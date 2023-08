Comment réinitialiser l’Ayaneo 2, console de jeu portable ?

L’espace des consoles de jeux portables connaît une croissance rapide. Avec autant de marques et de modèles disponibles, il peut être un peu confus pour les personnes de choisir le meilleur. Cependant, si vous êtes quelqu’un qui a acheté la console de jeu portable Ayaneo 2, vous savez qu’elle fonctionne sous Windows 11 lui-même. Comme de nombreux appareils, il y aura un moment où votre appareil pourrait rencontrer un problème quelconque et une façon sensée de résoudre ce problème est d’effectuer une réinitialisation d’usine sur votre Ayaneo 2.

Effectuer une réinitialisation d’usine pour un appareil spécifique de la bonne manière est important. Vous ne voudriez pas aggraver les problèmes ou les problèmes de votre appareil en effectuant une tâche particulière de manière incorrecte. Donc, si vous cherchez un guide simple et facile à suivre sur la façon d’effectuer une réinitialisation d’usine sur la console de jeu portable Ayaneo 2, vous êtes au bon endroit.

Comment réinitialiser l’Ayaneo 2

Lorsque vous effectuez une réinitialisation d’usine de n’importe quel appareil, toutes les données qui ont été stockées sur l’appareil, y compris les applications, les comptes et autres informations personnelles, ainsi que les paramètres, seront effacées de l’appareil. Après avoir effectué une réinitialisation d’usine, l’appareil devra être configuré exactement comme le jour où vous l’avez déballé et configuré pour une utilisation. De plus, il y a certaines choses que vous devez garder à l’esprit avant de commencer à effectuer une réinitialisation d’usine sur l’Ayaneo 2.

Tout d’abord, assurez-vous que votre Ayaneo 2 a environ 80% de charge de batterie.

Le système d’exploitation Windows 11 qui est sur l’Ayaneo 2 n’a pas été désinstallé ou modifié.

Le matériel tel que le SSD à l’intérieur de l’AYANEO 2 est le même et n’a pas été échangé.

Désormais que vous avez tous les points importants notés, vous pouvez facilement suivre ces étapes pour effectuer une réinitialisation d’usine de votre Ayaneo 2.

Tout d’abord, éteignez l’Ayaneo 2. Vous pouvez le faire en cliquant sur l’icône Windows, puis en cliquant sur l’icône d’alimentation dans le menu Démarrer. Assurez-vous de sélectionner l’option Arrêter. Désormais que votre Ayaneo 2 est éteint, vous devez appuyer sur le bouton RC, le bouton Volume+ ainsi que les boutons d’alimentation présents en haut de la console portable. Lorsque les ventilateurs de l’appareil s’allument et que les lumières RVB s’allument, relâchez le bouton d’alimentation. Cependant, continuez à maintenir le bouton RC et le bouton Volume enfoncés. Vous pouvez relâcher tous les boutons une fois que l’interface de réinitialisation de l’appareil apparaît à l’écran. L’écran affichera maintenant une icône de coche verte et une icône de croix rouge. Appuyez simplement sur l’icône verte. Le processus de réinitialisation d’usine de l’Ayaneo 2 commencera bientôt.

En quelques minutes, l’appareil redémarrera et vous devriez maintenant voir l’écran de configuration de Windows 11 apparaître. Il s’agit de la configuration Windows 11 habituelle que vous devrez utiliser pour vous inscrire avec votre compte Microsoft, ajuster quelques paramètres, activer ou désactiver la collecte de données et afficher les paramètres de confidentialité. Une fois tout cela terminé, vous pouvez commencer à utiliser votre appareil portable Ayaneo 2 immédiatement.

Évidemment, vous devrez télécharger et installer les jeux auxquels vous souhaitez jouer et peut-être installer d’autres applications que vous utiliserez régulièrement pour jouer sur l’Ayaneo 2.

Réflexions finales

Ceci conclut le guide sur la façon de réaliser facilement une réinitialisation d’usine de votre console de jeu portable Ayaneo 2 si et quand vous pourriez rencontrer un problème ou des problèmes. Le processus est simple et facile à suivre. Cependant, si vous avez supprimé l’installation originale de Windows 11 de l’Ayaneo 2, vous devrez simplement utiliser les options de réinitialisation d’usine disponibles dans Windows 11 via l’application Paramètres.

