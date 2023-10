Comment afficher les FPS dans Counter Strike 2 [4 solutions]

Valve a sorti Counter-Strike 2. Le jeu a été amélioré sur plusieurs aspects, tels que l’ajout du taux de rafraîchissement, des effets sonores améliorés et des effets visuels, ainsi qu’une interface utilisateur redessinée. Nous savons tous que Counter-Strike est un jeu compétitif, ce qui signifie que les performances du jeu sont cruciales. Il est donc important de connaître le nombre d’images par seconde (FPS) auquel le jeu fonctionne.

En plus de trouver les meilleurs paramètres pour votre jeu, chaque joueur de CS 2 veut savoir combien de FPS il obtient sur son système. Si vous êtes un joueur de Counter-Strike, vous savez déjà l’importance de jouer à un jeu avec un FPS élevé et stable. En plus d’avoir le meilleur système, il existe également des réglages que vous pouvez modifier pour obtenir plus de FPS dans Counter-Strike 2, vous pouvez consulter ce guide.

Si vous souhaitez afficher les FPS dans Counter-Strike 2, il existe plusieurs façons de le faire.

Comment afficher les FPS dans CS2

Comme il existe plusieurs façons d’afficher les FPS à l’écran, examinons chaque option une par une.

Afficher les FPS à l’aide de la console de développement

La première méthode pour afficher le compteur FPS dans Counter-Strike 2 consiste à le faire via la console de développement. Vous pouvez suivre ces étapes pour activer la console et afficher le compteur FPS.

Étape 1 : Lancez le jeu et cliquez sur l’icône de l’engrenage Paramètres en haut à gauche.

Étape 2 : Maintenant, cliquez sur l’onglet Jeu et ensuite sur Jeu.

Étape 3 : Assurez-vous de définir l’option sur Oui lorsque vous voyez l’option Activer la console de développement.

Étape 4 : Avec la console activée, appuyez sur la touche ~ de votre clavier.

Étape 5 : Tapez simplement cl_showfps 1 et appuyez sur la touche Entrée.

Étape 6 : Le compteur FPS pour Counter-Strike 2 s’affichera désormais.

Afficher les FPS à l’aide du client Steam

Le client et la boutique de jeux de Valve, Steam, offrent également un certain nombre d’options utiles pour les joueurs. Vous pouvez également demander à Steam d’afficher le compteur FPS pour votre jeu en suivant ces étapes.

Étape 1 : Lancez Steam et cliquez sur l’onglet Steam en haut à gauche de l’écran.

Étape 2 : Maintenant, choisissez l’option Paramètres dans le menu déroulant.

Étape 3 : Avec la fenêtre Paramètres ouverte, cliquez sur l’onglet jeu.

Étape 4 : Vous verrez le Compteur FPS en jeu.

Étape 5 : Cliquez sur le menu déroulant à côté et choisissez simplement l’emplacement où vous souhaitez afficher le compteur FPS sur votre écran.

Afficher le compteur FPS à l’aide de l’application Nvidia GeForce Experience

Si vous utilisez une carte graphique Nvidia, vous savez que l’application GeForce Experience doit être installée pour mettre à jour la carte graphique, optimiser les jeux, ainsi que pour ajouter et utiliser des paramètres et des outils supplémentaires. Vous pouvez également utiliser l’outil pour afficher le compteur FPS dans votre jeu. Suivez ces étapes.

Étape 1 : Ouvrez la superposition Nvidia en appuyant sur les touches ALT et Z de votre clavier.

Étape 2 : La superposition apparaîtra maintenant sur votre écran.

Étape 3 : Cliquez sur l’icône Paramètres et choisissez l’option Disposition HUD.

Étape 4 : Sous le menu Disposition HUD, cliquez sur l’option Performance.

Étape 5 : Lorsque vous voyez l’option de compteur FPS, cliquez sur l’option Basique.

Étape 6 : Choisissez simplement le coin de l’écran où vous souhaitez afficher le compteur FPS, et c’est parti.

Afficher le compteur FPS à l’aide de l’application Radeon ReLive

Tout comme il existe une application permettant de mettre à jour votre GPU pour Nvidia, il existe également une application pour les utilisateurs de cartes graphiques Radeon. Cette application s’appelle Radeon ReLive. Vous pouvez suivre ces étapes pour activer le compteur FPS.

Étape 1 : Appuyez sur les touches ALT et Z de votre clavier pour faire apparaître le menu de superposition Radeon ReLive.

Étape 2 : Maintenant, cliquez sur l’onglet Performance et développez le menu Options de mesures.

Étape 3 : Enfin, choisissez l’option Afficher les mesures.

Étape 4 : Vous verrez maintenant que Radeon ReLive affichera le compteur FPS sur votre écran lorsque vous lancerez Counter-Strike 2.

Il existe quelques autres solutions qui incluent des applications tierces comme MSI Afterburner que vous pouvez utiliser pour afficher les statistiques FPS dans CS2.

Pensées finales

Cela conclut le guide sur la manière d’afficher facilement le compteur FPS pour Counter-Strike 2 de plusieurs manières. Chaque méthode est la meilleure et dépend essentiellement de la préférence de la personne. Alors allez-y, activez le compteur FPS pour votre jeu et profitez de jouer à Counter-Strike 2.

