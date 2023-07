Comment un Apple AirTag et Twitter ont sauvé le vélo de 8 000 $ d’un cycliste

En bref: On entend beaucoup d’histoires négatives sur les personnes qui utilisent les traqueurs Apple AirTag à des fins illégales telles que le harcèlement, mais il y a aussi beaucoup d’histoires positives. L’une d’entre elles concerne des bagages perdus à l’aéroport, un vélo de 8 000 dollars et Twitter.

Barry Sherry de Virginie voulait voyager en Europe pour ce qui était probablement le dernier voyage à vélo « épique » à l’étranger du cycliste de 68 ans, à travers la Suisse, le Luxembourg et la Finlande, écrit CNN.

Sherry a réservé un billet American Airlines de Washington à Zurich en codeshare (où les compagnies aériennes vendent des sièges sur les vols des autres compagnies aériennes) avec British Airways, avec une escale à Londres au préalable.

Après son arrivée à Zurich, Sherry a découvert que seule sa valise était arrivée avec lui – le vélo était introuvable.

Heureusement, il avait mis un AirTag Apple dans le sac à fermeture éclair du vélo après avoir entendu d’autres cyclistes parler de leur utilité. Vérifier l’application Localiser mon montrait que son vélo était toujours à l’aéroport d’Heathrow à Londres. Il a informé le service des bagages perdus, leur a indiqué où se trouvait le vélo, et a été rassuré en apprenant que la plupart des objets perdus sont rendus à leurs propriétaires dans les 24 heures.

Ce n’était pas seulement la valeur monétaire qui inquiétait Sherry. « Il y a quatorze ans, on m’a diagnostiqué un cancer, et la seule fois où je ne pensais pas à cela, c’était lorsque je faisais du vélo », dit-il. « Le reste du temps, on rumine à ce sujet, mais je ne pensais jamais au cancer ou au traitement lorsque j’étais en train de rouler. »

Les jours ont passé et la position du vélo n’a jamais bougé d’Heathrow, selon l’AirTag. Sherry a commencé à marquer la compagnie aérienne dans des tweets quotidiens contenant des captures d’écran de l’emplacement du vélo, mais les réponses génériques laissaient penser qu’il avait affaire à un bot.

Le quatrième jour, Sherry a essayé de marquer American Airlines dans l’un des tweets montrant l’emplacement du sac. Cela a dû fonctionner car le vélo a bougé le lendemain. Un courriel de BA a confirmé qu’il était en cours de livraison, bien qu’il doive être transporté en avion de la Suisse à l’hôtel au Luxembourg où Sherry s’était déplacé à ce moment-là. Cela lui a permis de faire du vélo dans le pays, aux côtés d’anciens concurrents du Tour de France, et en Finlande comme prévu.

Il semble que la combinaison de l’AirTag et de Twitter soit responsable du retour en toute sécurité de son vélo. Sans eux, il serait peut-être encore perdu.

Les traceurs AirTag sont devenus un outil utile pour les voyageurs, plusieurs histoires les concernant aidant à retrouver des bagages perdus sont récemment apparues. Un magicien en a utilisé un pour retrouver son sac à l’aéroport de Newark le mois dernier, et une passagère a suivi le parcours de ses bagages perdus avec l’appareil d’Apple plus tôt cette année.

