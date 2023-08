HONOR fait son retour en Inde : Nouveau lancement de smartphone le mois prochain

Suite à son départ de Huawei, Honor a quitté le marché indien en 2020. Selon @Abhishek Yadav, Honor lancera un nouveau téléphone fabriqué en Inde le mois prochain.

Fonearena rapporte aujourd’hui les propos d’un responsable de Honor. Il a déclaré qu’ils réintégreraient le marché indien grâce à un partenariat avec PSAV Global. Ce dernier est associé aux activités indiennes de Honor. Ce plan devrait accélérer la croissance de l’entreprise sur le marché indien.

Le retour de Honor sur le marché indien est le résultat d’un partenariat avec PSAV Global, une entreprise locale disposant d’un réseau de plus de 5 000 sites de ventes et distributeurs répartis dans plus de 100 endroits. Honor bénéficiera de cette collaboration en termes de marketing, de services et de distribution.

L’équipe de Honor India, dirigée par le PDG Madhav Sheth, prendra les rênes. Elle sera responsable de domaines clés tels que la stratégie commerciale, les lancements de produits, les questions financières et les interactions avec les clients.

Honor garantit de meilleures solutions et expériences fiables et axées sur le client. Ce partenariat s’inscrit dans l’objectif du gouvernement indien d’atteindre l’« autosuffisance technologique » et représente une avancée significative à cet égard.

Honor 90 pour apporter un nouveau souffle à l’Inde

PSAV Global devrait continuer à être le distributeur officiel de Honor, soutenant la conquête de la marque sur le marché indien. La série Honor 90 devrait être la première offre.

Vous vous demandez peut-être pourquoi ce téléphone a été choisi pour mener la nouvelle aventure de Honor en Inde. Mais le fait est qu’il s’agit d’un véritable modèle haut de gamme. L’Honor 90, déjà lancé dans différentes régions du monde, présente un nouveau design en miroir de lune, pèse 183 g et conserve une épaisseur de 7,8 mm. Il dispose d’un écran courbé UHD 4:3 de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 3840 Hz et une luminosité maximale de 1600nit. Les autres paramètres de l’écran incluent 100% DCI-P3, une profondeur de couleur de 1,07 milliard et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone a été certifié sans scintillement par TÜV Rheinland. Sous le capot, le téléphone abrite un processeur Snapdragon 7 Gen1 (version améliorée). Il dispose également d’une batterie intégrée de 5000 mAh compatible avec la charge rapide de 66 W.

L’Honor 90 est équipé d’un appareil photo principal arrière de 200 MP (f/1.9), d’un objectif macro ultra grand-angle de 12 MP, d’un objectif de profondeur de champ de 2 MP et d’un objectif portrait avant de 50 MP pour la photographie. Son prix devrait être inférieur à 30 000 roupies (361 dollars) en Inde.

Actualité mobile et vidéo du moment