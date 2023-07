Comment transférer WhatsApp d’Android vers iPhone sans passer à iOS

Avec les dernières versions d’iOS, le logiciel est devenu beaucoup plus polyvalent et attrayant pour les utilisateurs d’Android. iOS 17 promet de donner une longueur d’avance avec de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront l’expérience de l’utilisateur. Avec l’amélioration continue d’iOS, il est naturel de voir les utilisateurs d’Android vouloir passer à l’écosystème d’Apple. Cependant, ce n’est pas la tâche la plus facile lorsque vous avez beaucoup d’applications. C’est particulièrement difficile lorsque l’on souhaite transférer des données WhatsApp vers l’iPhone et que Migrer vers iOS s’avère ne pas être la meilleure solution.

Nous pouvons également ajouter le niveau de sécurité supplémentaire sur ces appareils, et toutes les améliorations qui découlent d’un logiciel strictement développé et peaufiné avec un hardware spécifique à l’esprit – Quelque chose qui ne se produit pas sur Android, qui doit faire face à une multitude de appareils de différentes marques, avec un hardware distinct.

Passer d’Android à iOS peut être considéré comme une étape difficile ou drastique pour certains utilisateurs. Il y a quelques éléments dont vous devez tenir compte lorsque vous modifiez l’écosystème auquel vous êtes habitué. Certains utilisateurs se soucient de leurs messages WhatsApp, après tout, est-il possible de restaurer vos données WhatsApp sur un appareil doté d’un système d’exploitation différent ? Eh bien, il est tout à fait possible de transférer vos données et nous ne parlons pas de l’outil « Déplacer vers iOS » fourni par Apple. À travers cet article, nous vous apprendrons comment transférer des données WhatsApp d’Android vers iPhone sans passer à iOS.

Transférer WhatsApp d’Android vers iPhone avec Tenorshare iCareFone Transfer

Apple a l’application officielle « Move to iOS » pour tous ceux qui veulent partir. Cependant, cela peut causer certains problèmes, en particulier en ce qui concerne WhatsApp. À travers cet article, nous vous présenterons un logiciel très utile qui peut transférer vos données de manière transparente sans compromettre vos chats, les détails de votre profil, etc.

Tenorshare iCareFone Transfer est une alternative puissante à Migrer vers iOS. C’est la meilleure application pour transférer WhatsApp d’Android vers iPhone sans passer à iOS, en particulier parce que vous n’aurez pas besoin de réinitialiser les paramètres d’usine. Voici quelques-uns des points forts pour choisir ce logiciel comme alternative à Move to iOS.

Gestion puissante des données : Tenorshare iCareFone Transfer fournit de nombreuses fonctionnalités pour gérer les données sur les appareils des utilisateurs. Il est possible de supprimer des fichiers indésirables, de fusionner des contacts en double et d'exporter des données vers l'ordinateur. Par conséquent, vous pouvez non seulement transférer vos données, mais il est également possible de « peaufiner » et « optimiser » vos fichiers avant le transfert.

Transfert en un clic : L'application permet à l'utilisateur de transférer tous les fichiers de photos, vidéos, musique, contacts et messages entre différents appareils d'un simple clic.

Fonction de transfert sélectif et de prévisualisation : Les utilisateurs peuvent avoir un bon aperçu des fichiers ou des types de données sélectionnés au lieu de transférer toutes les données en une seule fois. Cela améliore considérablement le processus et vous permet d'éviter le transfert de contenu indésirable.

Socket en charge multiplateforme : L'outil prend en charge le transfert de données entre différentes plates-formes, notamment iOS, Android et Windows.

Est-il possible de transférer WhatsApp d’Android vers iPhone sans passer à iOS ?

L’application Move to iOS est conçue pour transférer vos données d’Android vers iOS. Cependant, les choses ne sont pas si fluides lorsqu’il s’agit de déplacer vos chats WhatsApp. Il y a des problèmes dans le processus, et dans la plupart des cas, vous aurez besoin d’un logiciel approprié pour gérer ce type de transfert. C’est là que le transfert iCareFone se présente comme une solution pratique. Vous trouverez ci-dessous certains des problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous essayez d’utiliser le Move to iOS natif :

1 – Déplacer vers iOS Impossible de migrer

Cette erreur apparaît lorsque l’application ne parvient pas à transférer WhatsApp d’Android vers l’iPhone en raison de problèmes d’incompatibilité ou de corruption de données. Vous devrez peut-être redémarrer votre appareil et recommencer le processus de transfert à partir de zéro.

