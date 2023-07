L’attente est terminée : Découvrez bientôt l’Oppo K11.

En mai dernier, Oppo a dévoilé le K11X, un téléphone milieu de gamme avec un processeur Snapdragon 695 et un appareil photo de 108 MP. Et s’il y a une version ‘X’, une version régulière du téléphone sera également disponible. C’est ainsi que fonctionne la gamme de la marque. Eh bien, la marque vient de confirmer l’existence de l’Oppo K11 avec une annonce officielle.

Selon cette annonce, l’Oppo K11 sera annoncé la semaine prochaine en Chine, le 25 juillet. La confirmation vient de la version chinoise d’Oppo, solidifiant le lancement imminent de l’appareil. De plus, la version chinoise a partagé quelques images promotionnelles qui vous donnent une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Un regard plus attentif sur les images de l’Oppo K11

D’après les images officielles partagées par la version chinoise, l’Oppo K11 arborera un design distinctif à deux tons à l’arrière. Mais l’aspect le plus important des images partagées est que le téléphone sera équipé d’un capteur IMX890 en tant qu’appareil photo principal. Cela confirme le rapport que nous avons couvert il y a deux jours.

Actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, l’IMX890 est un capteur de qualité supérieure. C’est le même module de caméra qu’Oppo a utilisé pour la série Find X6. Et le Find X6 est réputé pour offrir des images nettes, précises et détaillées. Autrement dit, l’IMX890 de l’Oppo K11 fera de l’appareil un excellent téléphone photo.

De plus, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, l’Oppo K11 prendra en charge la stabilisation optique de l’image (OIS). Le prise en charge de l’OIS permet aux téléphones de capturer des images claires même lorsque vos mains tremblent. Cela rend également les vidéos plus professionnelles, car il y a moins de tremblements dans la sortie finale.

C’est à peu près tout ce que nous avons des dernières images partagées par Oppo. Et à partir de ces deux images seules, vous pouvez supposer en toute sécurité que le K11 sera un excellent appareil milieu de gamme pour son prix.

Autres caractéristiques confirmées de l’Oppo K11

Si Oppo n’a pas officiellement divulgué les caractéristiques techniques du K11, il est apparu dans la liste de l’outil de benchmark Geekbench. De plus, il a passé les certifications officielles de TEENA et 3C. À partir de celles-ci, un grand nombre des aspects cruciaux de l’appareil ont été dévoilés. Voici un bref aperçu de tous ces aspects :

Processeur

La liste Geekbench a confirmé que l’Oppo K11 sera équipé d’une puce Snapdragon 782G. Il s’agit d’une SoC haut de gamme qui peut offrir de bonnes performances. Vous pouvez vous attendre à une expérience utilisateur fluide lors de l’exécution des applications et des jeux Android quotidiens.

Écran de l’Oppo K11

Les certifications 3C et TENNA ont révélé que l’Oppo K11 sera doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces. Il affichera un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une résolution FHD+. Ces caractéristiques d’affichage sont pratiquement comparables aux derniers appareils haut de gamme. Le téléphone offrira donc sans aucun doute une excellente expérience visuelle.

Configuration de la caméra

Les dernières images ont confirmé que l’Oppo K11 sera doté du capteur de caméra IMX890 de 50 MP à l’arrière. De plus, les certifications ont révélé que l’appareil sera équipé d’un objectif grand angle de 8 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Cette configuration de caméra est excellente pour un appareil milieu de gamme, et elle fait de l’Oppo K11 un téléphone photo polyvalent.

Batterie et vitesse de charge

Selon les certifications, l’Oppo K11 sera équipé d’une batterie de 4870 mAh avec une capacité typique de 5000 mAh. Grâce à une telle cellule de grande taille, l’appareil peut offrir une grande autonomie d’écran (SOT) avec une seule charge. Vous n’avez donc pas besoin de transporter une batterie portable tout le temps avec vous.

De plus, les certifications ont révélé que le téléphone sera doté d’une charge rapide de 100 W. Cette vitesse de charge vous permettra de passer de 0 % à 100 % raisonnablement rapidement.

