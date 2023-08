Quand Apple annoncera l’événement iPhone 15

Les événements iPhone sont toujours excitants. Les annonces de la date de l’événement iPhone ? C’est la meilleure chose qui soit. Nous avons déjà une bonne idée de quand Apple dévoilera la gamme iPhone 15, mais quand devrions-nous nous attendre à ce qu’Apple officialise la date ?

Rumeur sur l’événement iPhone 15

Netcost-security.fr a d’abord entendu dire qu’Apple visait le 13 septembre pour l’annonce de l’iPhone 15, et Bloomberg a fixé le 12 septembre comme date probable.

Alors qu’il est garanti qu’Apple sortira un nouvel iPhone chaque automne, il y a moins de cohérence quant à la rapidité avec laquelle un événement Apple est annoncé avant qu’il n’ait lieu.

En remontant à l’iPhone 5 en 2012, Apple a annoncé des événements iPhone aussi tôt que deux semaines et aussi peu qu’une semaine à l’avance.

La plage la plus fréquente se situe entre 7 jours et 12 jours. Cela placerait une annonce soit le 31 août, soit le 5 septembre pour un événement le 12 septembre.

Pour vous donner une idée de l’imprévisibilité de l’écart, il suffit de regarder les deux derniers iPhones.

Il y a un an, Apple a annoncé l’événement iPhone 14 deux semaines complètes avant sa tenue. L’année précédente, Apple a fixé la date de l’annonce de l’iPhone 13 juste une semaine avant l’événement.

De nombreux facteurs entrent en jeu dans le moment où Apple annonce ses événements avant qu’ils ne se produisent. L’événement iPhone 14 était le seul moment où Apple a révélé la date 14 jours à l’avance. Le fait que ce soit le premier événement iPhone en personne pour la presse depuis trois ans a probablement été un facteur.

Quand l’événement sera-t-il annoncé ?

La seule prédiction précise que l’on peut faire en se basant sur la rumeur de l’événement du 12 septembre est que l’événement iPhone 15 sera annoncé entre le 29 août et le 5 septembre.

Nous pouvons exclure les week-ends et le jour férié de la fête du Travail pour l’annonce de l’événement. Ce serait une première si l’annonce avait lieu un vendredi, nous les excluons donc également.

Cela ne nous laisse que quatre dates possibles pour l’annonce de l’événement iPhone 15 :

mardi 29 août

mercredi 30 août

jeudi 31 août

mardi 5 septembre

Revenons maintenant aux données de l’annonce de l’événement iPhone 5 en 2012. Les événements ont été annoncés quatre fois un mardi, une fois un mercredi et cinq fois un jeudi.

Le mercredi est le moins probable et le jeudi est le plus probable. Cependant, le mardi a été le jour juste une fois de moins que le jeudi, et deux mardis font partie de nos dates possibles pour l’annonce de l’événement.

Prédire la date de l’annonce de l’événement en se basant sur une rumeur d’événement semble imprudent, mais nous avons démêlé assez de fils rouges pour notre mur de conspirations, donc autant essayer.

Je vais choisir le mardi 5 septembre comme date à laquelle Apple annoncera l’événement iPhone 15. Pourquoi ? Même s’il y a eu une anticipation de deux semaines il y a un an, celle d’une semaine est trois fois plus courante.

Bien sûr, même si mon cerveau dit que le 5 septembre est le plus probable, mon cœur espère que l’annonce de l’événement aura lieu plus tôt, le 29 août. Qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir et faites vos propres prédictions sur nos réseaux sociaux.

