Voici ce qui est nouveau avec l’application Fitness dans iOS 17

iOS 17 est livré avec une application Fitness mise à jour pour afficher plus facilement vos activités suivies par l’Apple Watch, ainsi qu’une vitrine de trophées repensée, des mises à jour de partage et même des conseils des entraîneurs Apple Fitness+. Suivez-nous pour découvrir la nouvelle application Fitness dans iOS 17.

La mise en page générale de l’application Fitness de l’iPhone dans iOS 17 reste globalement inchangée, mais Apple a inclus plusieurs mises à jour intéressantes.

Quelques exemples sont les pas et la distance qui apparaissent sur l’écran principal juste en dessous de vos anneaux d’activité et la section « Entraînement » qui devient « Historique » et qui inclut désormais des sessions de pleine conscience ainsi que des entraînements traditionnels.

Une autre nouveauté intéressante de l’application est les conseils des entraîneurs Apple Fitness+ qui donnent des recommandations hebdomadaires avec une courte vidéo. Et la nouvelle vitrine de trophées dispose d’une interface utilisateur élégante pour afficher tous les trophées sur lesquels vous travaillez et ceux que vous avez déjà obtenus.

Quoi de neuf dans l’application Fitness de l’iPhone dans iOS 17?

iOS 17 est actuellement en version bêta. Pour en savoir plus sur l’installation du logiciel si vous souhaitez tester des fonctionnalités comme celles-ci et plus encore, veuillez lire l’article correspondant. Gardez à l’esprit que les fonctionnalités peuvent changer pendant la période bêta.

Sur votre iPhone équipé d’iOS 17, ouvrez l’ application Fitness et appuyez sur l’onglet Résumé en bas

en bas En haut, vous avez vos anneaux d’activité avec les pas et la distance quotidiens juste en dessous

Ensuite, la nouvelle section Historique affiche vos entraînements récents et vos séances de pleine conscience

Les conseils des entraîneurs sont en dessous avec les Tendances à côté, et la nouvelle vitrine de trophées en bas

sont en dessous avec les Tendances à côté, et la en bas Appuyez sur l’onglet Partage tout en bas pour voir la nouvelle expérience avec les moments forts de ceux que vous suivez en haut et les détails des anneaux d’activité en dessous

Voici à quoi ressemble l’application Fitness de l’iPhone dans iOS 17 :

Comme dans iOS 16 et les versions précédentes, appuyez sur une section/Afficher plus pour voir les détails. Voici à quoi ressemble la nouvelle section Historique lorsque vous appuyez sur « Afficher plus ».

Vous verrez des boutons de filtre en haut si vous souhaitez uniquement consulter les Entraînements ou les séances de pleine conscience, faites glisser pour voir les filtres pour des entraînements spécifiques.

De retour sur la page Résumé principale, vous pouvez appuyer sur Regarder le conseil de la semaine pour voir les derniers conseils des entraîneurs Apple Fitness+. Et en dessous, appuyez sur « Afficher plus » à côté des Trophées pour voir l’expérience repensée.

En haut de la nouvelle vitrine de trophées se trouvent ceux que vous visez, ensuite vous verrez des tuiles pour différents trophées que vous avez obtenus.

Que pensez-vous de la mise à jour de l’application Fitness dans iOS 17? Partagez vos impressions sur nos réseaux sociaux!

