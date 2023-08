Téléchargez Google Camera 8.9 pour Nothing Phone 2

Le segment des smartphones de milieu de gamme supérieur ne tarde pas à entrer avec son dispositif de deuxième génération, le Nothing Phone 2. En plus du nouveau chipset Snapdragon 8+ Gen 1, l’appareil photo est une autre caractéristique notable, avec un module double objectif de 50 MP à l’arrière qui capture des photos détaillées et impressionnantes. Le meilleur, c’est que vous pouvez installer l’application Pixel 7 Camera alias la version GCam pour améliorer encore la qualité des photos. Ici, vous pouvez télécharger la meilleure caméra Google compatible avec le Nothing Phone 2.

Caméra Google pour le Nothing Phone 2 [Meilleure GCam 8.9]

Le Nothing Phone 2 est doté de deux caméras à l’arrière, avec le capteur Sony IMX890 1/1,56 de 50 MP comme appareil photo principal et le capteur Samsung JN1 de 50 MP pour les photos grand angle. Le Phone 2 capture de manière impressionnante des photos à la fois en plein jour et en basse lumière avec un mode nocturne automatique, utilisant souvent une exposition de 1 à 2 secondes pour obtenir ces résultats. Récemment, l’entreprise a publié une nouvelle mise à jour logicielle – Nothing OS 2.0.2 pour le Phone 2 avec plusieurs améliorations de l’appareil photo, dont un traitement HDR plus rapide, garantissant des résultats plus rapides qu’auparavant.

En ce qui concerne le logiciel, le Phone 2 est livré avec une application appareil photo similaire à celle de son prédécesseur (le Phone 1) et des téléphones récemment sortis. Il prend en charge toutes les fonctionnalités essentielles, y compris le mode Expert, le mode nuit automatique, le mode Action, la prise en charge des photos en mouvement, etc. Bien qu’il coche toutes les cases et donne des résultats corrects, si vous recherchez toujours une meilleure alternative, vous pouvez installer l’application Google Camera sur votre Nothing Phone 2.

La dernière version de Google Camera prend en charge des fonctionnalités telles que le mode Astrophotographie tant aimé, Vision de nuit, HDR amélioré, prise en charge RAW, Google Lens, etc. Ainsi, si vous recherchez une GCam pour votre Nothing Phone 2, vous êtes au bon endroit. Voyons maintenant comment vous pouvez télécharger et installer Google Camera sur le Nothing Phone 2.

Télécharger Google Camera pour le Nothing Phone 2

Le Nothing Phone 2 offre l’une des meilleures expériences logicielles dans le segment Android et propose toutes les fonctionnalités essentielles, y compris la prise en charge de l’API Camera2 pour charger des applications appareil photo tierces. Donc, oui, vous pouvez facilement installer la version GCam sur votre Phone 2 sans le rooter et nous avons sélectionné les trois meilleures versions de GCam qui fonctionnent bien sur le Phone 2. Nous avons choisi la dernière version GCam 8.9 de BSG, GCam 8.7 d’Arnova8G2 et GCam 7.3 d’Urnyx05. Voici les liens de téléchargement.

Note: Avant d’installer la nouvelle application Gcam Mod, veillez à supprimer l’ancienne version (si vous l’avez installée). Il s’agit d’une version non stable de Google Camera, elle peut donc contenir quelques bugs.

Il n’est pas nécessaire de configurer quoi que ce soit, vous pouvez simplement installer et commencer à utiliser la version GCam sur votre Nothing Phone 2, vous pouvez jouer avec les paramètres GCam si vous le souhaitez. Toutes les versions de GCam mentionnées ci-dessus fonctionnent bien sur le Phone 2, vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que Vision nocturne et Astrophotographie sur votre smartphone.

Comment installer Google Camera sur le Nothing Phone 2

Tout d’abord, téléchargez l’application à partir des liens indiqués ci-dessus. Après le téléchargement, accédez aux paramètres puis activez les sources inconnues. Installez maintenant Google Camera. Une fois terminé, ouvrez l’application et autorisez les autorisations de l’application si nécessaire. C’est tout.

Une fois que tout est terminé, vous pouvez commencer à capturer des photos magnifiques et de grande qualité directement depuis votre Nothing Phone 2.

