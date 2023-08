Samsung Galaxy Z Flip 4 commence à recevoir la mise à jour One UI 5.1.1

Après le Galaxy Z Fold 4 et la série Galaxy Tab S8, le Galaxy Z Flip 4 rejoint la fête One UI 5.1.1. One UI 5.1.1 est la dernière version de l’interface utilisateur personnalisée pour les appareils pliables et les tablettes, et a été publiée avec les derniers appareils pliables et tablettes Galaxy.

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a annoncé qu’il déploierait la nouvelle One UI 5.1.1 sur plusieurs appareils. Nous avons également dressé une liste des appareils pris en charge.

Plus tôt ce mois-ci, l’entreprise a promis de publier One UI 5.1.1 pour le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 ce mois-ci. Et après avoir publié la mise à jour aujourd’hui pour le Galaxy Z Flip 4, Samsung a tenu sa promesse. Le Galaxy Z Fold 4 a également reçu la mise à jour One UI 5.1.1 il y a quelques jours dans certaines régions d’Europe, et récemment en Corée du Sud.

One UI 5.1.1 pour le Galaxy Z Flip 4 est actuellement disponible en Corée du Sud et en Inde. Elle devrait être disponible dans plus de régions bientôt. Le Galaxy Z Flip 4 reçoit One UI 5.1.1 avec le numéro de version de construction F721BXXUDWH5, qui variera selon la région.

Étant donné que One UI 5.1.1 est une importante mise à jour avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, la taille de la mise à jour OTA sera énorme, d’environ 2 Go. Désormais, parlons des nouvelles fonctionnalités et des changements.

La nouvelle mise à jour apporte le patch de sécurité Android d’août 2023. Et nous connaissions déjà les autres fonctionnalités à venir, telles qu’une amélioration du panneau du mode flex où les utilisateurs peuvent facilement choisir les contrôles qu’ils veulent voir ou masquer, la fenêtre multiple pour ouvrir une seconde fenêtre en mode flex sans interférer avec la première application, et quelques autres nouvelles fonctionnalités.

Si vous êtes utilisateur du Galaxy Z Flip 4 en Inde ou en Corée du Sud, vous recevrez One UI 5.1.1 sous forme de mise à jour OTA. Vous pouvez vérifier la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. La nouvelle mise à jour apparaîtra ici et vous pourrez l’installer après avoir effectué une sauvegarde.

