Microsoft a accidentellement divulgué son outil interne de test des nouvelles fonctionnalités de Windows.

En bref : Microsoft publie fréquemment de nouvelles fonctionnalités Windows à des fins de test sans aucune annonce publique. Une fuite récente permet aux utilisateurs d’avoir un aperçu de la façon dont la société effectue les mises à jour bêta, leur permettant de découvrir et d’interagir avec des fonctionnalités cachées pendant les phases de test A/B de Windows.

Cette semaine, Microsoft a accidentellement publié un outil de test interne qui pourrait permettre aux utilisateurs de déverrouiller des fonctionnalités secrètes de Windows. La société a rapidement supprimé le logiciel fuité, mais pas avant qu’il se propage à d’autres canaux.

L’outil de mise en scène peut trouver et activer des fonctionnalités que Microsoft intègre souvent dans les mises à jour de Windows. Il est également utile pour les versions internes où la société n’active de nouvelles fonctionnalités que pour la moitié des participants, afin de mieux tester leurs effets sur le système d’exploitation. Les utilisateurs faisant partie du groupe de contrôle mais intéressés par les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour peuvent utiliser l’outil pour les activer.

Bien qu’il existe déjà des programmes tiers effectuant des tâches similaires, la fuite donne aux utilisateurs et aux développeurs un aperçu du processus de Microsoft. L’outil de mise en scène de la société ressemble le plus à ViVeTool, une application en ligne de commande qui analyse les versions internes et active des fonctionnalités expérimentales. Cependant, ViVeTool propose une version GUI facultative pour simplifier le processus pour les testeurs moins expérimentés.

Certains quêtes comprennent un lien valide vers un outil de mise en scène qui semble être similaire à vivetool pic.twitter.com/MUXPzQlbsy – Xeno (@XenoPanther) 2 août 2023

Des versions internes récentes ont incorporé des changements significatifs qui feront probablement partie de la mise à jour Windows 11 23H2, prévue pour être lancée plus tard cette année. Microsoft n’a pas confirmé officiellement de nouvelles fonctionnalités, mais des ajouts possibles incluent un explorateur de fichiers remanié, un contrôleur d’éclairage RGB, un nouveau mixeur audio, et plus encore.

Le nouvel explorateur de fichiers affichera des fichiers recommandés et récemment ouverts sur l’écran d’accueil. Sa fenêtre de détails facilitera la collaboration à distance en montrant les modifications récentes apportées aux fichiers par plusieurs utilisateurs via le cloud, et la barre d’adresse reproduira la fonctionnalité d’un navigateur Web.

La nouvelle page des paramètres RGB pourra contrôler les lumières des périphériques tels que les claviers et les souris, sans avoir besoin d’un logiciel spécifique de différents fournisseurs matériels. Plusieurs fabricants collaborent avec Microsoft pour un contrôle RGB standard. Espérons qu’il pourra bientôt activer les lumières des cartes graphiques, des ventilateurs ou d’autres composants.

La prise en charge des Passkeys permettra aux applications Windows d’être compatibles avec une nouvelle norme de connexions sans mot de passe, opérationnelle sur les plates-formes Microsoft, Apple et Google. D’autres fonctionnalités potentiellement influentes peuvent inclure une fonction de réparation système, un dépanneur TPM, des améliorations de Windows Ink, entre autres.



