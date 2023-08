Anker élargit sa gamme Soundcore avec les nouveaux écouteurs à réduction de bruit Space One ANC en trois couleurs

Anker offre aujourd’hui un premier aperçu de sa dernière paire de casques. Le nouveau Soundcore Space One sera officiellement lancé à la fin du mois, avec un nouveau design (form factor), une réduction du bruit améliorée et jusqu’à 55 heures d’autonomie.

Anker dévoile le nouveau Soundcore Space One

Près d’un an après le lancement des premiers casques Soundcore Space, Anker revient aujourd’hui pour élargir la collection avec une nouvelle version. Cette fois-ci, en appliquant une construction et un ensemble de fonctionnalités entièrement nouveaux à la forme des écouteurs circum-auraux, le nouveau Anker Soundcore Space One commence avec une paire de haut-parleurs dynamiques de 40 mm.

Étant le nouveau modèle phare de la marque, le Space One profite de toutes les fonctionnalités habituelles d’Anker. Il prend en charge la fonctionnalité HearID qui ajuste automatiquement les performances en fonction de vos préférences, ainsi que la qualité audio LDAC et Hi-Res en mode filaire et sans fil.

En plus de toutes les fonctionnalités habituelles d’Anker, l’entreprise met également davantage l’accent sur les performances de réduction du bruit active. La technologie ANC raffinée cette fois-ci aide les écouteurs Space One à mieux identifier les sons autour de vous, ainsi que les bruits extérieurs qui finissent par passer au-delà de l’isolation des écouteurs circum-auraux. Anker cible également les fréquences moyennes et élevées pour réduire la plage où la voix humaine entre dans le spectre sonore.

Le résultat final devrait être que les écouteurs Soundcore Space One font un meilleur travail pour bloquer tout le bruit distrayant de votre vie. Et en parlant de performances ANC, ces nouveaux écouteurs offrent également 40 heures d’autonomie lorsque vous activez le mode d’isolation sonore. Désactiver cette technologie augmentera le temps d’écoute jusqu’à 55 heures par charge. Et si vous êtes pressé, cinq minutes de charge vous permettront également de bénéficier de quatre heures d’écoute.

À la manière habituelle d’Anker, ses nouveaux écouteurs Soundcore Space One sont proposés dans plusieurs coloris différents. Cette fois-ci, la forme en elle-même reçoit beaucoup d’amour, offrant ce qui ressemble grandement à une adaptation plus fluide des écouteurs Space Q45 de l’année dernière. Ces nouveaux modèles ont une construction élégante qui associe des éléments mats et chromés dans un profil plus élégant qu’auparavant. Vous pourrez également choisir entre trois styles différents : Jet Black, Latte Cream et Sky Blue.

Les nouveaux écouteurs Anker Soundcore Space One seront disponibles à partir de la fin du mois. Lorsqu’ils seront lancés la semaine prochaine, le 28 août, ils seront proposés avec un prix de 99,99 $.

Anker vous aide également à obtenir les dernières nouveautés de sa gamme à moindre coût. Une promotion de pré-lancement est désormais en ligne sur le site officiel de Soundcore, où vous pouvez bénéficier d’une réduction de 20 $ sur les nouveaux écouteurs Space One. En vous inscrivant maintenant avec votre adresse e-mail, vous pourrez réserver les prochaines sorties sans avoir à dépenser de l’argent à l’avance. Vous recevrez également un sac fourre-tout Soundcore en plus de faire baisser le prix à 79,99 $.

Notre avis sur Netcost-security.fr

Anker et sa sous-marque Soundcore ne font pas les choses à moitié cette année, et les nouveaux écouteurs Space One sont la dernière innovation en date. La marque vise des lancements plus haut de gamme dans le domaine des écouteurs, et cette nouvelle version semble certainement proposer un modèle convaincant. Les spécifications sur le papier offrent à peu près tout ce que vous pouvez souhaiter pour un prix de 100 $, mais tout dépendra vraiment de la qualité sonore. Nous espérons pouvoir mettre la main sur une paire dans les prochaines semaines, alors restez à l’écoute pour avoir nos impressions.

Alors qu’il n’y avait pas de marque Space sur les nouveaux écouteurs Soundcore Liberty 4 NC, les nouveaux écouteurs Space One semblent être leurs homologues notables. En offrant les dernières expériences d’écoute d’Anker tant en format circum-aural qu’en véritable sans fil, cette nouvelle sortie vient compléter la nouvelle gamme Soundcore.

