Comment connecter Logitech G Cloud à Xbox

Le Logitech G Cloud est un excellent dispositif de jeu portable alimenté par Android que vous pouvez utiliser pour jouer à tous types de jeux en utilisant différentes plateformes et services de jeu en cloud. Vous pouvez choisir de jouer à des jeux à partir du Xbox Game Pass, de PlayStation Plus, ou même des jeux du service en nuage GeForce NOW de Nvidia. Cependant, savez-vous que vous pouvez également jouer aux jeux installés sur votre console Xbox à distance sur votre Logitech G Cloud?

Oui, vous pouvez facilement jouer aux jeux installés sur votre Xbox Series X|S sur votre Logitech G Cloud portable. C’est un excellent moyen de profiter de plus de vos jeux sur le Logitech G Cloud gratuitement. Les étapes pour connecter votre Xbox à votre Logitech G Cloud et utiliser Remote Play sont simples et faciles.

La connexion de votre dispositif de jeu portable à votre console de jeu Xbox est simple et très facile. Voici quelques éléments dont vous aurez besoin avant de parler des étapes pour connecter les deux appareils entre eux.

Pré-requis

Réseau Wi-Fi avec Internet haut débit (20 Mbps ou plus)

Xbox Series X|S avec votre jeu préféré installé

Dispositif portable Logitech G Cloud

Application Xbox Remote Play

Télécharger l’application Remote Play

Tout d’abord, vous devrez vous assurer d’avoir l’application Xbox Remote Play installée sur votre appareil portable Logitech G Cloud. Elle est préinstallée sur le Logitech G Cloud. Mais au cas où vous voudriez savoir comment l’installer, j’ai mentionné les étapes ci-dessous. Voyons comment vous pouvez obtenir l’application.

Connectez votre appareil portable Logitech G Cloud au réseau Wi-Fi. Désormais, depuis l’écran principal, naviguez et sélectionnez l’application Google Play Store. Appuyez sur la barre de recherche et recherchez l’application Xbox. Lorsque vous trouvez l’application, appuyez sur Installer pour l’obtenir sur votre appareil Logitech G Cloud. Une fois l’application téléchargée, lancez l’application et connectez-vous avec le compte Xbox utilisé sur votre Xbox Series X|S.

Configurer la console Xbox

Désormais, vous devez effectuer quelques ajustements sur votre console de jeu Xbox avant de pouvoir profiter de la lecture à distance sur votre dispositif de jeu portable Logitech G Cloud.

Allumez votre console Xbox et connectez-la au même réseau Wi-Fi que votre dispositif portable Logitech G Cloud. Désormais, appuyez sur le bouton Xbox de votre manette pour ouvrir le guide. Naviguez et sélectionnez Profil et système, puis Paramètres, Périphériques et connexions, et enfin Fonctionnalités à distance. Désormais, assurez-vous de sélectionner la case à cocher qui indique Activer les fonctionnalités à distance. Enfin, sous Options d’alimentation, choisissez l’option Mise en veille.

Désormais que vous avez configuré votre console Xbox Series X|S pour Remote Play, terminons le processus avec quelques réglages sur le Logitech G Cloud.

Lancement de la lecture à distance sur le Logitech G Cloud

Il ne vous reste plus que quelques étapes pour pouvoir accéder et jouer aux jeux de votre console sur votre dispositif de jeu portable Logitech G Cloud à distance. Voici les étapes.

Ouvrez l’application Xbox sur votre dispositif portable Logitech G Cloud. Désormais, appuyez sur l’icône Ma bibliothèque puis choisissez l’option Contrôleur. Vous verrez ici toutes les consoles auxquelles le compte Xbox est connecté. Sélectionnez simplement votre console Xbox et choisissez l’option Lecture à distance sur ce dispositif.

Ici, vous pouvez voir et accéder aux jeux disponibles sur votre console. L’expérience de jeu dépendra de la vitesse de votre connexion Internet. Et voilà comment vous pouvez jouer aux jeux installés sur votre console sur votre dispositif de jeu portable Logitech G Cloud. C’est assez facile, non?

Ceci conclut le guide sur la façon de connecter votre Logitech G Cloud à votre console Xbox Series X|S. Cette connexion vous permet de jouer facilement à distance à vos jeux Xbox installés sur le Logitech G Cloud.

