Le Samsung Galaxy Z Fold 5 supporte-t-il la double SIM

Le Samsung Galaxy Z Fold 5, le dernier téléphone pliable sur le marché, a été récemment lancé le 26 juillet lors de l’événement Unpacked. Posséder un téléphone pliable offre de nombreux avantages, ce qui en réalité un choix désirable pour de nombreuses personnes. Cependant, avant d’effectuer un achat, les utilisateurs auront diverses questions sur l’appareil. Dans cet article, je répondrai à la question de savoir si le Samsung Galaxy Z Fold 5 prend en charge le double SIM ou non.

Nous avons déjà répondu à quelques questions courantes concernant le Galaxy Z Fold 5. Voici quelques réponses que vous aimeriez lire pour en savoir plus sur votre appareil d’intérêt.

En général, les smartphones à grand écran, également appelés tablettes, sont disponibles en versions uniquement WiFi ou avec à la fois des fonctionnalités WiFi et LTE/5G. Cependant, les appareils pliables ne sont disponibles qu’avec une seule option qui comprend à la fois le support WiFi et LTE/5G. Cela est dû au fait que les appareils pliables peuvent être utilisés à la fois comme une tablette et comme un smartphone. Par conséquent, une question courante est de savoir combien de cartes SIM le Galaxy Z Fold 5 prend en charge. Je vais essayer de fournir tous les détails nécessaires.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 a un double emplacement SIM

Le dernier téléphone pliable, le Galaxy Z Fold 5 est livré avec un double emplacement SIM, tout comme son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 4. Le nouvel appareil prend en charge la nano-SIM, qui est la norme depuis de nombreuses années. Cela indique que vous pouvez insérer deux cartes nano-SIM physiques, ce qui en réalité une fonctionnalité utile et essentielle à avoir, d’autant plus que de nombreux utilisateurs ont deux numéros.

Le Galaxy Z Fold 5 prend-il en charge l’eSIM

L’eSIM est devenue courante de nos jours. Le Google Pixel 2 a été le premier téléphone à inclure l’eSIM, et avec l’iPhone qui a également adopté l’eSIM il y a quelques années, cela est devenu la norme pour les smartphones haut de gamme. Le Galaxy Z Fold 5 prend en charge l’eSIM, mais seulement une eSIM peut être utilisée sur l’appareil.

Donc, si vous préférez l’eSIM à une nano-SIM physique, vous n’avez pas à vous inquiéter car vous pouvez utiliser l’eSIM comme sur tout autre smartphone. Cependant, rappelez-vous que vous ne pouvez utiliser qu’une seule eSIM à la fois.

Combien de SIM peut-on utiliser simultanément sur le Galaxy Z Fold 5 ?

Comme vous le savez, le Galaxy Z Fold 5 est livré avec des emplacements pour deux nano-SIM et prend également en charge une eSIM. Vous vous demandez peut-être combien de SIM le Galaxy Z Fold 5 peut prendre en charge simultanément. En tout, les utilisateurs peuvent utiliser deux SIM sur le Galaxy Z Fold 5.

Si vous utilisez une eSIM, alors vous ne pouvez utiliser qu’une seule SIM physique, ou vous pouvez utiliser deux SIM physiques sans eSIM. Les utilisateurs avec deux numéros n’auront aucun problème. Cependant, notez que vous ne pourrez pas utiliser trois SIM sur votre Galaxy Z Fold 5 en même temps.

Limitations de l’eSIM sur le Galaxy Z Fold 5

Sur le Galaxy Z Fold 5, les utilisateurs peuvent facilement ajouter plusieurs profils eSIM, mais un seul peut être utilisé à la fois.

L’eSIM a ses avantages et ses inconvénients

La disponibilité de la prise en charge de l’eSIM dépend non seulement de l’appareil, mais aussi de la région, de l’opérateur et de la version du logiciel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :