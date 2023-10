Est-ce que LEGO 2K Drive est interplateforme ?

LEGO 2K Drive est un petit jeu de karting en monde ouvert amusant qui se déroule dans un monde fait de briques LEGO. Le lieu principal du monde LEGO s’appelle Bricklandia. Vous pouvez choisir parmi les différentes cartes pour vous promener, explorer ou faire des courses avec des amis. Ce genre de jeux est amusant à jouer avec des amis, mais il est possible que vous et vos amis ayez des appareils différents. Et donc, il y a toujours une question en particulier, LEGO 2K Drive est-il compatible avec le crossplay.

Le crossplay permet à vous et vos amis de profiter du jeu ensemble même si vous avez des appareils différents. Cela ne signifie pas que le jeu fonctionnera sur tous les appareils disponibles, mais sur plusieurs appareils.

Est-ce que LEGO 2K Drive est compatible avec le cross-plateforme

Oui, LEGO 2K Drive prend en charge le crossplay. Cela signifie que vous et vos amis pouvez profiter de Lego 2K Drive sur plusieurs plates-formes compatibles. Les courses sont l’une des catégories les plus agréables en multijoueur.

Beaucoup de jeux modernes offrent la possibilité de jouer avec vos amis, peu importe la console ou la plateforme sur laquelle ils se trouvent. Sans le cross-play, beaucoup de jeux finissent par être ennuyeux. Voyons sur quelles plates-formes LEGO 2K Drive est disponible.

Plateformes prises en charge par LEGO 2K Drive

LEGO 2K Drive peut être joué sur les plates-formes suivantes :

PC (via Epic Games Launcher)

Steam (PC et autres appareils)

Microsoft Xbox One

Microsoft Xbox Series S

Microsoft Xbox Series X

Nintendo Switch

Sony PlayStation 4

Sony PlayStation 5

La meilleure partie de LEGO 2K Drive est le support du jeu multiplateforme afin que vous puissiez jouer facilement avec des amis, peu importe la plateforme ou la génération de console sur laquelle ils se trouvent. Le jeu fonctionnera très bien. Cependant, en ce qui concerne la console Nintendo Switch, les joueurs Nintendo Switch ne pourront jouer qu’avec d’autres joueurs Nintendo Switch.

Comment activer le crossplay dans LEGO 2K Drive

Dans LEGO 2K Drive, vous pouvez choisir si vous souhaitez activer ou désactiver le crossplay. Si vous souhaitez apporter de tels changements, vous pouvez suivre ces étapes pour activer ou désactiver le crossplay dans LEGO 2K Drive.

Lancez le jeu LEGO 2K Drive. Ouvrez le menu Pause dans le jeu. Sélectionnez l’onglet Paramètres dans le menu. Faites défiler vers le bas dans l’écran du menu Paramètres. Assurez-vous de basculer le bouton en position activée à côté de l’option Activer le crossplay.

C’est tout !

Désormais que vous savez que LEGO 2K Drive est compatible avec le cross-platform et comment l’activer, vous pouvez simplement vous regrouper avec vos amis (6 joueurs dans un serveur) pour profiter du jeu en multijoueur. Oui, c’est dommage que les joueurs Nintendo Switch ne puissent pas se joindre à l’amusement pour jouer avec des amis ou d’autres personnes sur différentes plates-formes. Nous espérons que ce guide a répondu à vos questions.

