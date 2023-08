Comment réinitialiser une télévision Element avec ou sans télécommande [4 solutions]

La télévision Element a gagné en popularité grâce à ses fonctionnalités exceptionnelles et son aspect élégant. Cependant, il peut arriver que vous ayez besoin de réinitialiser la télévision Element pour résoudre un problème ou améliorer ses performances. Cet article vous guidera à travers le processus de réinitialisation de la télévision Element.

Pourquoi vous pourriez vouloir réinitialiser votre télévision Element?

La réinitialisation de votre télévision Element peut être utile dans différentes situations. Cela peut vous aider à vous débarrasser de problèmes tels que :

Problèmes de connectivité réseau: Si votre Wi-Fi ou d’autres appareils ne se connectent pas, une réinitialisation peut rafraîchir les paramètres du réseau et résoudre éventuellement le problème.

Problèmes logiciels: La télévision Element, comme tout autre appareil électrique, peut rencontrer des problèmes logiciels qui affectent sa capacité à fonctionner. Une réinitialisation peut souvent résoudre de petits problèmes et rétablir un fonctionnement normal.

Ralentissement des performances: Au fil du temps, les performances de votre télévision peuvent diminuer en raison des données temporaires accumulées et des activités en arrière-plan. Ces problèmes peuvent être résolus grâce à une réinitialisation.

Comment réinitialiser la télévision Element avec la télécommande

La réinitialisation de la télévision Element est un processus simple qui peut être effectué avec la télécommande et le menu de la télévision. Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser rapidement la télévision Element.

Étape 1: Sur la télécommande, appuyez sur le bouton Menu et cela ouvrira le menu principal à l’écran.

Étape 2: Faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres dans le menu qui apparaît à l’écran en appuyant sur le bouton OK, mais si votre télécommande n’a pas de bouton OK, appuyez sur le bouton Volume haut.

Étape 3: Ensuite, appuyez sur Général et sélectionnez l’option Rétablir les valeurs par défaut.

Étape 4: Si vous utilisez un mot de passe sur votre télévision, on vous demandera de le saisir. Le code PIN par défaut pour la télévision Element est 0000 ou 00000.

Une fois terminé, votre télévision Element sera réinitialisée aux paramètres par défaut après avoir entré le mot de passe.

Si vous ne voyez pas les options mentionnées ci-dessus sur votre télévision Element, il est probable que le modèle de votre télévision soit différent. Néanmoins, ne vous inquiétez pas ; il existe toujours des étapes pour réinitialiser la télévision :

Étape 1: Sur votre télécommande, appuyez sur le bouton Accueil, et le menu de la télévision apparaîtra à l’écran.

Étape 2: Parcourez le menu jusqu’à atteindre la section Paramètres et appuyez dessus.

Étape 3: Ensuite, choisissez Stockage et réinitialisation dans le menu qui apparaît.

Étape 4: Désormais, sélectionnez Réinitialisation des données d’usine et entrez votre mot de passe télévision si vous en avez un pour confirmer l’action.

Une fois cela fait, la télévision Element sera réinitialisée aux paramètres d’usine après quelques instants.

Comment réinitialiser la télévision Element sans télécommande

Si la télécommande de votre télévision Element ne fonctionne pas, que vous ne la trouvez pas ou que vous n’en avez pas, vous pouvez utiliser les solutions ci-dessous pour réinitialiser la télévision Element sans télécommande.

Étape 1: Tout d’abord, allumez votre télévision Element.

Étape 2: Ensuite, trouvez le petit bouton de réinitialisation caché derrière votre télévision. Après l’avoir trouvé, maintenez le bouton de réinitialisation.

Étape 3: Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu’à ce que l’écran de votre télévision s’éteigne et que le logo Element s’affiche.

Étape 4: Lorsque le logo Element s’affiche à l’écran, relâchez le bouton de réinitialisation.

Enfin, attendez un moment pour que la réinitialisation d’usine se termine, et votre télévision Element sera restaurée à ses paramètres par défaut.

Comment réinitialiser la télévision Element Roku avec la télécommande

Si vous avez une télévision Element Roku, les étapes pour la réinitialiser sont très simples. Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser la télévision Element Roku avec la télécommande.

Étape 1: Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande pour accéder à l’écran d’accueil.

Étape 2: Faites défiler le menu et entrez dans les Paramètres en appuyant sur la touche fléchée droite.

Étape 3: Ensuite, ouvrez Système, recherchez Paramètres système avancés et ouvrez-le.

Étape 4: Choisissez Réinitialiser aux paramètres par défaut parmi les options qui apparaissent, puis sélectionnez Réinitialiser tout.

Étape 5: Pour confirmer la réinitialisation, entrez le code à 4 chiffres, et votre télévision Element Roku sera réinitialisée à ses paramètres d’origine.

Comment réinitialiser la télévision Element Roku sans télécommande

Pour réinitialiser la télévision Element Roku à ses paramètres d’usine sans télécommande, suivez ces étapes :

Étape 1: Tout d’abord, allumez votre téléviseur.

Étape 2: Localisez le bouton de réinitialisation à l’arrière de votre téléviseur, puis appuyez et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce qu’il redémarre et que le logo Roku apparaisse à l’écran.

Une fois qu’il a redémarré, il sera réinitialisé, ce qui indique que toutes les données de votre téléviseur Roku seront effacées et que vous devrez le reconfigurer.

Conclusion

La réinitialisation de la télévision Element peut être une solution de dépannage efficace pour divers problèmes de performance et de logiciels. Vous pouvez vous assurer d’un processus de réinitialisation fluide et efficace en suivant le guide étape par étape ci-dessus. Avant de commencer la réinitialisation, observez et notez les paramètres clés.

N’hésitez pas à poser d’autres questions dans la section des commentaires. Veuillez également partager cette information avec vos amis et votre famille.

