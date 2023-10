Est-ce que Cities: Skylines 2 a le support des triches ?

Cities: Skylines 2 est un nouveau jeu de construction et de gestion de ville qui vient de sortir sur PC Windows. Il s’agit d’un jeu qui vous permet de bâtir une ville selon votre imagination et vos rêves. Le jeu propose plusieurs éléments que vous pouvez utiliser pour rendre votre ville unique et améliorer la vie de ses habitants.

Habituellement, les jeux de simulation ont de nombreux mods et astuces différents que les utilisateurs peuvent essayer et apprécier. La meilleure partie de ces mods et astuces est qu’ils sont officiellement soutenus par les développeurs eux-mêmes, vous n’aurez donc pas à vous inquiéter d’être banni ou de rencontrer des problèmes avec votre jeu.

La question principale que tout le monde se pose maintenant est de savoir si le nouveau jeu Cities Skylines 2 prend en charge les astuces ou non.

Est-ce que Cities: Skylines 2 a des astuces?

La réponse courte à cette question est non. Le jeu n’a pas d’astuces disponibles que vous pouvez utiliser. Du moins pour le moment, il n’y en a pas. Mais peut-on s’attendre à ce qu’elles soient découvertes dans les prochaines semaines? Très probablement.

Les joueurs sont un peu contrariés par le fait que le premier jeu Cities: Skylines avait plusieurs astuces utiles que vous pouviez utiliser avec votre jeu. Désormais que ce n’est pas le cas avec la suite, les joueurs semblent être déçus.

Pour l’instant, vous pouvez utiliser la fonction d’argent illimité en démarrant une nouvelle partie, explorez plus de détails ici.

En ce qui concerne les mods, le jeu prend certainement en charge les mods. Ces mods sont présents dans le jeu et sont créés par la communauté de modding de Cities: Skylines 2. Les mods pour le jeu devraient être rendus disponibles prochainement.

Non, Cities: Skylines 2 n’a pas d’astuces. Cependant, vous pouvez toujours utiliser des mods qui seront bientôt disponibles.

Alors, allez-vous continuer à jouer en sachant qu’il n’y a pas d’astuces, ou prévoyez-vous de revenir jouer au précédent jeu qui contient des astuces et une tonne de mods facilement disponibles? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous.