Microsoft Edge signale désormais l’installation de Chrome comme un logiciel malveillant

Microsoft Edge est devenu assez bon en tant que navigateur. Il est désormais doté de nombreuses fonctionnalités qui rendent l’expérience Internet plus fluide et sans interruption. Plus important encore, vous disposez de Bing Chat dans le navigateur. Mais même avec ces fonctionnalités, le navigateur peine toujours à rivaliser avec Chrome.

StatCounter indique que Chrome détient 63,55% de la part de marché mondiale. En comparaison, Microsoft Edge ne représente que 5,14% de la part de marché. C’est sensiblement la même chose en ce qui concerne le nombre d’utilisateurs actifs.

Maintenant, il semble que Microsoft prenne une mesure différente pour empêcher les utilisateurs de passer à Chrome. Lorsque vous téléchargez le fichier d’installation à partir du navigateur Edge, la sécurité intégrée le signale comme un logiciel malveillant. Même si cette accusation est fausse, cela pourrait décourager certains utilisateurs de faire le changement.

S’agit-il de l’une des tactiques visant à promouvoir Microsoft Edge auprès des utilisateurs de Windows?

Depuis la sortie de Edge, Microsoft a tout fait pour en faire le navigateur principal des utilisateurs de Windows. Par exemple, plusieurs invites vous découragent de télécharger le navigateur de Google lorsque vous recherchez Chrome avec le moteur de recherche Bing de Microsoft.

Si vous ignorez l’avertissement initial et accédez au site web de Google Chrome, vous verrez une autre invite qui fait la promotion de Microsoft Edge. Cette invite spécifique tente de faire comprendre aux utilisateurs que le navigateur de Microsoft est plus sécurisé que Google Chrome. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, le navigateur signale désormais l’installation de Chrome comme un logiciel malveillant.

Bien sûr, cela pourrait simplement être un bug de la fonctionnalité de sécurité intégrée de Microsoft Edge. Après tout, le navigateur vient d’être récemment mis à jour. Cependant, Microsoft n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet. Quoi qu’il en soit, Chrome n’est pas un logiciel malveillant. C’est un navigateur complètement sûr, que vous pouvez installer sans vous soucier de quoi que ce soit. Donc, si vous voyez cet avertissement, ignorez-le.

Actualité mobile et vidéo du moment