Microsoft Windows 11 supprime discrètement certains services de réseau P2P

Microsoft Windows 11, le dernier système d’exploitation du géant de la technologie. Il a apporté quelques modifications à ses services de réseau peer-to-peer (P2P). La société a récemment publié la version de Windows 11 Insider Preview Build 25951 sur le canal Canary. Dans cette dernière version, l’expert en technologie, Xeno, a remarqué que Microsoft a discrètement supprimé certains services liés au réseau P2P (peer-to-peer).

Le réseau P2P permet aux appareils de partager des ressources et de communiquer directement entre eux, sans dépendre d’un serveur central. Bien que le réseau P2P puisse être bénéfique pour des tâches comme le partage de fichiers et la diffusion en continu, il peut également poser des problèmes de vie privée et de sécurité. Dans cet article, nous explorerons comment Windows 11 supprime discrètement certains services de réseau P2P et examinerons les implications de ces changements.

Selon des rapports, Microsoft a supprimé plusieurs fichiers DLL liés au réseau peer-to-peer. Les fichiers supprimés incluent ceux utilisés pour le routage distribué et les services P2P, du dossier System32 intégré. Xeno a noté qu’avec la suppression d’une douzaine de ces fichiers, trois services ont également disparu :

Protocole de résolution de nom d’homologue Protocole de résolution de nom d’homologue

Groupement de mise en réseau de pairs Groupement de mise en réseau de pairs

Gestionnaire d’identité de mise en réseau de pairs Gestionnaire d’identité de mise en réseau de pairs

Une enquête menée par ITHome révèle que ces services sont assez anciens et ont plus de 20 ans d’histoire. Par exemple, le protocole de résolution de nom d’homologue (PNRP) est apparu à l’époque de Windows XP comme une solution à certaines des limites du DNS. Bien sûr, le canal Canary de Windows 11 est seulement une version utilisée pour tester de nouvelles fonctionnalités. Ces changements ne peuvent donc pas nécessairement apparaître dans la version officielle finale.

Windows 11 et le réseau P2P

Windows 11 s’éloigne progressivement du réseau P2P, certains utilisateurs signalant une perte soudaine d’ordinateurs réseau dans l’explorateur Windows. Une raison possible de ce changement est l’accent mis par Microsoft sur la vie privée et la sécurité. Le réseau P2P peut potentiellement exposer les utilisateurs à des risques de sécurité, car il implique une communication directe entre les appareils sur le même réseau. En réduisant sa dépendance vis-à-vis du réseau P2P, Microsoft vise à fournir un système d’exploitation plus sécurisé et plus privé.

Optimisation de la livraison des mises à jour de Windows

Un domaine dans lequel Windows 11 a apporté d’importantes modifications à ses services de réseau P2P est la fonction d’optimisation de la livraison des mises à jour de Windows. Cette fonction permet aux appareils Windows de télécharger des mises à jour et des applications à partir d’autres appareils sur Internet ou sur le réseau local, réduisant la charge sur les serveurs de Microsoft et accélérant potentiellement le processus de mise à jour. Cependant, cette fonction soulève également des problèmes de vie privée et de sécurité, car elle implique le partage de fichiers avec d’autres appareils du réseau.

Pour gérer la fonction d’optimisation de la livraison des mises à jour de Windows 11, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Options avancées.

2. Sélectionnez Optimisation de la livraison.

3. Assurez-vous que l’option « Autoriser les téléchargements à partir d’autres PC » est désactivée[3].

En désactivant cette fonctionnalité, vous pouvez vous assurer que votre appareil Windows 11 ne télécharge pas de mises à jour ou d’applications à partir d’autres appareils sur Internet ou sur le réseau local, réduisant ainsi les risques potentiels de confidentialité et de sécurité liés au réseau P2P.

Réseautage dans les groupes de travail Windows 11

Un autre domaine dans lequel Windows 11 a apporté des modifications à ses services de réseau P2P est le réseau de groupe de travail (Workgroup). Les groupes de travail permettent aux appareils sur le même réseau de partager des fichiers et des ressources, comme les imprimantes et les scanners. Dans les versions précédentes de Windows, les utilisateurs pouvaient facilement accéder à d’autres appareils sur le réseau en naviguant dans la section « Réseau » de l’explorateur Windows. Cependant, dans Windows 11, cette fonctionnalité a été supprimée et les utilisateurs ont signalé une perte soudaine d’ordinateurs réseau dans l’explorateur Windows.

Pour contourner ce problème et accéder à d’autres appareils de votre réseau dans Windows 11, vous pouvez créer un dossier nommé « Mon réseau » et y ajouter des raccourcis vers chacun de vos ordinateurs. Bien que cette solution de contournement ne fournisse peut-être pas le même niveau de commodité que la fonctionnalité de navigation réseau précédente, elle vous permet tout de même d’accéder à d’autres appareils de votre réseau et de partager des fichiers et des ressources.

Confidentialité et sécurité dans Windows 11

Windows 11 a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité pour aider les utilisateurs à protéger leurs données et à garantir une expérience informatique sûre. Certaines de ces fonctionnalités comprennent :

Paramètres de données de diagnostic : Vous pouvez configurer les paramètres de données de diagnostic dans Windows 11 au niveau le plus bas pour votre version de Windows, minimisant la quantité de données partagées avec Microsoft.

Autorisations d’application : Windows 11 vous permet de contrôler quelles applications ont accès à votre microphone, à votre caméra et à d’autres données sensibles. Vous pouvez gérer ces autorisations en accédant à Paramètres > Applications > Paramètres avancés.

Paramètres de mise à jour de Windows : Dans les paramètres de mise à jour de Windows, vous pouvez choisir comment les mises à jour sont distribuées et contrôler si votre appareil partage des fichiers de mise à jour avec d’autres appareils sur Internet ou sur le réseau local. Pour accéder à ces paramètres, accédez à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Options avancées > Optimisation de livraison.

En profitant de ces fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, vous pouvez vous assurer que votre appareil Windows 11 est protégé contre les risques potentiels de confidentialité et de sécurité liés au réseau P2P.

Derniers mots

Microsoft Windows 11 supprime discrètement certains services de réseau P2P. Cela s’inscrit dans le but de fournir un système d’exploitation plus sûr et plus privé. Le réseau P2P peut être bénéfique pour des tâches telles que le partage de fichiers et la diffusion en continu. Il peut également soulever des problèmes de vie privée et de sécurité. En réduisant sa dépendance au réseau P2P, Windows 11 vise à protéger les données des utilisateurs et à garantir une expérience informatique sûre. Cependant, une enquête de ITHome montre que certains de ces services sont très anciens et datent de 20 ans. Pour renforcer davantage votre vie privée et votre sécurité dans Windows 11, envisagez de mettre en œuvre les paramètres et fonctionnalités recommandés dans cet article.

