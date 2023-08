Parallels Desktop 19 apporte une nouvelle connexion sans mot de passe avec Touch ID, un design rafraîchi et le support de macOS Sonoma.

Juste en synchronisation avec les mises à jour automnales d’Apple, Parallels Desktop 19 est ici, comme prévu, avec des améliorations passionnantes autour de l’intégration macOS Sonoma, d’un nouveau design et d’une nouvelle connexion sans mot de passe avec Touch ID. Si vous utilisez la virtualisation pour votre travail quotidien sur macOS, c’est une excellente mise à jour, alors restez prêt car nous plongeons dans toutes les dernières fonctionnalités.

Connexion sans mot de passe avec Touch ID

Touch ID sur Mac est un élément clé de l’élimination des mots de passe. Avec Parallels 19, Touch ID peut être facilement utilisé dans vos machines virtuelles pour simplifier votre utilisation quotidienne de la connexion et de l’authentification. Avec la prise en charge de Touch ID, les mots de passe Windows sont stockés dans le trousseau macOS.

Rafraîchissement du design dans Parallels 19

Parallels 19 comprend une icône d’application redessinée et une interface utilisateur rafraîchie qui offre une navigation plus facile et une présence plus moderne dans le Dock macOS. Il ajoute également des boîtes de dialogue natives pour une utilisation plus facile lors de l’installation de nouvelles machines virtuelles.

Compatibilité macOS améliorée

Conçu à partir de zéro pour macOS Sonoma, Parallels 19 apporte une fonctionnalité d’impression partagée entièrement repensée via le protocole d’impression sur Internet (IPP) qui prend en charge l’impression à partir d’applications Windows dès le départ. Parallels 19 offre également une expérience plus fluide pour l’affichage et le rafraîchissement de la résolution lors du redimensionnement des écrans, et les utilisateurs de Parallels 19 Pro Edition peuvent accéder à distance à une machine virtuelle macOS Sonoma 14 via la redirection de port. Cela est particulièrement utile lorsque vos machines virtuelles sont hébergées sur des instances Amazon EC2 Mac cloud.

Depuis plus de 17 ans, Parallels Desktop pour Mac est un outil essentiel pour des millions d’utilisateurs dans le monde entier, leur permettant d’exécuter des applications Windows et de réaliser des tests et des développements avec des machines virtuelles Windows, Linux et macOS, a déclaré Aleksandr Sursiakov, directeur principal de la gestion des produits pour Parallels Desktop chez Alludo. Avec la dernière version, notre talentueuse équipe d’ingénierie a encore une fois apporté des améliorations impressionnantes pour tous les groupes d’utilisateurs, sur la base de leurs précieux commentaires. Notre objectif est de garantir aux utilisateurs une tranquillité d’esprit lors de l’utilisation de notre logiciel, en sachant qu’il intègre les dernières technologies et reflète les normes les plus élevées de l’industrie, démontrant ainsi notre véritable souci des utilisateurs de Parallels.

Quoi de neuf d’autre dans Parallels 19 ?

Pour les utilisateurs professionnels, OpenGL 4.1 dans Windows permet une meilleure utilisation d’ArcGIS CityEngine 2023, Vectorworks Vision 2023, VariCAD, Deswik.CAD, et plus encore. Les Mac Apple Silicon bénéficient d’une meilleure intégration avec les gestes multi-touch, de plus de raccourcis clavier, de l’installation via l’interface utilisateur avec une détection automatique des images locales

Avec Parallels 19, il est encore plus facile d’inscrire les machines virtuelles Windows dans Windows Intune. Cela peut être fait via un package de déploiement Parallels, des profils de configuration ou la préparation préalable des machines virtuelles et le partage en tant que fichier.

Parallels 19 est disponible dès aujourd’hui à partir de 99,99 $ par an pour l’édition standard. L’édition Pro est à 119,99 $ par an et l’édition Business est à 149,99 $ par an. Une licence perpétuelle de l’édition standard est disponible à 129,99 $.

