Comment ajouter et utiliser n’importe quelle application sur l’écran externe Galaxy Z Flip 5

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est le dernier ajout à la série Flip, avec un écran externe plus grand et plus utile, permettant d’exécuter différentes applications. Cependant, à la sortie de l’emballage, il n’y a qu’un nombre limité d’applications disponibles pour l’écran externe du Galaxy Z Flip 5. Voici un guide pour apprendre comment ajouter et exécuter n’importe quelle application sur l’écran externe du Galaxy Z Flip 5.

Comparé au Galaxy Z Flip 4 de l’année dernière, le Galaxy Z Flip 5 dispose d’un écran plus grand de plus du double de taille. L’écran est suffisamment grand pour utiliser confortablement la plupart des applications et même jouer à des jeux. Alors pourquoi ne pas profiter des capacités de l’écran externe ? Il élimine le besoin de déplier votre téléphone à clapet pour de nombreuses tâches. De plus, la navigation sur l’écran externe est incroyablement conviviale, ne nécessitant qu’une seule main pour fonctionner.

Comment utiliser n’importe quelle application sur l’écran externe du Galaxy Z Flip 5

Pour permettre à toutes les applications de s’exécuter sur l’écran externe, vous pouvez utiliser l’application officielle de Samsung. Vous connaissez peut-être déjà l’outil que nous utiliserons dans ce guide, car il est disponible pour tous les téléphones Samsung et pris en charge dans de nombreuses régions.

Good Lock est un outil puissant qui prend en charge de nombreux modules. Et en utilisant ces modules, les utilisateurs peuvent obtenir des fonctionnalités avancées qui ne sont pas disponibles par défaut sur les téléphones Samsung. Nous utiliserons Good Lock pour accéder à toutes les applications directement depuis l’écran externe.

Installer Good Lock sur le Galaxy Z Flip 5

Pour exécuter n’importe quelle application sur l’écran externe de votre Galaxy Z Flip 5, vous devez d’abord installer l’application Good Lock.

Étape 1 : Ouvrez Galaxy Store sur votre Galaxy Z Flip 5.

Étape 2 : Recherchez maintenant Good Lock et ouvrez-le parmi les résultats.

Étape 3 : Appuyez sur le bouton Installer pour installer Good Lock sur votre Galaxy Z Flip 5.

C’est tout, l’installation de Good Lock est aussi simple que l’installation de n’importe quelle autre application. Au cas où Good Lock n’apparaîtrait pas dans la Galaxy Store, essayez de télécharger son apk à partir d’une source de confiance, puis installez-le. Il y a également quelques alternatives que vous pouvez essayer si Good Lock n’est pas disponible dans votre région.

Installer le module Multistar

Good Lock est une plate-forme pour différents modules. Certains modules populaires sont NotiStar, LockStar, MultiStar, NiceShot, et bien d’autres. Pour ajouter plus d’applications au Galaxy Z Flip 5, vous avez besoin de MultiStar. Voici comment le télécharger.

Étape 1 : Ouvrez l’application Good Lock sur votre téléphone.

Étape 2 : Passez au menu Life Up. Faites défiler vers le bas et recherchez MultiStar.

Étape 3 : Désormais, appuyez sur l’icône de téléchargement à côté de MultiStar.

Étape 4 : Cela vous amènera à la Galaxy Store. Appuyez sur le bouton Installer pour obtenir MultiStar sur votre téléphone.

Ajouter des applications au lanceur de l’écran externe

Après avoir installé Good Lock et MultiStar, vous pouvez choisir les applications auxquelles vous souhaitez accéder depuis l’écran externe. Voici comment ajouter des applications.

Étape 1 : Ouvrez l’application Good Lock sur votre téléphone.

Étape 2 : Allez dans le menu Life Up et appuyez sur l’option MultiStar.

Étape 3 : Ouvrez la section I Love Galaxy Foldable.

Étape 4 : Désormais, ouvrez le widget Lanceur de la section Widgets de la couverture.

Étape 5 : Sélectionnez toutes les applications auxquelles vous souhaitez accéder depuis l’écran externe du Galaxy Z Flip 5. Une fois terminé, vous pouvez fermer MultiStar.

Activer le widget du lanceur sur votre Galaxy Z Flip 5

Il ne vous reste plus qu’à activer le widget du lanceur s’il ne l’est pas déjà. Vous pouvez également réorganiser le widget pour voir le lanceur en première page de l’écran externe.

Étape 1 : Ouvrez les Paramètres sur votre Galaxy Z Flip 5.

Étape 2 : Faites défiler vers le bas et sélectionnez Ecran de couverture, puis Widgets.

Étape 3 : Dans les Widgets, assurez-vous d’activer le Lanceur.

Étape 4 : Appuyez sur l’option Réorganiser en haut à droite.

Étape 5 : Faites glisser l’option Lanceur en haut. Vous pouvez maintenant fermer les paramètres.

Voilà ! Vous pouvez maintenant accéder à toutes les applications que vous avez choisies directement depuis l’écran externe de votre Galaxy Z Flip 5.

Refermez votre téléphone et vous trouverez le widget du lanceur avec toutes les applications que vous avez sélectionnées dans MultiStar. Oui, vous pouvez utiliser toutes les applications directement sur votre écran externe. Certaines applications peuvent ne pas être utilisables sur un écran plus petit, mais fonctionnent toujours sur l’écran externe.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :