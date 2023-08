Comment choisir le bon écran pour votre ordinateur

Choisir le bon écran pour votre PC peut être une tâche ardue, surtout avec autant d’options disponibles sur le marché. Cependant, avec un peu de recherche et une compréhension de vos besoins, vous pouvez trouver l’écran parfait qui convient à votre budget et améliore votre expérience informatique. Dans cet article, nous discuterons de certains facteurs clés à prendre en compte lors du choix d’un moniteur pour votre PC.

1. Types d’écran

Avant même de parler du choix d’un écran pour votre PC, vous devez connaître les types d’écran. Il existe quatre principaux types de dalles d’écran : TN, IPS, VA et OLED. Chaque type a ses propres avantages et inconvénients, et le choix dépend de vos besoins et de votre budget. Les écrans TN sont les plus abordables et offrent des temps de réponse bas, ce qui les rend idéaux pour les jeux. Les écrans IPS offrent une meilleure précision des couleurs et des angles de vision plus larges, ce qui les rend adaptés à la conception graphique et à l’édition de photos. Les écrans VA offrent des rapports de contraste élevés et des noirs profonds, ce qui les rend idéaux pour regarder des films et des vidéos. Les écrans OLED offrent la meilleure précision des couleurs et des rapports de contraste, mais ils sont chers et peu répandus.

2. Objectif

L’une des premières étapes à suivre pour choisir le bon écran pour votre PC est votre objectif. Nous avons vu ci-dessus les quatre principaux types d’écran et les domaines où chaque type d’écran est le meilleur. Ainsi, vous devez déterminer vos besoins avant de pouvoir faire un bon choix.

Si vous êtes un joueur, vous aurez besoin d’un écran avec un taux de rafraîchissement élevé offrant un faible temps de réponse. Cela sera crucial pour un flou de mouvement minimal et un gameplay fluide. Les créateurs de contenu auront besoin d’un écran offrant les meilleures couleurs et un grand angle de vision. Cependant, pour un travail de bureau ou académique régulier comme la rédaction de devoirs, la navigation sur le Web, la vérification des e-mails, etc., un écran LED standard avec une résolution Full HD sera tout à fait suffisant.

3. Taille et résolution de l’écran

La taille et la résolution d’un écran sont des facteurs importants à prendre en compte lors du choix d’un écran. La taille d’un écran est mesurée en diagonale et varie de 21 pouces à 32 pouces ou plus. Si vous manquez d’espace, un écran de 21 pouces ou 24 pouces offrira un bon équilibre entre gestion de l’espace et utilisabilité. Cependant, thetechoutlook affirme que l’écran de 27 pouces offre une zone de vision confortable moyenne sans prendre beaucoup de place. Si vous recherchez une expérience vidéo ou de jeu immersive, vous devriez viser un écran ultralarge de 32 pouces ou plus. Cela donnera un champ de vision plus large.

La résolution d’un écran fait référence au nombre de pixels sur l’écran et varie de 1080p (1920 x 1080) à 4K (3840 x 2160) ou plus. Une résolution plus élevée indique plus de pixels sur l’écran, ce qui donne des images plus nettes et plus détaillées. Cependant, ebuyer a déclaré qu’une résolution plus élevée nécessite également une carte graphique plus puissante pour piloter l’écran. Les résolutions d’écran et ce pour quoi elles sont les mieux adaptées sont répertoriées ci-dessous

Full HD (1920×1080) : Meilleur pour une utilisation occasionnelle avec des visuels corrects pour les tâches quotidiennes. Il est également abordable.

Quad HD (2560×1440) : Bon pour les créateurs de contenu. Il offre des détails et une clarté plus élevés pour la création graphique et l’édition vidéo. C’est également un bon affichage pour jouer à des jeux de base comme les jeux de roulette en ligne au Royaume-Unis.

4K Ultra HD (3840×2160) : Cet écran est conçu pour les professionnels qui affichent des contenus lourds. Il offre la meilleure fidélité visuelle ainsi que des détails. Il est également très cher.

4. Taux de rafraîchissement et temps de réponse

Le taux de rafraîchissement d’un écran fait référence au nombre de fois où l’écran est rafraîchi par seconde. La valeur est donnée en Hz. À l’heure actuelle, la plupart des écrans ont des taux de rafraîchissement compris entre 60 Hz et 240 Hz. Un taux de rafraîchissement plus élevé indique un mouvement plus fluide et moins de flou de mouvement, ce qui le rend idéal pour les jeux et les actions rapides. Le temps de réponse d’un écran fait référence au temps qu’il faut à un pixel pour passer d’une couleur à une autre, et il est mesuré en millisecondes (ms). Un temps de réponse plus faible indique moins de trainée et de flou de mouvement, ce qui le rend idéal pour les jeux et les actions rapides.

5. Connectivité de l’écran

Les options de connectivité d’un écran sont importantes à prendre en compte lors du choix d’un écran. La plupart des écrans modernes sont équipés de ports HDMI, DisplayPort et VGA, ce qui vous permet de vous connecter à une variété de dispositifs tels que des PC, des ordinateurs portables, des consoles de jeu et des lecteurs multimédias. Certains écrans sont également équipés de ports USB, ce qui vous permet de connecter des périphériques tels que des claviers, des souris et des disques durs externes directement à l’écran. Avant de choisir un écran, vous devez vous assurer que l’écran dispose des ports nécessaires pris en charge par votre PC. De plus, si vous prévoyez d’utiliser d’autres appareils avec l’écran, assurez-vous que leurs ports sont compatibles.

6. Support et possibilités d’ajustement de l’écran

Le support de l’écran et les options d’ajustement sont importants à prendre en compte lors du choix d’un écran. Un bon support d’écran doit être solide et réglable, ce qui vous permet d’ajuster la hauteur, l’inclinaison et la rotation de l’écran à votre convenance. Certains écrans sont également dotés d’un support de fixation VESA, ce qui vous permet de fixer l’écran à un mur ou à un bras d’écran.

Conclusion

Choisir le bon écran pour votre PC peut être une tâche difficile, mais avec les bonnes connaissances et une compréhension de vos besoins, vous pouvez trouver l’écran parfait qui convient à votre budget et améliore votre expérience informatique. Prenez en compte des facteurs tels que le type d’écran, la taille et la résolution, le taux de rafraîchissement et le temps de réponse, la connectivité et les options de support et d’ajustement lors du choix d’un écran. Avec ces facteurs à l’esprit, vous pouvez prendre une décision éclairée et trouver l’écran parfait pour votre PC.

