BYOD rendu sécurisé : Comment Samsung et Microsoft changent la donne.

Samsung et Microsoft ont formé une alliance stratégique révolutionnaire pour améliorer la sécurité des appareils mobiles destinés aux utilisateurs professionnels. Le point clé de cet accord est le tout premier outil de vérification de l’appareil au niveau hardware mobile, appelé « Attestation de l’appareil ». Cette technologie permet au système d’identifier et de protéger l’appareil contre les risques.

Actuellement, certains téléphones Samsung Galaxy prennent en charge cette fonctionnalité. Grâce à Microsoft Intune, ils permettent aux entreprises d’améliorer leur sécurité et de rendre le processus plus flexible. Cette union solide ajoute une défense supplémentaire contre les appareils piratés qui tentent d’accéder aux données des entreprises. La solution s’adapte aux politiques de Bring Your Own Device (BYOD) de plus en plus courantes sur le lieu de travail d’aujourd’hui. Elle fonctionne sur des appareils gérés ou non gérés, peu importe qui les possède.

Auparavant, l’attestation de l’appareil reposait sur une approche basée sur un serveur qui nécessitait un accès réseau, limitant ainsi le nombre d’appareils contrôlés. La nouvelle attestation de l’appareil effectuée sur l’appareil lui-même modifie ce processus. Elle permet à l’appareil de se vérifier lui-même. Les employés peuvent donc apporter leurs propres appareils au travail sans risque. C’est maintenant très facile grâce à une expérience utilisateur améliorée et à l’absence de mesures de sécurité supplémentaires.

En d’autres termes, ces deux géants de la technologie ont uni leurs forces pour élever le BYOD à un niveau supérieur. Ce qui est encore plus important, la sécurité des appareils atteint de nouveaux sommets non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les utilisateurs. Pourquoi je mets l’accent sur cela, c’est que, en tant que professeur à l’université, il est très important pour moi que mes étudiants puissent utiliser leurs appareils sur le campus sans risques. Et quand je parle des risques, je ne parle pas seulement de ceux pour les étudiants, mais aussi pour l’université, les données et autres informations importantes également.

Pour Samsung et Microsoft, ce n’est rien de nouveau

Samsung, un leader sur le marché mondial des smartphones, est depuis longtemps à la pointe de la sécurité mobile. Lorsque nous disons cela, nous parlons du modèle de sécurité Samsung Knox. D’autre part, Microsoft fait de son mieux pour progresser constamment dans ce domaine.

Ce système s’appuie sur le modèle de sécurité Zero Trust, qui repose sur trois idées clés : ne pas suivre de règles, vérifier les appareils de manière simple et limiter l’accès. Zero Trust nécessite une sécurité de bout en bout sur les applications, les réseaux et les appareils, peu importe qui possède l’appareil et qui l’utilise. C’est pourquoi c’est important pour les entreprises réglementées et les utilisateurs du secteur public. Cela vaut même pour le gouvernement américain.

L’accord entre Samsung et Microsoft s’inscrit dans les normes évolutives du monde du travail actuel et les différents risques cybernétiques. Ce duo offre une sécurité de bout en bout qui contrarie les acteurs malveillants et permet à Zero Trust de fonctionner plus efficacement. Pour cela, Samsung a apporté son hardware et son logiciel, tandis que Microsoft a mis sur la table sa sécurité basée sur le cloud.

L’attestation de l’appareil sur l’appareil est une première étape essentielle pour élever la sécurité des appareils mobiles destinés aux entreprises vers un nouveau niveau. De plus, les deux entreprises technologiques souhaitent continuer à travailler sur de nouveaux progrès dans ce domaine. Samsung et Microsoft sont à la pointe de la création d’outils de sécurité de pointe qui répondent aux besoins uniques des entreprises à mesure que le lieu de travail continue d’évoluer.

Avec Intune, la sécurité basée sur le hardware mobile rend les entreprises plus sécurisées sans perturber les opérations. Nous pouvons donc confirmer que les téléphones Samsung dotés de la sécurité Knox et d’Intune rendent le BYOD réel pour davantage d’entreprises. Vous pourriez penser que ce n’est pas ce dont le marché a besoin maintenant. Mais il y a trop d’utilisateurs et trop d’entreprises qui souffrent de ce problème.

Par exemple, jusqu’à 70% des utilisateurs à Singapour utilisent des appareils personnels pour des tâches liées au travail. C’est un signe clair que c’est un problème grave pour de nombreuses entreprises aujourd’hui. Lorsqu’il s’agit de travailler avec des données sensibles et des données d’utilisateurs, cela peut être une préoccupation sérieuse en termes de sécurité. Grâce au partenariat entre Samsung et Microsoft, les entreprises peuvent désormais atténuer ces risques et garantir la sécurité et l’intégrité des données d’entreprise, même lorsque les employés utilisent leurs propres appareils.

Conclusion

L’alliance stratégique entre Microsoft et Samsung représente un tournant majeur dans la sécurité des appareils mobiles. La sécurité d’entreprise entre dans une nouvelle ère avec la sortie de la première solution d’attestation de l’appareil basée sur le hardware mobile sur l’appareil lui-même, qui offre une défense renforcée contre les menaces de sécurité. Cette solution offre une sécurité solide, fonctionne avec tous les appareils et intègre les appareils personnels dans les réseaux de l’entreprise. Samsung et Microsoft sont à l’avant-garde de la protection des données et des informations des entreprises à mesure que les habitudes de travail évoluent et que la nécessité de politiques BYOD continue de croître. Cela garantit aux entreprises la capacité de s’adapter et de survivre face aux problèmes de sécurité en constante évolution.

Grâce à cet effort conjoint, ces deux acteurs créent un nouveau modèle de sécurité des appareils mobiles pour diverses entreprises du monde entier. Ils ont établi une nouvelle norme pour les vérifications des appareils, aidant ainsi les entreprises à sécuriser les données qu’elles stockent et utilisent au quotidien. Ce travail d’équipe ne pourrait pas être plus opportun, alors que le monde adopte un avenir de travail flexible, mobile et à distance. L’outil unique de Samsung et Microsoft a changé la façon dont la sécurité mobile fonctionnera à l’avenir.

