Présentation de la Google Pixel Watch 2 : Processeur amélioré, capteurs améliorés et bien plus

Google a officiellement présenté sa toute nouvelle montre connectée, la Google Pixel Watch 2. Dans l’ensemble, elle ressemble beaucoup à son prédécesseur, ce qui n’est pas nouveau pour les appareils Google. Prenons par exemple la série Pixel 8. Elle ressemble presque identiquement à la série Pixel 7.

Mais même si la nouvelle Pixel Watch 2 ressemble à la montre connectée originale, elle apporte quelques améliorations majeures. Plus précisément, la nouvelle montre connectée dispose d’un processeur amélioré, d’une meilleure autonomie de batterie même avec la fonction d’affichage toujours active, de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de nouveaux capteurs pour des informations détaillées sur la santé et la forme physique.

Tout le confort d’une journée (et d’une nuit) et un meilleur design

Google a conçu la Pixel Watch 2 pour offrir un confort toute la journée. En réalité, Google affirme que la montre est confortable même la nuit. La principale raison derrière cette affirmation audacieuse est une construction repensée. Cette nouvelle montre est conçue à partir d’aluminium recyclé à 100%.

Cette construction rend la Google Pixel Watch 2 10% plus légère que son prédécesseur. Grâce à cela, vous bénéficiez d’une expérience de port confortable lorsque vous dormez.

Pour améliorer le confort et l’expérience utilisateur, Google a travaillé sur la couronne de la Pixel Watch 2. Elle est désormais plus grande et s’adapte mieux à la silhouette circulaire. Grâce à ce changement de design, il est plus facile d’utiliser la couronne pour naviguer dans l’interface de la montre.

Nouveau processeur et meilleure performance de batterie de la Google Pixel Watch 2

Sous le capot, la Google Pixel Watch 2 dispose d’un tout nouveau processeur quad-core. Cette robuste SoC permet à la montre connectée d’offrir des performances plus fluides et meilleures dans l’ensemble. Google a associé cette SoC robuste à un co-processeur à faible consommation d’énergie.

Pour être exact, le prédécesseur utilise une ancienne puce Exynos 9110. Bien que cette SoC permettait à la montre connectée d’offrir des performances rapides, son efficacité n’était pas exceptionnelle. C’est pourquoi Google est passé au Snapdragon W5+ Gen 1 avec la Google Pixel Watch 2. Il s’agit d’une puce 4 nm qui offre une efficacité de premier ordre.

L’autonomie de la batterie de la Google Pixel Watch 2 a également été améliorée. Alors que le prédécesseur était équipé d’une batterie de 294 mAh, la nouvelle montre dispose d’une batterie de 306 mAh. Bien que la différence soit négligeable, l’augmentation légère de la capacité avec une puce économe en énergie permet une meilleure autonomie de la batterie.

Pour être exact, la toute nouvelle montre connectée offre une autonomie de batterie de 24 heures, même lorsque la fonction d’affichage toujours active est activée. Et il n’est pas nécessaire de s’inquiéter même lorsque le niveau de batterie de la Pixel Watch 2 est faible. Elle offre une vitesse de charge plus rapide, vous permettant de charger la batterie à 50% en seulement 30 minutes.

Des informations précises sur la santé avec de meilleurs capteurs

La Pixel Watch 2 dispose de trois nouveaux capteurs. Ils sont tous conçus pour offrir une meilleure compréhension de votre santé. Ces capteurs fonctionnent en collaboration avec l’algorithme amélioré de fréquence cardiaque de l’IA. Grâce à cette combinaison, la nouvelle montre connectée peut offrir une mesure beaucoup plus précise de la fréquence cardiaque par rapport au prédécesseur.

Plus précisément, la nouvelle montre connectée est jusqu’à 40% plus précise lorsqu’il s’agit de mesurer la fréquence cardiaque pendant des activités vigoureuses. Cette amélioration de la précision du capteur permet d’obtenir de meilleures mesures pour d’autres indicateurs de santé, notamment les calories brûlées, le score de disponibilité quotidienne, le sommeil et les minutes d’activité dans la zone.

La Google Pixel Watch 2 est également équipée d’un nouveau capteur d’activité électrodermique en continu (cEDA). Il alimente la fonction de réponse corporelle que l’on retrouve dans la montre connectée. Grâce à un algorithme d’apprentissage automatique, ce nouveau capteur peut offrir une meilleure compréhension des signes possibles de stress.

Il inclut également la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque et la température de la peau. Lorsque l’algorithme détecte des indicateurs physiques de stress négatif ou positif, la Pixel Watch 2 vous envoie une notification. Cela vous permet soit de prendre les mesures nécessaires pour réduire votre stress, soit de réfléchir à votre état mental à ce moment précis.

De plus, la Google Pixel Watch 2 est équipée d’un nouveau capteur de température cutanée. Il peut mesurer la température la nuit pour offrir une vision détaillée de votre sommeil. Le capteur aide également la montre à surveiller les changements dans votre état de bien-être global.

Vous pouvez facilement vérifier votre santé et obtenir des détails importants grâce à votre voix. Il vous suffit d’ouvrir l’application Google Assistant et de demander ce que vous souhaitez savoir. La Pixel Watch 2 vous fournira alors des informations détaillées, telles que la qualité de votre sommeil de la veille.

Des outils de fitness améliorés sur la Google Pixel Watch 2

Avec la Google Pixel Watch 2, il est plus facile d’améliorer votre condition physique. La montre connectée est dotée de nouvelles fonctionnalités d’entraînement de rythme et de coaching de la zone de fréquence cardiaque. Google les a optimisés pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness et d’entraînement. Par exemple, vous recevrez une alerte lorsque votre fréquence cardiaque change pendant une séance d’entraînement HIIT.

De plus, la Pixel Watch 2 dispose de toutes les fonctionnalités Fitbit présentes dans le prédécesseur. Cela inclut le score de sommeil, le profil de sommeil, le score de disponibilité quotidienne et 40 modes d’entraînement différents.

Wear OS 4 et nouvelles fonctionnalités de sécurité

La Google Pixel Watch 2 est équipée de Wear OS 4, ce qui rend la montre connectée facilement personnalisable. Le nouveau système d’exploitation de la montre apporte également des notifications plus intelligentes, une accessibilité améliorée et de nouvelles applications.

De plus, la Pixel Watch 2 améliore la sécurité personnelle. Elle dispose de l’urgence SOS et de la détection des chutes. Il y a également un identifiant médical, une vérification de sécurité et un partage d’urgence. Tout cela vous offrira la tranquillité d’esprit lorsque vous êtes en déplacement. De plus, ils vous aideront à obtenir de l’aide lorsque vous en avez besoin.

Informations sur les prix

La Pixel Watch 2 est désormais disponible à partir de 350 $ pour le modèle Bluetooth. Une version LTE est également disponible, au prix de 400 $.

Actualité mobile et vidéo du moment