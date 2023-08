Comment déverrouiller votre iPhone sans code d’accès ni Face ID

Si vous oubliez le code d’accès de votre iPhone, vous serez verrouillé et incapable d’accéder à votre iPhone. Cela est particulièrement vrai si vous n’avez pas configuré Face ID, si Face ID ne fonctionne pas ou si l’iPhone demande un code d’accès numérique au lieu de Face ID. Alors, comment déverrouiller votre iPhone sans code d’accès et Face ID ? Cet article propose quatre solutions à ce problème.

Pouvez-vous déverrouiller un iPhone sans code d’accès ou Face ID ?

Oui, vous le pouvez. Tout ce que vous devez faire est d’effacer ou de réinitialiser votre iPhone pour effacer tout le contenu et les réglages, y compris votre code d’accès et Face ID. C’est la seule façon de récupérer l’accès à votre iPhone lorsque vous oubliez votre code d’accès et que Face ID ne fonctionne pas. Si vous vous demandez si vous pouvez déverrouiller un iPhone sans code d’accès et Face ID sans effacer les données, la réponse est non. Il est impossible de contourner un code d’accès iPhone ou de pirater un iPhone via Siri, Calculatrice, Appel d’urgence ou tout autre méthode. Ensuite, nous passerons en revue quatre méthodes pour déverrouiller votre iPhone sans code d’accès ou Face ID.

Méthode 1 : Déverrouiller l’iPhone avec iSumsoft iPhone Passcode Refixer

iSumsoft iPhone Passcode Refixer est la première méthode recommandée pour déverrouiller un iPhone sans code d’accès ou Face ID. Il s’agit d’un programme spécialisé de déverrouillage iPhone conçu pour déverrouiller en toute sécurité et rapidement des iPhone verrouillés ou désactivés sans avoir besoin d’iTunes ou d’un identifiant Apple.

Vous devez télécharger et installer iSumsoft iPhone Passcode Refixer sur votre ordinateur Windows, puis suivre les étapes ci-dessous pour déverrouiller votre iPhone sans code d’accès ou Face ID.

Étape 1 : Ouvrez iSumsoft iPhone Passcode Refixer et sélectionnez l’option Déverrouiller l’écran de verrouillage sur sa page d’accueil.

Étape 2 : La page suivante décrit les problèmes que cette option peut résoudre. Cliquez sur Démarrer pour confirmer que vous souhaitez utiliser cette option pour déverrouiller votre iPhone.

Étape 3 : On vous demandera ensuite de connecter votre iPhone à votre PC. Assurez-vous que votre iPhone est connecté à votre ordinateur via un câble USB, puis cliquez sur Suivant. Le programme détectera automatiquement votre iPhone.

Étape 4 : Cliquez sur Télécharger pour commencer le téléchargement du dernier firmware nécessaire pour déverrouiller votre iPhone, puis attendez quelques minutes que le téléchargement se termine.

Étape 5 : Lorsque le téléchargement du firmware est terminé, le bouton Déverrouiller apparaîtra. Lorsque vous cliquez sur le bouton Déverrouiller, le programme commencera immédiatement à déverrouiller votre iPhone sans code d’accès ou Face ID.

Étape 6 : Attendez quelques minutes, et lorsque vous voyez le message « Écran déverrouillé avec succès », cela indique que votre iPhone a été déverrouillé.

Méthode 2 : Déverrouiller l’iPhone avec iTunes ou Finder

Une autre façon courante de déverrouiller un iPhone sans code d’accès ou Face ID est de le restaurer aux paramètres d’usine à l’aide d’iTunes sur un PC Windows ou de Finder sur un Mac.

Étape 1 : Connectez votre iPhone à votre ordinateur via un câble USB, puis effectuez un redémarrage forcé pour entrer en mode de récupération. Si vous ne savez pas comment forcer le redémarrage de votre iPhone en mode de récupération, suivez les étapes ci-dessous.

Étape 2 : Ouvrez iTunes sur votre PC Windows ou Finder sur votre Mac, en fonction de la plateforme que vous utilisez. iTunes ou Finder reconnaîtra automatiquement votre iPhone et affichera une boîte de dialogue avec les options Mettre à jour et Restaurer.

