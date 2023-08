Comment utiliser la reconnaissance d’empreintes digitales et faciales dans MIUI

Les méthodes de sécurité biométrique, telles que la reconnaissance des empreintes digitales et faciales, ainsi que les méthodes de sécurité traditionnelles, sont proposées par MIUI pour garantir la sécurité des utilisateurs. Ces fonctionnalités de sécurité rendent l’utilisation plus rapide, plus pratique et plus facile tout en protégeant les appareils des utilisateurs.

Utilisation de l’empreinte digitale

La reconnaissance des empreintes digitales est rapide et sécurisée. Les utilisateurs peuvent appuyer ou toucher leur doigt sur le capteur pour ouvrir ou déverrouiller leur appareil. Cependant, avant de pouvoir utiliser l’empreinte digitale, vous devez avoir l’une des méthodes biométriques sur votre appareil MIUI. Une méthode traditionnelle telle qu’un mot de passe, un code PIN ou un schéma doit être activée. Tout d’abord, vous devez suivre ces étapes pour utiliser l’empreinte digitale sur les appareils MIUI :

Appuyez sur l’application « Paramètres » depuis votre écran d’accueil.

Ensuite, appuyez sur l’option « Empreintes digitales, données faciales et verrouillage de l’écran » de l’application « Paramètres ».

Enfin, appuyez sur « Déverrouillage par empreinte digitale », puis sur « Ajouter une empreinte digitale » et vous êtes prêt à ajouter votre empreinte digitale.

Aujourd’hui, ce capteur est souvent situé sous l’écran ou intégré au bouton d’alimentation. Il permet également d’enregistrer plusieurs empreintes digitales sur le capteur afin que les personnes partageant l’appareil puissent y accéder avec leurs empreintes digitales. De plus, MIUI propose des animations d’empreintes digitales pour rendre son utilisation agréable. Ces animations sont assez variées.

Utilisation de la reconnaissance faciale

MIUI propose cette fonctionnalité de sécurité sur les appareils dotés de la technologie de reconnaissance faciale. Les utilisateurs peuvent verrouiller leurs appareils avec la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale utilise la caméra frontale de l’appareil pour reconnaître le visage de l’utilisateur et déverrouiller l’appareil, ce qui est rapide et pratique car l’appareil n’est déverrouillé que lorsque le visage de l’utilisateur est reconnu. Tout d’abord, pour utiliser la reconnaissance faciale sur les appareils MIUI, vous devez suivre ces étapes :

Appuyez sur l’application « Paramètres » depuis votre écran d’accueil.

Ensuite, appuyez sur l’option « Empreintes digitales, données faciales et verrouillage de l’écran » de l’application « Paramètres ».

Enfin, appuyez sur « Déverrouillage par reconnaissance faciale », puis sur « Ajouter des données faciales » et vous êtes prêt à ajouter votre visage.

Dans des environnements peu éclairés, la reconnaissance faciale peut être réalisée en augmentant la luminosité de l’écran. Avant d’utiliser la reconnaissance faciale, vous devez avoir l’une des méthodes biométriques sur votre appareil MIUI. Une méthode traditionnelle telle qu’un mot de passe, un code PIN ou un schéma doit être active.

Conclusion

En conclusion, l’utilisation de la reconnaissance des empreintes digitales et faciales par MIUI permet aux utilisateurs de garder leurs appareils sécurisés tout en offrant une facilité d’utilisation. De plus, les fonctionnalités de sécurité biométrique rendent nos smartphones plus sûrs. MIUI propose une utilisation plus efficace des animations d’empreintes digitales, ce qui rend l’utilisation de l’empreinte digitale plus amusante, ou des options de lecture d’empreintes digitales qui facilitent son utilisation, grâce aux variations que MIUI offre à ses utilisateurs. Grâce à la facilité de la reconnaissance faciale, il est très facile de déverrouiller nos smartphones d’un simple coup d’œil.

