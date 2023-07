Xiaomi MIX Fold 3 : Pliez vos attentes, dépliez les possibilités !

Le smartphone pliable Xiaomi MIX Fold 3 sera mis en vente en août, comme l’indique le post officiel de Xiaomi sur Weibo. La devise de l’appareil est « Leica Optical Full-Focus Four-Camera ».

Selon un célèbre informateur, le Xiaomi MIX Fold 3 devrait être doté de quatre caméras arrière et d’un corps en verre courbé blanc élégant. Ce système de caméra devrait comprendre une lentille de mise au point centrale en mode portrait 3,2x et une lentille téléobjectif à prisme de 5x. Si tel est le cas, il n’aura pratiquement aucun équivalent sur le marché.

À propos, seules VIVO et Huawei vendent actuellement des téléphones pliables avec quatre caméras arrière. Fait intéressant, Xiaomi se prépare à rejoindre cette ligue avec un ensemble de caméras similaire comprenant deux caméras téléobjectif, dont l’une a une lentille à prisme, deux caméras grand-angle et une caméra ultra grand-angle. Mais cette information doit encore obtenir une confirmation officielle.

Fonctionnalités du Xiaomi MIX Fold 3

Le téléphone prendra également en charge la charge rapide, avec le choix entre une charge rapide par câble de 67W et une charge rapide sans fil de 50W. L’ajout d’une charnière en forme de goutte d’eau, qui contribue à un design fin et léger, est également présenté comme améliorant les capacités de communication et la durée de vie de l’appareil.

Nous devons mentionner qu’un téléphone Xiaomi à venir a obtenu une certification nationale de qualité 3C avec le numéro de modèle 2308CPXD0C. Il dispose d’un chargeur MDY-12-EF qui prend en charge la charge rapide de 67W. Cela correspond aux fonctionnalités attendues du prochain MIX Fold 3.

Mis à part cela, le Xiaomi MIX Fold 3 a également obtenu la certification MIIT. Intitulé appareil numérique 5G, il prendra en charge la technologie eMBB ainsi que la connectivité réseau 5G, 4G, 3G et 2G.

Le blogueur technologique Kacper Skrzypek a révélé une nouvelle fonctionnalité appelée « Hover Mode ».

Avec l’ajout du mode Hover, les utilisateurs peuvent désormais utiliser une partie de l’écran déplié pour utiliser l’appareil. Ce mode offre plusieurs fonctionnalités, notamment le contrôle de la lecture des médias, le glissement pour zoomer et le changement de luminosité ou de volume d’un simple double tap, comme le montre un GIF publié par Kacper.

Le mode hover devrait révolutionner l’expérience des amateurs de cinéma. Cela sera pratique lors du visionnage de films au format 21:9. Le contrôle des médias sera facile grâce aux commandes à l’écran. Au fait, Samsung a déjà une fonctionnalité similaire appelée ‘Flex Mode’ dans sa série Galaxy Fold.

On suppose que le Xiaomi MIX Fold 3 sera un téléphone exclusif à la Chine. Android Authority a demandé à Xiaomi si cela est vrai. Mais pour l’instant, il n’y a pas de réponse.

