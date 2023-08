Dernières mises à jour du firmware publiées pour les appareils Surface de Microsoft

Microsoft a publié de nouvelles mises à jour pour ses appareils : Surface Pro X, Surface Pro 8 et Surface Go 2. Ils ont également publié des mises à jour le mois dernier pour Surface Pro 9 et Surface Laptop Studio. Ces mises à jour améliorent les appareils et résolvent des problèmes tels que le problème de « batterie non authentique ». Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre des mises à jour du firmware :

Surface Pro X

La mise à jour du 14 août concerne les appareils Surface Pro X (Wi-Fi) utilisant les mises à jour de Windows 11 d’octobre 2021, Version 21H2 ou une version ultérieure. Cette mise à jour comprend des améliorations pour les performances des applications tierces. Microsoft a également apporté des améliorations pour la stabilité de l’appareil et ses connexions sans fil grâce à de nouveaux drivers, qui sont énumérés ci-dessous :

Surface UEFI – Firmware – 10.610.140

Microsoft SQ1 Adreno 685 GPU – Cartes d’affichage – 27.20.1960

Surface Pro 8

Selon le site de support de Microsoft pour le Surface Pro 8, pour les appareils avec la mise à jour de Windows 10 d’octobre 2020, version 20H2 ou ultérieure, vous devriez avoir reçu une nouvelle mise à jour du firmware au début de ce mois-ci. Cette mise à jour comprend une solution pour la configuration graphique et le problème des artefacts. Voici le driver faisant partie de cette solution :

Intel(R) Iris(R) Xe Graphics – Extension – Intel Corporation – Extn – 31.0.101.3889

Surface Go 2

Récemment, Microsoft a également publié une nouvelle mise à jour du firmware pour sa tablette Windows de base de deuxième génération, la Surface Go 2. Cette mise à jour comprend divers correctifs et introduit le support de nouveaux accessoires, qui sont énumérés ci-dessous :

Corrige la vulnérabilité de sécurité et améliore la stabilité du système.

Active la prise en charge de nouveaux accessoires de docking.

Améliore la stabilité de Surface Dock2.

Pilotes inclus

Surface UEFI – Firmware – Surface – Firmware – 1.0.2.6

Mise à jour du firmware de Surface Dock 2 – Extension – Surface – Extension – 6.13.137.0

Mise à jour du firmware du dock Thunderbolt (TM) 4 de Microsoft Surface – Firmware – Surface – Firmware – 2.26.4.0

Service de télémétrie des appareils Microsoft – Extension – Surface – Extension – 6.196.139.0

Ces mises à jour sont généralement publiées par étapes aux utilisateurs, vous pourriez donc ne pas les obtenir immédiatement. Lorsqu’elles seront disponibles pour vous, vous les verrez dans la section Windows Update. Pour les obtenir, rendez-vous dans vos Paramètres, recherchez « Windows Update » et cliquez sur « Vérifier les mises à jour » pour les télécharger.

N’oubliez pas que une fois que vous avez installé la dernière mise à jour, vous ne pouvez pas revenir à une version précédente. Si vous avez besoin de plus de détails, de documents de support ou de caractéristiques, vous pouvez consulter la page de support de Microsoft.

