Comment Xiaomi réalise les mises à jour – Processus de test et de diffusion

En tant que l’un des principaux fabricants de smartphones d’aujourd’hui, Xiaomi prépare méticuleusement des mises à jour logicielles visant à offrir à ses clients une expérience utilisateur supérieure. L’interface MIUI de Xiaomi est la plate-forme logicielle sous-jacente de ses smartphones et est constamment améliorée pour apporter aux utilisateurs les dernières fonctionnalités et améliorations de performances. Cet article détaillera comment Xiaomi prépare ses mises à jour logicielles et quel type de processus de test il traverse pour garantir une meilleure expérience aux utilisateurs.

Étapes de préparation des mises à jour de Xiaomi

Aujourd’hui, les appareils mobiles sont devenus un élément indispensable de notre vie quotidienne. Les mises à jour logicielles régulières sont essentielles pour utiliser nos smartphones de manière plus efficace et plus sécurisée. À ce stade, le géant technologique chinois Xiaomi propose régulièrement des mises à jour MIUI pour offrir aux utilisateurs de meilleures expériences et améliorer les performances de leurs appareils.

Xiaomi prépare des mises à jour logicielles dans 3 versions différentes : versions quotidiennes, hebdomadaires et stables. Tout d’abord, les versions quotidiennes sont testées lors de la première phase. Dans la deuxième étape, le processus de test bêta commence et les versions hebdomadaires sont proposées aux testeurs bêta. Enfin, les versions stables sont publiées pour les utilisateurs finaux.

Préparation des versions quotidiennes

Publication publique des versions quotidiennes tous les vendredis, versions hebdomadaires

Mises à jour disponibles pour les utilisateurs finaux, versions stables

Première phase : Versions quotidiennes

L’équipe logicielle de Xiaomi prépare des versions spéciales, appelées versions quotidiennes. Ces versions sont les premières étapes permettant à l’équipe logicielle d’expérimenter et de tester. De nouvelles fonctionnalités, des corrections et des améliorations de performances sont ajoutées aux versions quotidiennes. Ici, l’équipe logicielle commence le processus de développement en identifiant les bugs et les problèmes potentiels.

Processus de test bêta : Versions hebdomadaires

Après les tests des versions quotidiennes, les versions hebdomadaires sont incluses dans le processus de test bêta. À cette phase, les testeurs bêta ont l’occasion de découvrir les mises à jour hebdomadaires en avant-première et de fournir des commentaires. Les testeurs bêta sont principalement des utilisateurs de Xiaomi en Chine. Les versions hebdomadaires se concentrent sur la résolution des bugs et des problèmes des versions quotidiennes.

Mises à jour disponibles pour les utilisateurs finaux : Versions stables

À la suite des corrections et des améliorations apportées aux versions hebdomadaires, les mises à jour deviennent entièrement stables. À ce stade, les versions stables sont les mises à jour officielles disponibles pour les utilisateurs finaux. Les mises à jour stables de MIUI passent par un long processus de test et sont examinées de manière approfondie pour offrir aux utilisateurs une expérience plus fluide.

Analyse des besoins et des commentaires des utilisateurs

Xiaomi analyse constamment les besoins et les commentaires des utilisateurs, qui constituent la base des mises à jour. Les sondages, les forums et les commentaires des utilisateurs sont utilisés de manière efficace pour comprendre quels types de fonctionnalités et de corrections les utilisateurs souhaitent bénéficier. Ces informations aident à établir les priorités et les domaines d’attention pour les mises à jour.

Importance dans le processus de test

Les mises à jour de MIUI passent par un long processus de test avant d’être proposées aux utilisateurs. À chaque étape, des tests détaillés sont réalisés pour identifier et résoudre les bugs. Cependant, il est possible que certains bugs ne soient pas détectés ou que certains utilisateurs aient des expériences différentes. Par conséquent, Xiaomi encourage les utilisateurs à fournir des commentaires sur les bugs.

Commentaires des utilisateurs : Amélioration continue

Xiaomi considère que les commentaires des utilisateurs sont d’une grande importance. Il surveille de près les commentaires pour identifier les problèmes rencontrés par les utilisateurs et les résoudre rapidement. La participation active des utilisateurs est essentielle pour le développement continu du logiciel et l’amélioration de l’expérience utilisateur.

MIUI 14 et MIUI 15

La version actuelle la plus récente de MIUI, MIUI 14, est utilisée sur de nombreux appareils. Xiaomi travaille toujours à une meilleure expérience utilisateur et a maintenant commencé les tests internes pour MIUI 15. MIUI 15 est en phase de test avec des versions quotidiennes et sera disponible pour les testeurs bêta avec des versions hebdomadaires après une certaine période de temps. Enfin, MIUI 15 sera déployé auprès des utilisateurs finaux une fois qu’il sera entièrement stable.

Xiaomi gère méticuleusement ses processus de mise à jour pour répondre aux besoins des utilisateurs et améliorer la qualité des mises à jour. Les mises à jour de MIUI sont en constante amélioration grâce aux versions quotidiennes, hebdomadaires et stables, permettant aux utilisateurs d’obtenir une meilleure expérience. L’importance que Xiaomi accorde aux commentaires des utilisateurs lors de la préparation des mises à jour est un facteur important qui accroît le leadership de l’entreprise dans le domaine du logiciel et la satisfaction des utilisateurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :