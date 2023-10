Qualcomm donne une nouvelle identité à ses puces Windows ARM : Snapdragon X Series

Il est indéniable que Qualcomm produit certains des meilleurs chipsets mobiles. Mais quoi qu’il en soit, on ne peut nier que sa convention de dénomination n’a parfois aucun sens. Par exemple, en fin 2018, il a introduit le Snapdragon 8cx pour les appareils Windows on ARM. Mais depuis lors, il y a eu d’autres SoC avec un « c ». Maintenant, Qualcomm a pris la décision de rebaptiser la série en Snapdragon X.

Selon Qualcomm, ce changement de nom fait suite à une « analyse approfondie » et aux commentaires des clients. Qualcomm affirme que les noms avec un « c » étaient trop faciles à confondre avec le Snapdragon pour les appareils Android.

Qualcomm affirme que la série Snapdragon X possède un identifiant X pour distinguer ses plateformes PC des autres catégories de produits Snapdragon. Mais encore une fois, Qualcomm possède déjà des modems de la série X. Par exemple, prenons en compte les modems Snapdragon X75 et X72. Qualcomm a sorti ces modems en février dernier.

Mais la bonne nouvelle est que Qualcomm a promis une structure de classification claire et simplifiée pour ses futurs produits. Cela signifie que la stratégie de dénomination va probablement changer avec la sortie de la série Snapdragon X. Mais la restructuration ne vise pas seulement à rendre les lignées de SoC moins confuses.

Plus d’informations sur la série Snapdragon X

Avec ce rebranding des puces Windows ARM, Qualcomm se prépare à lancer ses nouveaux SoCs basés sur Oryon. Et la série X marquera une rupture nette entre les Snapdragons utilisant le cœur de Qualcomm en interne et les cœurs de CPU conçus par ARM.

Il est à noter ici que les cœurs basés sur Oryon des chipsets de la série Snapdragon X sont destinés à la version Windows on ARM. Rien n’indique clairement si ce seront les mêmes cœurs pour les prochains SoCs de téléphone.

Concernant le calendrier de lancement, on peut s’attendre à voir de nouveaux appareils alimentés par les SoCs de la série X en 2024. Différents niveaux seront disponibles, allant des modèles 4 cœurs aux modèles entièrement équipés de 12 cœurs.

