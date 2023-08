Comment limiter l’accès de l’application Photos de l’iPhone pour les applications avec iOS 17

Une des nouvelles améliorations de la confidentialité avec iOS 17 est un nouveau sélecteur de photos intégré pour les applications tierces ainsi que des alertes indiquant quelles applications ont un accès complet à votre bibliothèque de photos. Suivez les étapes ci-dessous pour limiter l’accès de l’application Photos sur iPhone aux applications avec iOS 17.

Alors qu’Apple inclut la possibilité de limiter l’accès des applications tierces aux photos et vidéos sélectionnées avec iOS 16, il y a plusieurs améliorations pour améliorer la sensibilisation et la confidentialité dans ce domaine avec iOS 17.

En plus du nouveau sélecteur de photos et des alertes concernant les applications ayant un accès complet à votre pellicule d’appareil photo iPhone, Apple indique que lorsque les applications demandent des autorisations pour l’application Photos dans iOS 17, les utilisateurs « recevront plus d’informations sur ce qu’ils partageront… ».

Cela inclut le rappel aux utilisateurs que les applications peuvent être en mesure de voir les données de localisation et les légendes d’image, expliquant pourquoi une application demande un accès à l’application Photos, et le nombre actuel de photos et vidéos dans votre bibliothèque.

Comment limiter l’accès de l’application Photos sur iPhone aux applications avec iOS 17

iOS 17 est actuellement en version bêta. Lisez-en plus sur la façon d’installer le logiciel si vous souhaitez tester des fonctionnalités comme celle-ci et d’autres. Notez que les fonctionnalités peuvent changer pendant la période bêta.

Après avoir installé iOS 17 sur votre iPhone, soyez attentif aux alertes automatiques concernant les applications qui ont eu un accès complet à votre bibliothèque d’applications Photos et décidez si vous souhaitez continuer à le permettre Vous pouvez choisir entre Accès limité, Autoriser l’accès complet ou Ne pas autoriser Vous verrez également l’alerte lorsque l’application demande des autorisations pour l’application Photos pour la première fois Pour limiter l’accès de l’application Photos sur iPhone à tout moment, accédez à Paramètres > faites glisser vers le bas et trouvez l’application que vous souhaitez restreindre > choisissez Photos > appuyez sur Aucun ou Accès limité

Voici à quoi cela ressemble de limiter l’accès de l’application Photos sur iPhone lorsque vous ouvrez les paramètres iOS 17 > choisissez une application tierce :

Après avoir modifié l’accès d’une application de complet à limité, vous verrez le sélecteur de photos iOS 17. Vous pouvez utiliser le basculeur Photos ou Albums en haut, utiliser la barre de recherche, ou simplement faire défiler et sélectionner.

Appuyez sur Terminé dans le coin supérieur droit lorsque vous avez terminé.

Après avoir configuré un accès limité de l’application Photos pour une application, vous pouvez revenir en arrière à tout moment pour le modifier en accédant à Paramètres > l’application > Photos > Modifier les photos sélectionnées.

Note : Il existe un niveau inférieur d’accès à l’application Photos dans iOS 17 que certaines applications utilisent. Dans les paramètres, seules deux options apparaîtront : « Aucun » et « Ajouter uniquement des photos », la dernière étant celle où vous sélectionnez manuellement le contenu à utiliser/envoyer avec l’application.