Étape 3 : Sélectionnez l’option Restaurer et suivez les instructions à l’écran. iTunes restaurera ensuite votre iPhone aux paramètres d’usine et le déverrouillera.

Méthode 3 : Déverrouiller l’iPhone depuis son écran de verrouillage

Si votre iPhone fonctionne sous iOS 15.2 ou une version ultérieure, une façon simple de déverrouiller votre iPhone sans code d’accès et Face ID consiste à l’effacer depuis son écran de verrouillage. Ce serait le meilleur choix si vous espérez déverrouiller votre iPhone sans code d’accès ou Face ID sans utiliser un ordinateur.

Cette méthode fonctionne à condition que votre iPhone fonctionne sous iOS 15.2 ou une version ultérieure, Localiser mon iPhone soit activé sur votre iPhone et que vous disposiez du mot de passe de l’identifiant Apple utilisé sur votre iPhone.

Étape 1 : Saisissez plusieurs fois un mauvais mot de passe d’affilée jusqu’à ce que l’écran de verrouillage de l’iPhone affiche iPhone non disponible et un minuteur vous indiquant d’essayer à nouveau dans 1 minute.

Étape 2 : Attendez l’expiration du minuteur, puis entrez à nouveau le mauvais mot de passe. Répétez cette étape jusqu’à ce que vous voyiez l’option Effacer l’iPhone dans le coin inférieur droit de l’écran. Vous devrez peut-être répéter l’étape plusieurs fois.

Étape 3 : Appuyez sur Effacer l’iPhone, puis appuyez à nouveau sur Effacer l’iPhone et entrez le mot de passe de l’identifiant Apple utilisé sur l’iPhone, puis appuyez sur Continuer. L’iPhone s’effacera automatiquement et se réinitialisera.

Méthode 4 : Déverrouiller votre iPhone en utilisant Localiser

Une autre façon de déverrouiller votre iPhone sans code d’accès ou Face ID sans le connecter à un ordinateur est de l’effacer à l’aide de l’application Localiser. Cette méthode fonctionne à condition que Localiser mon iPhone soit activé sur votre iPhone verrouillé. Vous devez accéder à l’application Localiser sur un autre appareil accessible, tel qu’un ordinateur, une tablette ou un téléphone, pour effacer à distance votre iPhone verrouillé. Si vous n’avez pas d’autre appareil, empruntez-en un à un ami.

Étape 1 : Sur un autre appareil, ouvrez icloud.com dans le navigateur. Connectez-vous avec l’identifiant Apple et le mot de passe que vous avez utilisés sur votre iPhone verrouillé. Une fois connecté, cliquez sur l’icône en forme de 12 points dans le coin supérieur droit de la page d’accueil d’iCloud. Ensuite, sélectionnez l’application Localiser dans le menu contextuel.

Astuce : Vous pouvez également ouvrir l’application Localiser sur un autre appareil Apple accessible comme un iPhone, un iPad ou un Mac. Assurez-vous ensuite de vous connecter avec l’identifiant Apple et le mot de passe que vous avez utilisés sur votre iPhone verrouillé.

Étape 2 : Sur la page Localiser ou Rechercher des appareils, sélectionnez l’iPhone à déverrouiller sans code d’accès ou Face ID. Ensuite, appuyez sur Effacer l’iPhone.

Astuce : Vous devez être capable de vous connecter à Localiser mon iPhone avec votre identifiant Apple et votre mot de passe sur un autre appareil. Si vous ne pouvez pas le faire, cette méthode ne fonctionnera pas pour vous.

Résumé

La seule façon de déverrouiller votre iPhone sans code d’accès ou Face ID est de l’effacer et de le réinitialiser. Vous pouvez utiliser votre identifiant Apple pour effacer et déverrouiller votre iPhone si vous en avez un connecté dessus. Si ce n’est pas le cas, vous devez connecter votre iPhone à votre ordinateur. Ensuite, déverrouillez-le avec iSumsoft iPhone Passcode Refixer ou iTunes. Il est impossible de déverrouiller un iPhone sans code d’accès et Face ID sans perdre de données. Cependant, vos données resteront en sécurité si vous les avez sauvegardées au préalable.

