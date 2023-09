Le dilemme du RCR : Pourquoi les assistants vocaux se révèlent insuffisants dans les situations tests

Les assistants vocaux comme Alexa, Siri, Google Assistant et Cortana sont pratiques pour les tâches quotidiennes. Mais ils ne sont souvent pas d’une grande utilité en cas d’urgence, comme donner des instructions de RCR. Il y a peu de temps, une étude de la Harvard Medical School a parlé de l’importance d’améliorer les assistants vocaux dans cette tâche cruciale.

Les assistants vocaux en situation de crise

Défi du RCR : La réanimation cardio-pulmonaire (RCR) peut sauver des vies, mais les assistants vocaux ne sont pas efficaces pour guider les personnes en cas d’urgence.

Résultats de l’étude sur le RCR

Réponses contradictoires et hors sujet : Une étude a révélé que les assistants vocaux donnaient des réponses confuses lorsqu’on leur demandait des informations sur le RCR. Parfois, ils parlaient de sujets sans rapport comme des films. Manque d’instructions vocales claires : Seulement 12 % des réponses donnaient des instructions vocales claires, qui sont cruciales en cas d’urgence. Soins retardés : S’appuyer sur les assistants vocaux pour obtenir des instructions de RCR peut retarder l’aide médicale. Une RCR rapide peut doubler ou quadrupler les chances de survie après un arrêt cardiaque. ChatGPT fait mieux : ChatGPT, un chatbot alimenté par l’intelligence artificielle, a fait un meilleur travail. Il a fourni des informations plus utiles et a conseillé d’appeler d’abord le 911. Nécessité de normes : Cette recherche montre que nous avons besoin d’instructions standard de RCR pour tous les assistants vocaux. Le docteur Adam Landman suggère que les entreprises technologiques devraient collaborer avec des experts médicaux pour s’assurer que des phrases courantes déclenchent des instructions de RCR précises, y compris l’appel au 911.

Réactions des entreprises technologiques

Bing Chat de Microsoft recommandera aux utilisateurs d’appeler le 911 avant de donner des instructions de RCR.

Google souhaite s’améliorer et collaborer avec la communauté médicale.

Apple et Amazon n’ont pas commenté l’étude.

En conclusion

Personne ne conteste que des applications comme Siri peuvent être utiles en cas de crise, mais elles doivent s’améliorer pour fournir de l’aide en RCR. L’étude montre que nous avons besoin d’une orientation claire et stable. À mesure que la technologie s’améliore, les assistants vocaux doivent collaborer avec des experts pour fournir des conseils rapides et corrects en RCR et sauver des vies. Pour l’instant, appeler le 911 est le choix le plus sûr en cas de suspicion d’urgence cardiaque.

Actualité mobile et vidéo du moment