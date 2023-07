Leviton met à jour Matter pour les variateurs, interrupteurs et prises intelligentes Decora

Leviton propose une mise à jour gratuite du firmware qui apporte Matter à quatre de ses appareils domestiques intelligents, ce qui sera bienvenu pour les utilisateurs existants et les nouveaux utilisateurs. Il s’agit de l’interrupteur intelligent Decora, du variateur de lumière, du mini variateur de lumière enfichable et du mini interrupteur enfichable. Voici tous les détails.

Leviton a annoncé la mise à jour du firmware dans un communiqué de presse ce matin (via The Verge). Bien que la mise à jour Matter soit disponible et gratuite pour tous, il est nécessaire de s’inscrire au « Matter Early Access Program » de Leviton dans son application.

En utilisant l’application My Leviton, les clients peuvent facilement s’inscrire directement au programme Matter Early Access de Leviton. Une fois inscrits, le micrologiciel certifié Matter peut être téléchargé sur leurs appareils. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs existants et nouveaux de My Leviton peuvent connecter localement leur variateur Decora Smart Wi-Fi 2nd Gen, leur interrupteur 2nd Gen, leur mini variateur enfichable 2nd Gen ou leur mini interrupteur enfichable 2nd Gen à toute plateforme de maison intelligente compatible Matter de leur choix, notamment Amazon Alexa™, Google Home®, Apple Home®, Samsung SmartThings et bien d’autres encore.

Les appareils Decora de 2e génération sont dépourvus de hub et sont arrivés pour la première fois en 2021, il est donc formidable de voir Leviton lancer la prise en charge de Matter par le biais d’une mise à jour du firmware. Et comme le mentionne The Verge, il semble que le variateur Leviton 2nd Gen soit le premier variateur intelligent de n’importe quelle société à être compatible avec Matter.

Voici les quatre appareils Leviton Decora 2nd Gen qui peuvent bénéficier de la mise à jour Matter :

Pour rappel, même si ces appareils Decora prenaient auparavant en charge HomeKit, Google Assistant, Alexa d’Amazon et plus encore, Matter devrait apporter une réactivité et une fiabilité améliorées.

Leviton note que « des appareils Wi-Fi 2nd Gen supplémentaires sont prévus pour les futures mises à jour Matter, qui seront toutes disponibles via une mise à jour gratuite du micrologiciel dans l’application My Leviton. »

Une mise en garde pour les clients existants qui utilisent les appareils Wi-Fi intelligents de 2e génération avec HomeKit. Vous devrez les retirer de l’application Home, mettre à jour le micrologiciel via l’application My Leviton, puis les configurer et les réinsérer dans l’application Home via Matter.

Voici un guide de Leviton sur le fonctionnement du processus de mise à jour.

