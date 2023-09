Microsoft lance officiellement une nouvelle version de l’application de messagerie électronique Outlook

Microsoft a officiellement lancé une nouvelle version de l’application de messagerie Outlook pour Windows aujourd’hui. Les utilisateurs peuvent visiter le Microsoft Store pour la télécharger et l’installer.

L’application a commencé à être testée en mai 2022. Microsoft a déclaré que la raison du développement de cette nouvelle version est d’élargir la plate-forme d’audience. Elle n’est plus limitée à l’application Windows 32 bits classique, à la version web et à l’application Mail et Calendrier du système Win10. La nouvelle version est basée sur une version multiplateforme du même code.

L’application est gratuite et il suffit d’un compte Microsoft, aucune inscription n’est requise. La seule chose liée à l’abonnement payant est que les versions jointes aux e-mails Outlook occupent de l’espace dans OneDrive. De plus, les utilisateurs peuvent s’abonner à M365 pour étendre cet espace à 1 To. Dans cet article, nous explorerons les nouvelles fonctionnalités de l’application et comment elles peuvent bénéficier aux utilisateurs.

Bloquer les e-mails avec des étiquettes sensibles

Une des nouvelles fonctionnalités de l’application de messagerie Outlook est la possibilité de bloquer les e-mails avec des étiquettes sensibles. Cette fonctionnalité affiche des messages contextuels dans Outlook qui avertissent, justifient ou bloquent les e-mails. Elle bloque les e-mails qui sont accompagnés d’étiquettes de sensibilité. Cette fonctionnalité est également utile pour les marques qui traitent des données sensibles et qui souhaitent s’assurer que les e-mails n’arrivent pas chez les mauvais destinataires.

Transmission des étiquettes des versions jointes aux messages électroniques

Une autre nouvelle fonctionnalité de l’application de messagerie Outlook est la transmission des étiquettes des versions jointes aux messages électroniques. Pour les messages électroniques avec des versions jointes, l’application ajoute une étiquette correspondant à la classification la plus élevée de ces versions jointes. Cette fonctionnalité peut aider les utilisateurs à suivre la sensibilité de leurs versions jointes. Elle garantit également que les mauvaises personnes ne reçoivent pas les e-mails.

Utiliser des styles, des en-têtes et des listes intégrés

Outlook permet également aux utilisateurs d’utiliser les styles intégrés, les en-têtes et les listes pour organiser les informations de leurs e-mails. Les utilisateurs peuvent utiliser En-tête 1, En-tête 2, puis En-tête 3, plutôt que En-tête 3, En-tête 1, puis En-tête 2. Cette fonctionnalité peut aider les utilisateurs à organiser leurs e-mails et les rendre plus faciles à lire.

Substitution des polices

Outlook contient également plusieurs options que les utilisateurs peuvent contrôler pour influencer le contenu des messages électroniques qu’ils envoient et reçoivent. Par exemple, les utilisateurs peuvent contrôler la façon dont ils copient et collent du contenu dans un e-mail. Les utilisateurs peuvent également utiliser l’option de substitution des polices pour déterminer si l’e-mail actif utilise des polices qui ne sont pas disponibles sur leur ordinateur. Si l’e-mail utilise des polices qui ne sont pas présentes sur l’ordinateur de l’utilisateur, ils peuvent utiliser la boîte de dialogue pour spécifier une police de substitution.

Démarrer avec la nouvelle version d’Outlook pour Windows

Les utilisateurs peuvent commencer à utiliser la nouvelle version d’Outlook pour Windows en rejoignant le programme Office Insiders. Ils auront un premier aperçu de la dernière version d’Outlook et pourront donner leur test. Les utilisateurs peuvent personnaliser l’application selon leur style et faire plus avec la nouvelle version d’Outlook pour Windows. Ils peuvent revenir à la version classique à tout moment en désactivant le basculement dans le nouveau Outlook, et cela ouvrira automatiquement la version classique.

Mots finaux

La nouvelle version de l’application de messagerie Outlook comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et mises à jour qui peuvent bénéficier aux utilisateurs. Ces fonctionnalités peuvent aider les utilisateurs à suivre la sensibilité de leurs versions jointes, à organiser leurs e-mails et à s’assurer que les e-mails ne sont pas envoyés aux mauvais destinataires. Les utilisateurs peuvent également personnaliser l’application selon leur style et faire plus avec la nouvelle version d’Outlook pour Windows.

