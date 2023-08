Devriez-vous acheter un nouveau téléphone maintenant ou attendre l’iPhone 15

Est-ce le bon moment pour acheter un nouveau téléphone ou devez-vous attendre le prochain iPhone pour mettre à niveau ? C’est une question à laquelle les consommateurs sont confrontés toute l’année. La réponse, bien sûr, est que cela dépend. Le meilleur moment pour acheter un nouvel iPhone dépend de votre budget, de vos besoins et de votre préférence d’early adopter. Nos prévisions peuvent vous aider à prendre une décision éclairée.

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

Apple annoncera l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max en septembre. Nous avons une bonne idée de ce à quoi nous attendre :

Puce A17, le premier processeur de 3 nanomètres dans un smartphone

Bouton d’action, un bouton programmable qui remplace le Switch de mise en sourdine

Châssis en titane, le matériau plus léger remplacera l’acier inoxydable

Rafraîchissement du design, des bordures plus fines et des bords légèrement incurvés

Le port de charge USB-C remplacera le port Lightning

Améliorations de la durée de vie de la batterie

Objectif de zoom à périscope (uniquement pour l’iPhone 15 Pro Max)

Nouvelle option de couleur rouge cramoisi

Des niveaux de stockage supérieurs

Prix de départ plus élevé de 1099 $ et 1199 $

Normalement, nous recommanderions d’éviter l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max à cette période de l’année. Cependant, le prix d’entrée plus élevé et le changement du Switch de mise en sourdine et du port de charge peuvent dissuader certains acheteurs de faire une mise à niveau pendant un certain temps.

Nous prévoyons que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront annoncés vers le 13 septembre et arriveront en store le 22 septembre. Nous prévoyons également qu’Apple cessera de vendre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max lorsque les nouveaux modèles Pro seront disponibles.

iPhone 15 et iPhone 15 Plus

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront également annoncés en septembre. Voici à quoi nous attendons des nouveaux téléphones :

Puce A16 comme l’iPhone 14 Pro

Dynamic Island comme l’iPhone 14 Pro

Capteur d’appareil photo de 48 MP comme l’iPhone 14 Pro

Rafraîchissement du design avec dos en verre givré (oui, comme l’iPhone 14 Pro) et bords légèrement incurvés

Le port de charge USB-C remplacera le port Lightning

Nouvelle option de couleur semblable au cyan

On s’attend à ce que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus commencent à partir de 799 $ et 899 $, respectivement. Les deux téléphones seront annoncés aux côtés des nouveaux modèles Pro d’iPhone.

Si nous n’attendons pas une augmentation de prix pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, nous ajoutons la même mise en garde pour les early adopters qui ne sont peut-être pas prêts à remplacer tous leurs câbles Lightning par des câbles USB-C.

Early adopters et facteurs de prix

De plus, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus verront probablement leur prix baisser à 699 $ et 799 $, respectivement.

Pour les early adopters, attendre l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro ou l’iPhone 15 Pro Max est la seule option.

Cependant, si vous ne vous considérez pas comme un early adopter, vous avez plusieurs options.

Tout d’abord, si vous préférez adopter une approche d’attente et d’observation vis-à-vis de la gamme d’iPhone 15, il peut être judicieux de considérer une mise à niveau au printemps. Apple introduit souvent une nouvelle couleur d’iPhone vers mars ou avril, bien qu’il n’y ait aucune garantie que cela se produira.

Et si vous savez que vous souhaitez éviter complètement la gamme d’iPhone 15 au cours de sa première année sur le marché ? Il peut encore être judicieux d’attendre que le prix de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus baisse en septembre.

Cependant, si vous préférez les fonctionnalités supplémentaires de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max, il n’y a peu de raisons d’attendre. En réalité, les préférences de couleur et les niveaux de stockage risquent de devenir moins disponibles plus vous attendez.

Au revoir, iPhone mini ?

Nous ne saurons pas à quoi ressemblera la gamme complète avant le mois prochain, mais nous pouvons spéculer sur son apparence probable. Voici une possibilité :

iPhone 15 Pro Max (à partir de 1199 $)

iPhone 15 Pro (à partir de 1099 $)

iPhone 15 Plus (à partir de 899 $)

iPhone 15 (à partir de 799 $)

iPhone 14 Plus (à partir de 799 $)

iPhone 14 (à partir de 699 $)

iPhone 13 (à partir de 599 $)

iPhone SE 3 (à partir de 429 $)

La nouvelle gamme dirait au revoir à l’iPhone 12 alors que l’iPhone 13 prendra sa place en termes de prix.

Toutefois, une chose intéressante à observer est ce qui arrivera à l’iPhone 13 mini. Apple vend toujours le modèle avec écran de 5,4 pouces à partir de 599 $ pour le moment. Cependant, Apple a arrêté l’iPhone 12 mini avec la gamme actuelle.

Cela peut-être parce que la durée de vie de la batterie était trop faible sur l’iPhone 12 mini. D’un autre côté, Apple peut ne pas voir de marché pour deux tailles de son téléphone qui est deux générations en arrière.

Si Apple arrête effectivement l’iPhone 13 mini le mois prochain, cela signifiera la fin de la vente d’un iPhone spécifiquement conçu pour être plus petit.

Résumé

En résumé, les early adopters devraient attendre la révélation de la gamme d’iPhone 15 avant de faire une mise à niveau. Pour ceux qui souhaitent éviter un changement de port de charge ou recherchent une meilleure valeur, la décision d’attendre ou non est moins cruciale. Et si vous êtes curieux de l’iPhone mini, c’est peut-être le meilleur moment pour agir.

