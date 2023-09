Le mode sombre est une fonctionnalité populaire sur les smartphones qui peut contribuer à économiser la batterie. Cependant, des études récentes ont montré que les économies de batterie réalisées grâce au mode sombre pourraient ne pas être aussi importantes qu’on le pensait auparavant. Dans cet article, nous explorerons comment activer le mode sombre sur votre smartphone et discuterons des avantages potentiels et des inconvénients de son utilisation.

Activation du mode sombre sur votre smartphone

Activer le mode sombre sur votre smartphone est un processus simple qui varie en fonction du système d’exploitation et de l’appareil que vous utilisez. Voici les étapes pour activer le mode sombre sur certains smartphones populaires :

iPhone

1. Ouvrez l’application Paramètres.

2. Appuyez sur Affichage et luminosité.

3. Sélectionnez Sombre.

Android

1. Ouvrez l’application Paramètres.

2. Appuyez sur Affichage.

3. Sélectionnez Thème sombre.

Samsung Galaxy

1. Ouvrez l’application Paramètres.

2. Appuyez sur Affichage.

3. Sélectionnez Mode sombre.

Avantages potentiels du mode sombre

Le mode sombre peut contribuer à économiser la batterie sur les smartphones dotés d’écrans OLED. Les écrans OLED consomment moins d’énergie pour afficher des couleurs plus sombres, car chaque pixel est éclairé individuellement comme une petite ampoule LED. Selon une étude de l’université Purdue, passer du mode clair au mode sombre avec une luminosité de 100 % peut économiser en moyenne de 39 % à 47 % de la puissance de la batterie. Cependant, les économies de batterie réalisées grâce au mode sombre peuvent ne pas être aussi importantes dans une utilisation quotidienne.

Inconvénients du mode sombre

Bien que le mode sombre puisse contribuer à économiser la batterie, il peut ne pas convenir à tout le monde. Certaines personnes trouvent peu lisible le texte affiché sur un fond sombre, en particulier en plein soleil. De plus, certaines applications peuvent ne pas prendre en charge le mode sombre, ce qui peut entraîner une expérience déconcertante lors de la transition entre les applications. Enfin, certaines études ont montré que le mode sombre pourrait ne pas être aussi efficace pour réduire la fatigue oculaire que prévu.

Notre avis

Activer le mode sombre sur votre smartphone est un processus simple qui peut contribuer à économiser la batterie sur les écrans OLED. Cependant, les économies de batterie réalisées grâce au mode sombre peuvent ne pas être aussi importantes dans une utilisation quotidienne. De plus, le mode sombre peut ne pas convenir à tout le monde, car certaines personnes trouvent difficile la lecture du texte sur un fond sombre. En fin de compte, l’utilisation ou non du mode sombre est un choix personnel qui dépend de vos préférences et de vos besoins.

