realme GT5 – Nouveaux aperçus confirment les lumières LED à l’arrière et plus encore

realme a confirmé le lancement de son nouveau fleuron, le realme GT5, pour le 28 août. La société alimente progressivement le buzz autour de son téléphone avec quelques nouveaux teasers. Aujourd’hui, la marque a dévoilé le design du téléphone. Il comportera trois caméras à l’arrière ainsi que le célèbre voyant LED qui a fait ses débuts avec le realme GT Neo5 / realme GT3. Cette fois-ci, l’îlot de la caméra s’étend d’un côté à l’autre. Le résultat est un design similaire à celui de la série Pixel de Google.

De nouveaux détails sur le realme GT5 ont été révélés

Les voyants LED du realme GT5 seront utilisés pour plusieurs choses, mais principalement pour les notifications. C’est une fonctionnalité intéressante qui rend les fleurons de realme originaux parmi une multitude de fleurons aux caractéristiques similaires. En plus de la caméra et du voyant LED, realme a également confirmé d’autres détails sur son nouveau smartphone. Alors que le téléphone conserve les deux cercles pour les caméras, le rectangle du voyant LED est maintenant vertical. L’image confirme également la présence du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, de la technologie SuperVOOC et de la NFC.

D’autres détails ont été révélés

Le realme GT4 introduira une batterie de 5 240 mAh avec une charge rapide de 240W. C’est la première fois que nous voyons une telle configuration sur un smartphone. La batterie est énorme par les normes d’aujourd’hui et se chargera également en quelques minutes grâce à la technologie de charge. Le téléphone intègrera également une puce de gestion de puissance SuperVOOC S qui protégera la batterie.

Le CEO de realme, Wu Qi Chase, a déclaré que le nouveau design est rendu possible grâce à une « technologie de verre révolutionnaire dans la technologie mobile ». Cela fera du realme GT5 le smartphone le plus élégant de toute l’histoire de la marque. La couleur phare du téléphone s’appellera « Flowing Silver Mirror » et sera le résultat d’une « courbure de verre forgé à chaud » pour un esthétisme ultime.

Prenant exemple sur les autres marques du groupe BBK Electronics (le conglomérat regroupant realme, OnePlus, Vivo et Oppo), realme apportera une puce d’affichage séparée pour des performances optimales et un taux de rafraîchissement fluide. Le téléphone sera également doté de 24 Go de RAM et de 1 To de stockage dans sa version la plus puissante. Il est important de souligner que cela prépare le terrain pour un futur modèle realme GT5 Pro. Celui-ci sera lancé plus tard dans l’année avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Les détails sur les prix et la disponibilité doivent encore être annoncés par realme. Le 28 août, le téléphone sera lancé en Chine, suivi d’une sortie mondiale plus tard.

