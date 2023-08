Les services de télévision en streaming peuvent rencontrer des difficultés liées à l’attention ainsi qu’aux coûts d’abonnement

Un rapport publié hier révèle qu’un ensemble de services de streaming TV populaires peut désormais coûter plus cher que les forfaits câble traditionnels.

Il souligne que les frais d’abonnement ont considérablement augmenté, ce qui crée un risque évident de réduction du nombre de services. Mais je pense qu’il y a aussi un deuxième problème, et c’est la concurrence pour l’attention…

Le rapport d’hier indiquait qu’après les augmentations de prix d’Apple TV+, HBO Max, Disney, Hulu et d’autres, le coût total d’un panier de services de streaming TV populaires atteint désormais 87 $ par mois. En effet, si vous optiez pour tous les principaux services, vous pourriez atteindre deux fois ce montant.

Avec une économie difficile, il n’est pas surprenant que beaucoup réévaluent maintenant leur portefeuille de streaming TV et décident que certains ne justifient plus le prix.

Mais je soupçonne qu’un deuxième problème commence à émerger: il y a maintenant tellement de services de médias en streaming qui se disputent notre attention, et seulement autant d’heures de visionnage dans la journée.

Il y a quelques mois, j’ai annulé mon abonnement Netflix non pas tant parce que le prix avait augmenté, mais parce que je ne me souvenais plus de la dernière fois que je l’ai regardé.

Avec Apple TV+, il y a quelques émissions que j’apprécie, mais des mois passent sans que je regarde quoi que ce soit, donc j’ai tendance à m’abonner simplement pendant un mois de temps en temps, à regarder en rafale la dernière série d’une émission, puis à me désabonner.

Je tends également à regarder plus de vidéos YouTube que tout autre chose. Et ce n’est pas seulement moi. Notre site affilié Netcost-security.fr a mené un sondage hier, demandant à ses lecteurs de choisir le service de streaming auquel ils ne renonceraient pas. La réponse principale ? YouTube Premium.

C’est également vrai pour Ben Schoon, du même site.

Je passe probablement plus de temps à regarder des vidéos de cuisine et des mini-documentaires sur YouTube qu’à regarder des émissions et des films sur n’importe quelle autre plateforme. Et bien sûr, même si beaucoup invoqueront les bloqueurs de publicités pour regarder YouTube sans publicité, je préfère ne pas voler efficacement les créateurs qui réalisent le contenu que je regarde.

Il s’agit notamment d’un service qui ne demande notre attention que par petites doses. Bien sûr, il y a quelques longs métrages et émissions de télévision, mais si je prends un exemplaire aléatoire de mes recommandations YouTube actuelles, la grande majorité des vidéos sont de 10 minutes ou moins.

Bien que je regarde aussi des vidéos plus longues, il est rare que je m’assoie et regarde une vidéo en streaming pendant des heures d’affilée – comme le faisaient les personnes à l’époque de la télévision diffusée. C’est plus comme si j’utilisais des moments de temps libre ici et là pour me divertir un peu, ou que j’avais une question technique et que je regardais un guide « comment faire » (actuellement je le fais beaucoup pour Final Cut Pro alors que je m’attaque à mon projet vidéo le plus complexe jusqu’à présent, que je partagerai quand il sera enfin terminé).

Il n’est pas nécessaire de payer pour YouTube, bien sûr, mais pour moi, l’abonnement Premium en vaut la peine pour une expérience sans publicité (et je partage le point de vue de Schoon sur le fait de ne pas voler les personnes dont je profite du travail).

Je ne suis pas sûr que j’aimerais être dans le secteur de la télévision en streaming en ce moment.

Photo: Oscar Nord/Unsplash

