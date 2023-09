Nio dévoile son premier smartphone avec une puissante intégration voiture

Nio a dévoilé son premier smartphone lors d’un événement majeur en Chine. Le fabricant chinois de véhicules électriques (EV) a équipé le téléphone d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 et de trois puissantes caméras de 50 MP à l’arrière. Bien que Nio se concentre principalement sur la production de voitures, l’entreprise a ingénieusement conçu le téléphone pour servir également de clé de voiture, fonctionnant même lorsque le véhicule est éteint. C’est juste un exemple parmi plus de 30 fonctionnalités liées aux véhicules qui peuvent être accessibles via une application dédiée.

Nio lance son premier smartphone avec des fonctionnalités de pointe pour les véhicules

Le smartphone dispose d’un écran OLED LTPO de 6,81 pouces à l’avant, offrant un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 1800 nits. Avec une résolution de 1440p, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience visuelle de haute qualité. En termes de mémoire, le téléphone est disponible en deux options : 12 Go ou 16 Go de RAM. La capacité de stockage varie de 512 Go à 1 To.

Le module de caméra arbore un design d’île distinctif qui le distingue des configurations circulaires ou rectangulaires couramment utilisées. Les trois caméras, ainsi qu’un flash LED, sont disponibles sous forme carrée. La caméra principale de 50 MP, positionnée dans le coin inférieur gauche, est dotée d’un capteur Sony IMX707 et d’une stabilisation optique de l’image (OIS).

Situé dans le coin supérieur gauche se trouve le tireur ultra grand-angle, qui offre un capteur Sony IMX766 et un champ de vision (FoV) de 110 degrés. La troisième caméra, située dans le coin inférieur droit, est un objectif téléobjectif périscope avec un capteur Sony IMX890, un zoom optique 2,8x et OIS.

Nio Link est l’application responsable des différentes fonctionnalités de la voiture du téléphone. En utilisant la technologie Ultra-Wideband (UWB), l’application permet à la voiture de se verrouiller et de se déverrouiller automatiquement lorsqu’elle détecte le téléphone du propriétaire à proximité. De plus, l’application permet aux utilisateurs de contrôler la climatisation, d’ajuster les sièges, de gérer le système audio et d’obtenir un rapport sur la capacité de la batterie et l’autonomie estimée.

Découvrez une intégration transparente avec le nouveau téléphone de Nio pour les propriétaires de voitures

De plus, le Nio Phone peut être placé sur l’îlot exécutif de la voiture ES8, où il se transforme facilement en écran de contrôle pour gérer la musique, l’éclairage ambiant, et plus encore. Les utilisateurs peuvent pré-définir leur destination via l’application de navigation dédiée. Et une fois le téléphone dans la voiture, il passe automatiquement au système de divertissement. Le téléphone peut même enregistrer des vidéos à l’aide des caméras externes de la voiture, offrant ainsi la possibilité de les éditer et de les partager facilement.

En se connectant à la voiture en tant qu’écran externe, le Nio Phone permet l’utilisation simultanée d’une deuxième application. Le grand écran est avantageux pour les appels vidéo et les jeux. Le téléphone dispose de l’interface utilisateur Sky UI, qui comprend un widget pour un accès facile à Nio Link. De plus, l’appareil bénéficie d’une interface attrayante. Et Nio est fier de l’absence de publicités ou de logiciels indésirables sur le système.

Compte tenu de l’accès élargi à la voiture, Nio a mis en place des mesures de sécurité renforcées contre les logiciels malveillants et un chiffrement amélioré pour protéger les données stockées à la fois sur l’appareil et dans le cloud. Le téléphone est équipé d’une batterie de 5 200 mAh. Prise en charge de la charge rapide filaire de 66W et de la charge sans fil de 50W, ainsi que de la charge sans fil inversée. De plus, l’appareil est certifié IP68, offrant une protection robuste contre la poussière et l’eau.

De plus, le Nio Phone sera disponible en sept couleurs différentes. Il est disponible en noir, bleu clair, or, bleu foncé, vert, gris et or rose. Certaines déclinaisons présentent un panneau en verre, tandis que d’autres offrent une texture similaire au cuir à l’arrière.

En ce qui concerne les prix, le téléphone commence à CNY6,499 (900 $ / 835 €) pour la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’option avec 12 Go de RAM et 1 To de stockage coûte CNY6,899 (950 $ / 900 €). Tandis que la déclinaison avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage est disponible pour CNY7,499 (1,025 $ / 965 €).

