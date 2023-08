Comment convertir facilement un PDF en Excel

La conversion de PDF en Excel est une tâche courante que beaucoup de personnes doivent faire, surtout lorsqu’ils travaillent avec des données. Heureusement, il existe plusieurs façons de convertir un PDF en Excel, à la fois manuellement et en utilisant des convertisseurs en ligne. Dans cet article, nous discuterons de certaines des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour convertir un PDF en Excel.

Convertir un PDF en Excel manuellement

Pour les conversions occasionnelles de PDF en Excel, vous ne voudrez peut-être pas vous embêter à chercher un outil spécial et effectuer le travail avec ce que vous avez sous la main, c’est-à-dire n’importe quel visualiseur PDF, Microsoft Excel et Word. Veuillez vous rappeler que cette méthode ne fonctionne que pour les documents PDF créés électroniquement. En résumé, la conversion consiste à exporter d’abord les données dans un document Word, puis à les copier dans un classeur Excel. Les étapes détaillées sont les suivantes :

1. Copiez le tableau source à partir d’un fichier PDF. Ouvrez le fichier PDF dans Adobe Reader, ou tout autre visualiseur PDF, sélectionnez le tableau que vous souhaitez convertir en Excel et appuyez sur Ctrl+C pour le copier dans le presse-papiers.

2. Collez le tableau dans un document Word. Ouvrez un nouveau document Word et appuyez sur Ctrl+V pour coller le tableau à partir du presse-papiers.

3. Convertissez le tableau en texte. Sélectionnez le tableau dans Word, cliquez sur l’onglet « Disposition », puis sur « Convertir en texte ». Dans la boîte de dialogue « Convertir en texte », sélectionnez « Tabulations » comme séparateur et cliquez sur « OK ».

4. Copiez le texte dans Excel. Sélectionnez le texte dans Word, appuyez sur Ctrl+C pour le copier dans le presse-papiers, ouvrez Excel et appuyez sur Ctrl+V pour le coller dans une nouvelle feuille de calcul.

5. Nettoyez les données. Les données collées depuis Word peuvent ne pas être sous le format souhaité. Vous devrez peut-être ajuster les largeurs des colonnes, supprimer les lignes ou colonnes indésirables et formater les données selon vos besoins.

2. Utiliser des convertisseurs en ligne

Si vous devez effectuer des conversions PDF en Excel régulièrement et si des transferts rapides et précis de documents PDF natifs vers des feuilles de calcul Excel formatées sont nécessaires, utiliser un convertisseur en ligne est une bonne option. Les convertisseurs PDF peuvent transformer des fichiers PDF en fichiers Excel en seulement quelques secondes. Le processus est assez simple : sélectionnez le fichier PDF que vous souhaitez convertir, téléchargez-le sur le convertisseur PDF et cliquez sur le bouton de conversion. Votre fichier peut être converti en un fichier Excel ou d’autres formats souhaités.

Utiliser Microsoft Office

Si vous êtes un peu en retard avec votre travail et que vous souhaitez convertir un PDF en Excel sans utiliser d’outils supplémentaires de conversion de PDF, il existe un moyen rapide et simple de convertir un PDF en Excel grâce à Microsoft Office Word. Votre fichier Excel sera totalement modifiable dans l’application MS Office Excel. Voici les étapes :

1. Ouvrez le fichier PDF dans Microsoft Office Word. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier PDF sur votre bureau, puis ouvrez-le avec MS Word. Ou vous pouvez rechercher le fichier PDF dans l’application MS Word.

2. Une fenêtre contextuelle concernant la conversion du PDF apparaîtra ; cliquez sur OK pour confirmer.

3. Enregistrez le document Word sous forme de page Web.

4. Ouvrez l’application MS Office Excel et recherchez le fichier de la page Web que vous avez enregistré à l’étape 2.

5. Sélectionnez le tableau que vous souhaitez convertir en Excel et appuyez sur Ctrl+C pour le copier dans le presse-papiers.

6. Collez le tableau dans une nouvelle feuille de calcul Excel.

7. Nettoyez les données selon vos besoins.

Conclusion

La conversion de PDF en Excel peut être une tâche longue, mais avec les bons outils et techniques, elle peut être réalisée facilement et rapidement. Dans cet article, nous avons discuté de certaines des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour convertir un PDF en Excel, notamment la conversion manuelle, les convertisseurs en ligne et Microsoft Office. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux et commencez à convertir vos fichiers PDF en Excel dès aujourd’hui !

