Comment éviter les bugs et les logiciels malveillants lors de la navigation sur le web

Naviguer sur le web peut être une activité risquée, car il y a de nombreux bugs et logiciels malveillants qui peuvent infecter votre appareil et compromettre votre sécurité. Cependant, il existe plusieurs façons d’éviter ces menaces et de protéger votre appareil tout en naviguant sur le web. Dans cet article, nous discuterons de 10 façons d’éviter les bugs et les logiciels malveillants tout en naviguant sur le web.

1. Installer et mettre à jour un logiciel de sécurité

L’une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour protéger votre appareil contre les bugs et les logiciels malveillants est d’installer et de mettre à jour un logiciel de sécurité. Cela comprend les antivirus et les logiciels anti-malware, ainsi que les pare-feu. Ces programmes peuvent aider à détecter et à supprimer les menaces avant qu’elles ne puissent causer des dommages à votre appareil. Il est important de maintenir ces programmes à jour, car de nouvelles menaces apparaissent constamment.

2. Utiliser un pare-feu

Un pare-feu est un système de sécurité réseau qui surveille et contrôle le trafic réseau entrant et sortant. Il peut aider à prévenir l’accès non autorisé à votre appareil et à bloquer le trafic malveillant. La plupart des systèmes d’exploitation sont fournis avec un pare-feu intégré, mais vous pouvez également installer des pare-feu tiers pour une protection supplémentaire.

Un pare-feu est un système de sécurité conçu pour empêcher l’accès non autorisé à un réseau informatique. Il agit comme une barrière ou un portier entre votre ordinateur et un autre réseau comme Internet, fonctionnant comme un contrôleur de trafic. Les pare-feu peuvent fournir une protection contre les attaquants cybernétiques extérieurs en protégeant votre ordinateur ou réseau contre les activités malveillantes ou inutiles du réseau. Ils peuvent également empêcher les logiciels malveillants d’accéder à un ordinateur ou réseau via Internet. Les pare-feu peuvent être configurés pour bloquer les données provenant de certaines localisations, applications ou ports tout en autorisant le passage des données pertinentes et nécessaires.

3. Éviter de télécharger des choses gratuites

Télécharger des choses gratuites comme des téléchargements illégaux de films populaires, de séries télévisées ou de jeux peut mettre votre appareil en danger d’infection. Ces téléchargements sont souvent accompagnés de logiciels malveillants et d’autres logiciels indésirables qui compromettent votre sécurité. Il est préférable d’éviter de télécharger quoi que ce soit à partir de sources non fiables.

Stick to well-known app stores like Apple App Store, Google Play Store, Amazon, and Samsung. Avoid downloading from third-party websites or sources. Only download apps and software that are highly rated, well-reviewed, and have been around for more than a few weeks or months.

4. Éviter les sites de partage de fichiers

Les sites de partage de fichiers sont une autre source courante de logiciels malveillants et d’autres logiciels indésirables. Ces sites hébergent souvent des fichiers qui sont infectés par des logiciels malveillants, et les télécharger peut mettre votre appareil en danger. Il est préférable d’éviter complètement les sites de partage de fichiers.

5. Éviter de cliquer sur les liens des fausses fenêtres contextuelles de sécurité

Les escrocs du support technique utilisent souvent de fausses fenêtres contextuelles de sécurité pour inciter les personnes à cliquer sur des liens qui vont télécharger des virus, des logiciels espions et d’autres logiciels indésirables. Ces fenêtres pop-up peuvent être très convaincantes, mais il est important de se rappeler que les alertes de sécurité légitimes ne vous demanderont jamais de cliquer sur un lien ou de télécharger quoi que ce soit.

6. Éviter de cliquer sur les publicités placées par les escrocs

Les escrocs placent souvent des publicités sur des sites web qui semblent légitimes, mais qui sont en réalité conçus pour tromper les personnes en téléchargeant des logiciels malveillants et d’autres logiciels indésirables. Ces publicités peuvent être très convaincantes, mais il est important d’être prudent et d’éviter de cliquer sur tout ce qui semble suspect.

Vous pouvez vous demander comment savoir si ces publicités proviennent d’escrocs. Eh bien, il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude si une publicité est une arnaque. Cependant, si le site web n’est pas fiable, il est préférable d’éviter la publicité complètement. De plus, si vous cliquez sur la publicité et qu’elle vous dirige vers une page qui n’était pas annoncée, alors c’est certainement une arnaque. C’est un stratagème pour amener les utilisateurs vers des endroits auxquels ils ne sont pas abonnés.

7. Se méfier des e-mails d’hameçonnage

Les e-mails d’hameçonnage sont un autre moyen courant utilisé par les escrocs pour tromper les personnes en téléchargeant des logiciels malveillants et d’autres logiciels indésirables. Ces e-mails semblent souvent provenir de sources légitimes, mais ils contiennent des liens ou des versions jointes qui infecteront votre appareil si vous cliquez dessus. Il est important d’être prudent et d’éviter de cliquer sur tout ce qui semble suspect.

8. Garder vos logiciels à jour

Les vulnérabilités des logiciels peuvent être exploitées par des logiciels malveillants et d’autres logiciels indésirables pour infecter votre appareil. Pour éviter cela, il est important de maintenir vos logiciels à jour. Cela comprend votre système d’exploitation, votre navigateur web et tout autre logiciel que vous utilisez régulièrement. La plupart des logiciels vérifieront automatiquement les mises à jour, mais vous pouvez également vérifier les mises à jour manuellement.

9. Éviter les sites douteux

Il y a de nombreux sites web sur Internet qui sont conçus pour infecter votre appareil avec des logiciels malveillants et d’autres logiciels indésirables. Ces sites utilisent souvent une variété d’outils pour télécharger un virus sur votre ordinateur, comme des téléchargements automatiques, l’hébergement de publicités malveillantes et vous inciter à cliquer sur des liens trompeurs. Il est préférable d’éviter complètement ces sites web.

10. Utiliser un réseau privé virtuel (VPN)

Un réseau privé virtuel (VPN) est une technologie réseau qui crée une connexion sécurisée sur Internet. Il peut aider à protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et d’autres logiciels indésirables en cryptant votre trafic Internet et en masquant votre adresse IP. Cela rend plus difficile pour les pirates informatiques et autres acteurs malveillants de suivre votre activité en ligne et d’infecter votre appareil.

Mots finaux

Il existe de nombreuses façons d’éviter les bugs et les logiciels malveillants tout en naviguant sur le web. En suivant ces conseils, vous pouvez aider à protéger votre appareil contre les infections et à maintenir la sécurité et la confidentialité de vos informations personnelles. Rappelez-vous d’être toujours prudent et d’éviter tout ce qui semble suspect, et gardez vos logiciels à jour pour vous protéger contre les dernières menaces.

