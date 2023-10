Comment activer le déverrouillage automatique de confirmation sur Android 14

Google a officiellement sorti Android 14, qui comprend de nombreuses améliorations ou modifications conçues pour améliorer l’expérience utilisateur. La plupart de ces améliorations, cependant, ne seront pas remarquables à moins que vous n’exploriez différentes parties du système d’exploitation. Le déverrouillage de confirmation automatique est l’une des nouvelles fonctionnalités d’Android 14. Cet article expliquera ce que c’est et comment vous pouvez activer le déverrouillage de confirmation automatique sous Android 14 pour déverrouiller votre téléphone plus rapidement.

Qu’est-ce que le déverrouillage de confirmation automatique sous Android 14?

Parmi les nombreuses autres améliorations, Android 14 inclut des options supplémentaires pour entrer votre code PIN. Les utilisateurs doivent toujours entrer leur PIN comme d’habitude, mais ils peuvent maintenant activer la confirmation automatique à la manière de l’iPhone, ce qui leur permet de déverrouiller leur appareil plus rapidement sans avoir à sélectionner l’option de confirmation.

La seule limitation de cette fonctionnalité est que l’option de confirmation automatique est uniquement disponible pour les utilisateurs qui choisissent un code PIN au lieu de toute autre forme de verrouillage de l’écran, vous devrez donc choisir un nouveau code PIN de 6 chiffres ou plus si vous utilisez cette option.

Malgré le fait que beaucoup de gens le trouvent plus sûr, Google suggère que cela est légèrement moins sécurisé que d’appuyer sur Entrée pour confirmer le code PIN. Néanmoins, si vous souhaitez activer cette fonctionnalité, continuez à lire.

Comment activer le déverrouillage de confirmation automatique sous Android 14

Désormais que vous savez ce qu’est la confirmation automatique, si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, suivez les étapes ci-dessous pour activer le déverrouillage de confirmation automatique sur votre téléphone utilisant le système d’exploitation Android 14.

Étape 1: Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone utilisant Android 14.

Étape 2: Appuyez sur Sécurité et vie privée, puis sélectionnez Déverrouillage de l’appareil.

Étape 3: Assurez-vous d’avoir un code PIN de 6 chiffres ou plus défini sur le verrouillage de l’écran. Si oui, appuyez sur l’icône de roue à côté du verrouillage de l’écran.

Étape 4: Enfin, activez le bouton à côté de Déverrouillage de confirmation automatique et saisissez votre code PIN pour l’activer.

Une fois que vous avez activé la fonctionnalité, le téléphone se déverrouillera automatiquement dès que vous aurez entré le code PIN correct, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de cliquer sur continuer pour déverrouiller votre appareil.

Pourquoi le déverrouillage de confirmation automatique du code PIN est-il absent sur mon téléphone avec Android 14 ?

Vous ne voyez pas la fonctionnalité de déverrouillage de confirmation automatique du code PIN car vous utilisez un code PIN inférieur à 6 chiffres. Pour obtenir cette fonctionnalité, définissez un code PIN de 6 chiffres ou plus. Pour cela, accédez à Paramètres > Sécurité et vie privée > Déverrouillage de l’appareil > Verrouillage de l’écran > Saisissez votre code PIN ou votre mot de passe actuel. Ensuite, sélectionnez un code PIN parmi les options disponibles et définissez un code PIN de 6 chiffres ou plus. Une fois que vous l’avez fait, vous verrez la fonctionnalité sous les paramètres de verrouillage de l’écran.

Comment déverrouiller votre téléphone sans appuyer sur OK sous Android ?

Pour déverrouiller votre téléphone fonctionnant sous Android 14 sans appuyer sur OK ou le bouton suivant, vous devez utiliser la confirmation automatique pour le code PIN. Vous pouvez facilement l’activer en allant dans Paramètres > Sécurité et vie privée > Déverrouillage de l’appareil > Icône de roue > Activez le Switch pour Déverrouillage de confirmation automatique.

Voilà, c’est tout ce qu’il faut savoir sur ce qu’est le déverrouillage de confirmation automatique sous Android 14 et comment l’activer sur votre téléphone. J’espère que cet article vous aidera à déverrouiller votre téléphone plus rapidement. N’hésitez pas à poser d’autres questions dans la section des commentaires. Partagez également ces informations avec vos amis et votre famille pour leur permettre de déverrouiller leur téléphone plus rapidement.

Vous pourriez également être intéressé par :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :