Elon Musk’s X Corp. intente un procès contre un groupe anti-haine qui prétend que Twitter est toxique

En bref: Twitter, ou X comme on l’appelle maintenant, a longtemps eu la réputation d’abriter de la toxicité. Cela ne risque pas de diminuer avec la nouvelle que X Corp. a intenté un procès contre un groupe à but non lucratif qui prétend vouloir arrêter la propagation de la haine et de la désinformation en ligne.

X Corp. affirme dans son procès, déposé devant le tribunal fédéral de San Francisco, que le Centre pour la Lutte contre la Haine Numérique (CCDH) vole illégalement ses serveurs et choisit les publications les plus haineuses qu’il peut trouver dans le cadre d’une « campagne d’intimidation visant à faire fuir les annonceurs ».

Un communiqué publié par le groupe en juin affirmait que Twitter (comme il l’était encore à l’époque) n’agit pas dans 99% des cas où de la haine est publiée par des abonnés Blue de Twitter, suggérant que la plateforme permet aux utilisateurs payants de transgresser les règles. Les chercheurs ont signalé des tweets promouvant la haine de la part des abonnés Blue en utilisant les outils de signalement de contenu haineux du site. Quatre jours plus tard, il a été découvert que aucun des comptes n’avait été supprimé et seulement 1% des tweets avaient été supprimés.

Le CCDH a conclu que Twitter n’a pas agi contre les tweets contenant des contenus racistes, homophobes, néo-nazis, antisémites ou conspirationnistes.

La réponse de X a été que le groupe avait utilisé une méthodologie incorrecte dans son étude et que la recherche était fausse, trompeuse ou les deux. X a également affirmé que le Centre est financé par les concurrents de Twitter ou des gouvernements étrangers « pour soutenir un agenda caché ».

Je me suis acharné sur Elon Musk tous les jours pendant un an. Mais aujourd’hui – cela change. Il sera confronté à un enfer extrême de la part de chercheurs universitaires pour cela. Je respecte ce qu’il a fait – car ayant moi aussi été confronté à l’enfer de leur part pour avoir révélé la vérité – ce n’est pas une chose facile à faire. Ils… pic.twitter.com/dHDGpGFmWT – Kristen Ruby (@sparklingruby) 31 juillet 2023

Hier, X a publié un article intitulé « Protéger le droit du public à la libre expression », dans lequel l’entreprise affirme croire que les personnes de tous horizons et croyances devraient avoir le droit de s’exprimer librement, tant qu’elles le font dans les limites de la loi. X a réitéré une affirmation précédente selon laquelle 99,99 % des impressions de publications sur la plateforme sont saines, ce qui a suscité beaucoup de controverse à l’époque.

X poursuit en affirmant que les affirmations du CCDH ont incité les annonceurs à suspendre leurs investissements sur la plateforme, et que les métriques des chercheurs ont été utilisées hors de leur contexte pour faire des affirmations non fondées. Il ajoute que le Centre a illégalement extrait des données en y accédant sans autorisation de Brandwatch, un partenaire de Twitter qui propose des informations sur le marché. Elon Musk n’aime vraiment pas le web scraping, c’est pourquoi l’entreprise poursuit en justice le CCDH.

X accuse également le groupe de « cibler les personnes sur toutes les plateformes qui parlent des problèmes avec lesquels le CCDH n’est pas d’accord, » de cibler les organisations de libre expression et de chercher à déplatformer les utilisateurs dont les points de vue ne correspondent pas à son propre agenda idéologique.

Dans une lettre de réponse publiée aujourd’hui, le CCDH a déclaré que X faisait preuve d’un effort troublant pour intimider ceux qui ont le courage de militer contre l’incitation, les discours de haine et le contenu préjudiciable en ligne. Il accuse également X de « tirer sur le messager ». L’organisation a déclaré qu’elle n’avait pas examiné les 500 millions de tweets publiés chaque jour, et n’a jamais prétendu l’avoir fait.

Il a été révélé en juin que les ventes publicitaires de X avaient diminué de 59% par communiqué à l’année précédente, apparemment en raison des préoccupations des annonceurs concernant la quantité croissante de discours de haine et de pornographie sur la plateforme.



