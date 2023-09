Comment créer des profils Safari sur iPhone et iPad [iOS 17]

Si vous utilisez Safari sur votre iPhone ou iPad sous iOS 17 ou iPadOS 17, vous allez adorer cette nouvelle fonctionnalité : les profils Safari. Lisez la suite pour tout savoir sur les profils Safari.

Safari s’améliore avec chaque mise à jour d’iOS et le même constat peut être fait avec la dernière version iOS 17. Apple apporte plusieurs fonctionnalités utiles à son navigateur web, Safari. La liste des fonctionnalités comprend les profils Safari, une navigation privée améliorée, des résultats de recherche plus rapides, la possibilité de changer de moteur de recherche pour la navigation privée, et bien d’autres encore.

Apple travaille sur l’amélioration de l’expérience des onglets sur Safari. Avec iOS 17, Safari se dote d’une nouvelle fonctionnalité, appelée profils Safari. Cette fonctionnalité vous permet de créer plusieurs profils dans le navigateur. Si vous souhaitez séparer votre profil professionnel de votre utilisation régulière, vous pouvez le faire avec la nouvelle fonctionnalité des profils Safari.

Vous pouvez créer plusieurs profils et vous connecter avec plusieurs comptes dans chaque profil. Et le meilleur, c’est que tout l’historique, les cookies et les données des sites web seront séparés par profil. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver les cookies et les pop-ups dans n’importe quel profil et les laisser activés pour les autres profils. Ainsi, si vous êtes soucieux de votre vie privée, vous pouvez utiliser les profils Safari.

Désormais que vous connaissez tout sur les profils Safari, voyons comment créer des profils dans Safari sur iPhone et iPad.

Comment créer des profils dans Safari

Avant tout, vous devez mettre à jour votre iPhone vers iOS 17 et votre iPad vers iPadOS 17. Safari vous permet de regrouper les onglets et de donner un nom au groupe d’onglets sur iOS 15 et iOS 16. Mais maintenant, nous obtenons une expérience complètement nouvelle, vous pouvez créer un profil distinct et regrouper tous les sites web et les onglets comme vous le souhaitez. Si votre iPhone fonctionne avec iOS 17, vous pouvez suivre ces étapes pour créer des profils Safari.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Safari. Explorez les paramètres de Safari et trouvez la section Profils. Sélectionnez l’option Nouveau profil pour créer un profil de navigation personnalisé. Entrez un nom et sélectionnez l’icône et la couleur de fond pour votre profil. Dans la section Paramètres, vous pouvez choisir le dossier de favoris et l’emplacement des nouvelles onglets pour chaque profil. Vous pouvez également assigner des extensions Safari au profil si elles sont installées sur votre iPhone. Appuyez sur Terminé.

Vos profils Safari seront synchronisés sur les appareils Apple, y compris l’iPad, le MacBook, et sur votre appareil secondaire lié au même identifiant Apple.

Comment utiliser les profils Safari sur iPhone et iPad

La configuration des profils Safari est terminée dans les paramètres ? Vous pouvez maintenant utiliser la nouvelle fonctionnalité de profils multiples sur Safari. Voici comment utiliser les profils Safari sur votre iPhone ou iPad.

Ouvrez Safari sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur l’icône des onglets en bas à droite. Ensuite, sélectionnez l’icône de liste ou l’icône de personne au centre inférieur de l’écran. Sur l’iPad, sélectionnez l’icône de groupe d’onglets. Sélectionnez Profils et choisissez le profil vers lequel vous souhaitez basculer. Ensuite, il vous suffit de toucher l’icône + pour ouvrir un nouvel onglet et commencer la navigation.

Une fois que vous avez basculé, vous verrez un fond complètement nouveau avec des icônes et des couleurs différentes, en fonction du profil vers lequel vous êtes passé. Supposons que vous soyez dans le profil de travail, vous verrez les icônes du profil de travail en arrière-plan avec les couleurs que vous avez choisies pour celui-ci.

Si vous souhaitez modifier ou personnaliser l’expérience, vous pouvez simplement revenir à Paramètres > Safari et sélectionner le profil que vous souhaitez personnaliser, puis modifier le nom du profil, l’icône et le fond en conséquence.

Comment supprimer des profils dans Safari

Vous pouvez créer et supprimer des profils à tout moment, cela peut être fait facilement. Mais gardez à l’esprit que cela supprimera également toutes les données et les onglets ouverts dans le profil, donc faites une sauvegarde des données si nécessaire. Vous pouvez suivre ces étapes pour supprimer des profils Safari.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone ou iPad. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Safari. Allez à la section Profils, et sélectionnez le profil que vous souhaitez supprimer. Choisissez simplement l’option Supprimer le profil. C’est tout.

Si vous avez encore des questions relatives aux profils Safari, vous pouvez laisser un commentaire dans la boîte de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

