Apple vient peut-être d’enregistrer le Guide de Visite de l’iPhone 15 à Mexico City

Lorsqu’Apple présente un nouvel iPhone, l’entreprise publie également une série de vidéos mettant en valeur les nouvelles fonctionnalités des appareils. Au cours des deux dernières années, la société a créé un nouveau format de visite guidée dans lequel une personne se promène dans une ville pour montrer les capacités du nouvel iPhone. Et il semble que la société vient de tourner une vidéo à Mexico pour promouvoir l’iPhone 15.

Les publicités de l’iPhone 15 ont peut-être été enregistrées à Mexico

Comme l’a noté le créateur Cris Martínez, Apple a fermé les alentours de son store phare Antara à Mexico le 4 août pour enregistrer une vidéo spéciale. Bien sûr, cela pourrait signifier n’importe quoi, comme l’enregistrement d’une nouvelle publicité pour le Mexique. Mais tout le projet semble être plus grand que cela.

C’est parce que Martínez a repéré quelqu’un de familier là-bas – le même acteur qui a présenté les deux dernières vidéos de visite guidée des nouveaux iPhones.

En 2021, Apple a choisi Los Angeles et son store Tower Theatre comme décor de la visite guidée de l’iPhone 13, lorsque nous avons vu cet acteur pour la première fois. Dans la vidéo, l’acteur joue un employé d’Apple qui détaille les spécifications des nouveaux iPhones et démontre les nouvelles fonctionnalités en action. Alors que certaines scènes ont été tournées à l’intérieur du store Apple, d’autres ont été tournées dans la ville.

Le même acteur est revenu l’année dernière pour enregistrer la visite guidée de l’iPhone 14, mais cette fois à New York. La vidéo commence au store de l’Upper West Side et suit ensuite le même parcours qu’auparavant, l’acteur présentant le nouvel iPhone 14 et 14 Pro tout en se promenant dans New York.

Compte tenu de cela, il semble évident qu’Apple a choisi Mexico comme cadre pour la vidéo de présentation de l’iPhone 15 – et que les personnes autour du store Apple Antara pendant le tournage étaient à seulement quelques mètres de voir un véritable iPhone 15 un mois avant son lancement.

Apple et le Mexique

Ce n’est pas la première fois qu’Apple enregistre des publicités au Mexique. La vidéo qui ouvre la WWDC 2023, avec un développeur poursuivant une bulle, a été tournée dans les rues de Mexico. La publicité « Hello Yellow » faisant la promotion de la nouvelle couleur printanière de l’iPhone 14, lancée plus tôt cette année, a également été tournée au Mexique.

Malheureusement, personne n’a réellement pu voir un iPhone 15 en personne pendant le tournage, mais nous verrons probablement le résultat final dans exactement trois semaines, lorsque Apple devrait annoncer les nouveaux iPhones. Mais étant donné que le store Apple Antara est vraiment magnifique, tout comme Mexico, je suis sûr que la visite guidée de l’iPhone 15 sera incroyable.

