mots de passe sur votre nouvel appareil Android et vous connecter avec vos informations de compte. Vos mots de passe seront automatiquement synchronisés sur votre nouvel appareil.

Soyez prudent lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics pour transférer vos mots de passe. Si vous devez utiliser un réseau Wi-Fi public, assurez-vous d’utiliser un VPN pour chiffrer votre trafic.

Si vous exportez vos mots de passe vers un fichier, assurez-vous de le stocker dans un endroit sécurisé. Vous pouvez également chiffrer le fichier avant de le stocker.

Lorsque vous importez vos mots de passe sur votre nouvel appareil, veillez à le faire via une connexion sécurisée. Évitez d’importer vos mots de passe via un réseau Wi-Fi public.

Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, assurez-vous de mettre à jour l’application vers la dernière version sur vos anciens et nouveaux appareils. Cela contribuera à garantir que vos mots de passe sont protégés par les dernières fonctionnalités de sécurité.

Voici quelques conseils supplémentaires pour utiliser un gestionnaire de mots de passe :

Choisissez un mot de passe principal fort pour votre gestionnaire de mots de passe. C’est le mot de passe que vous utiliserez pour accéder à tous vos autres mots de passe.

Activez l’authentification à deux facteurs (2FA) pour votre gestionnaire de mots de passe. Cela ajoutera une couche de sécurité supplémentaire à votre compte.

Utilisez un mot de passe unique pour chacun de vos comptes en ligne. Cela contribuera à empêcher les pirates d’accéder à plusieurs comptes si l’un de vos mots de passe est compromis.

Passez régulièrement en revue vos mots de passe et supprimez tous les comptes que vous n’utilisez plus. Cela contribuera à réduire le nombre de mots de passe que vous devez gérer et facilitera la sécurisation de vos mots de passe.

Conseils supplémentaires pour transférer des mots de passe d’un téléphone à un autre :

Si vous transférez vos mots de passe d’un iPhone vers un téléphone Android, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Google Smart Lock for Passwords. Cette fonctionnalité vous permet de synchroniser vos mots de passe entre votre iPhone et votre téléphone Android. Pour utiliser Smart Lock for Passwords, vous devrez installer l’application Google Chrome sur votre iPhone et activer la fonctionnalité dans les paramètres de Chrome. Ensuite, vous devrez installer l’application Chrome sur votre téléphone Android et vous connecter avec le même compte Google que celui que vous avez utilisé sur votre iPhone. Vos mots de passe seront alors automatiquement synchronisés sur votre téléphone Android.

Si vous transférez vos mots de passe d’un téléphone Android vers un iPhone, vous pouvez utiliser la fonctionnalité iCloud Keychain. Cette fonctionnalité vous permet de synchroniser vos mots de passe entre votre téléphone Android et iPhone. Pour utiliser iCloud Keychain, vous devrez installer l’application iCloud sur votre téléphone Android et activer la fonctionnalité iCloud Keychain dans les paramètres d’iCloud. Ensuite, vous devrez installer l’application iCloud sur votre iPhone et vous connecter avec le même identifiant Apple que celui que vous avez utilisé sur votre téléphone Android. Vos mots de passe seront alors automatiquement synchronisés sur votre iPhone.

Si vous transférez vos mots de passe vers un nouveau téléphone de la même marque, vous pourrez peut-être utiliser les systèmes de sécurité propriétaires du fabricant pour la protection des mots de passe. Par exemple, si vous transférez des mots de passe d’un téléphone Samsung vers un autre téléphone Samsung, vous pouvez utiliser l’application Samsung Pass pour synchroniser vos mots de passe entre les deux appareils. Pour cela, vous devrez installer l’application Samsung Pass sur les deux appareils et vous connecter avec le même compte Samsung. Vos mots de passe seront ensuite automatiquement synchronisés entre les deux appareils.

Voici quelques conseils supplémentaires pour utiliser un gestionnaire de mots de passe :