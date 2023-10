Le régulateur néerlandais rejette l’appel d’Apple concernant l’amende liée aux règles de paiement de l’application de rencontres

L’autorité néerlandaise de la concurrence, l’ACM, a rejeté l’appel d’Apple contre une amende de 53 millions de dollars pour un paiement par des tiers dans l’App Store. L’amende a été imposée en 2021 après que le régulateur ait statué qu’Apple violait les lois néerlandaises sur la concurrence dans le marché des applications de rencontres. Cela oblige Apple à permettre aux développeurs d’applications de rencontres d’utiliser d’autres systèmes de paiement. Apple s’est opposé à l’amende, mais l’ACM néerlandaise est catégorique sur la question. L’ACM a déclaré qu’Apple n’avait pas respecté une ordonnance limitant son monopole sur l’App Store.

L’ACM a déclaré qu’Apple répondait « à la plupart des exigences », notamment en ouvrant un App Store tiers aux Pays-Bas. Il permet également aux applications de rencontres d’utiliser d’autres méthodes de paiement. Cependant, il existe encore une « condition non divulguée » qui n’a pas encore été satisfaite.

La décision de l’ACM de rejeter l’appel a été prise dès le 13 juillet de cette année. Cependant, elle a rendu sa décision publique aujourd’hui seulement. Apple a réagi en déclarant : « Puisque l’ACM a rejeté notre recours administratif, nous ferons appel devant les tribunaux néerlandais ».

Contexte

L’App Store est la plate-forme de distribution numérique d’Apple pour les applications mobiles sur les appareils iOS. Apple perçoit une commission pouvant aller jusqu’à 30% sur toutes les achats intégrés effectués via l’App Store. Cela a été un sujet controversé pour de nombreux développeurs d’applications. Ils affirment que la commission est trop élevée et que le contrôle d’Apple sur l’App Store lui confère un avantage injuste par rapport à ses concurrents.

En 2020, l’ACM néerlandaise a ouvert une enquête sur l’App Store après avoir reçu des plaintes de développeurs d’applications. Le régulateur a conclu que l’exigence d’Apple selon laquelle tous les achats intégrés doivent passer par son système de paiement était anticoncurrentielle et violait les lois néerlandaises sur la concurrence. Le régulateur a ordonné à Apple de permettre aux développeurs d’applications de rencontres d’utiliser des systèmes de paiement alternatifs, ce qui leur permettrait d’éviter de payer la commission à Apple.

Ensuite, les régulateurs néerlandais ont infligé une série de 10 amendes consécutives de 5 millions d’euros à Apple. Finalement, Apple a annoncé l’année dernière qu’il autoriserait l’utilisation de systèmes de paiement tiers dans les applications de rencontres néerlandaises.

Appel d’Apple

Apple a fait appel de l’amende, arguant que la décision du régulateur néerlandais était basée sur une mauvaise interprétation de la loi néerlandaise. La société affirme ne pas avoir enfreint les lois sur la concurrence. Apple a également fait valoir que la décision du régulateur nuirait aux utilisateurs. Elle affirme que les autres systèmes de paiement ne sont pas aussi sécurisés que son propre système de paiement interne. Ainsi, les utilisateurs seraient en danger.

Cependant, l’ACM néerlandaise a rejeté les arguments d’Apple et a confirmé l’amende. Le régulateur a déclaré que l’exigence d’Apple selon laquelle tous les achats intégrés doivent passer par son système de paiement était anticoncurrentielle. L’ACM a déclaré que cette pratique nuisait à la concurrence sur le marché des applications de rencontres. Le régulateur a également déclaré qu’il n’existait aucune preuve pour étayer la prétention d’Apple selon laquelle les autres systèmes de paiement étaient moins sécurisés que celui d’Apple.

Implications

La décision de l’autorité de régulation néerlandaise est un coup dur pour Apple. La société est de plus en plus scrutée pour son contrôle de l’App Store et sa commission sur les achats intégrés. La décision pourrait également avoir des implications pour d’autres régulateurs du monde entier qui enquêtent sur les pratiques d’Apple.

La décision est une victoire pour les développeurs d’applications, qui soutiennent depuis longtemps que la commission d’Apple est trop élevée. Ils affirment que son contrôle de l’App Store lui confère un avantage injuste par rapport à ses concurrents. La décision pourrait également encourager d’autres développeurs d’applications à contester la commission et le contrôle d’Apple sur l’App Store.

Mots finaux

L’autorité de régulation néerlandaise, l’ACM, a rejeté l’appel d’Apple contre une amende de 53 millions de dollars. Apple a été condamnée à une amende pour ne pas avoir autorisé les applications de rencontres à utiliser d’autres systèmes de paiement. Après de nombreuses amendes consécutives, Apple a finalement autorisé les systèmes de paiement de tiers. Cependant, l’ACM affirme que l’entreprise n’a pas encore satisfait à toutes ses exigences. La décision est un coup dur pour Apple et une victoire pour les développeurs d’applications. Cela pourrait avoir des implications pour d’autres régulateurs du monde entier qui enquêtent sur les pratiques d’Apple.