2 – Déplacer vers iOS Transfert Interrompu

Le transfert de données est souvent interrompu lorsqu’il ne reste qu’une minute pour terminer. Si quelque chose comme ça se produit, vous devrez recommencer le processus. Cela peut être frustrant et prendre du temps.

3 – Déplacer vers iOS ne se connecte pas

L’erreur Déplacer vers iOS sans connexion peut se produire lorsque l’application ne peut pas établir de connexion entre vos appareils Android et iPhone. Lorsque cette erreur se produit, il est impossible de transférer d’Android vers iPhone.

4 – Aucun appareil iOS détecté Déplacer vers iOS

Le problème de déplacement vers iOS sans appareil iOS détecté peut se produire lorsque l’application ne peut pas détecter à la fois vos appareils Android et iPhone ou l’un d’entre eux.

5 – Déplacer vers iOS n’a pas transféré les contacts

Cette erreur se produit lorsque l’application Move to iOS ne parvient pas à transférer les contacts WhatsApp. Lorsque cette erreur se produit, vous vous retrouvez avec un transfert incomplet. Dans ce cas, vous devrez transférer manuellement tous les fichiers WhatsApp. Tout ce processus peut être ennuyeux.

6 – Passer au Wi-Fi iOS ne fonctionne pas

Vous pouvez également obtenir une erreur Déplacer vers iOS Wi-Fi ne fonctionne pas. Cette erreur se produit lorsque l’Internet est faible et tombe lors d’un transfert WhatsApp. Cela rend l’application non fiable car elle peut simplement souffrir des effets d’une mauvaise connexion Internet.

Outre ces problèmes, l’application Move to iOS peut également vous obliger à réinitialiser votre appareil aux paramètres d’usine avant de démarrer le processus. Pour ceux qui ont configuré l’iPhone, cela indique que vous devrez effacer toutes les données et reprendre à zéro.

La solution native est gênante, mais heureusement, il existe d’autres options pour réduire le défi de passer à iOS.

Un moyen de transférer mon WhatsApp d’Android vers iPhone sans passer à iOS ?

Il existe des alternatives dans la façon dont vous pouvez transférer WhatsApp d’Android vers iPhone sans passer à iOS. Ci-dessous, vous trouverez quelques-unes des alternatives pour le faire.

1 – Utiliser Google Drive

Google Drive est le meilleur moyen de transférer gratuitement des messages WhatsApp d’Android vers iPhone. Cependant, alors que WhatsApp sur Android utilise Google Drive pour sauvegarder, WhatsApp sur iPhone utilise iCloud pour la sauvegarde.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas utiliser de manière transparente votre sauvegarde Google Drive pour transférer WhatsApp sur votre iPhone. Il n’y a pas de moyen direct, mais il existe toujours une solution de contournement pour cette méthode.

Ouvrez WhatsApp sur votre téléphone Android et cliquez sur les trois points pour accéder aux paramètres. Sélectionnez « Chat », puis « Historique des chats ». Ensuite, choisissez « Exporter le chat ». Envoyez-vous les données via Gmail. Accédez à l’e-mail sur votre iPhone pour récupérer les détails de WhatsApp. C’est ainsi que vous pouvez transférer gratuitement WhatsApp d’Android vers iPhone.

2 – Avec sauvegarde de l’historique

Une autre façon de transférer gratuitement les messages WhatsApp d’Android vers l’iPhone consiste simplement à utiliser la fonction « Sauvegarde de l’historique » de votre WhatsApp.

Ouvrez WhatsApp sur votre téléphone Android. Dirigez-vous vers « Paramètres » et choisissez « Chats ». Ensuite, sélectionnez « Chat Backup » et appuyez sur « Backup ». Désinstallez WhatsApp de votre ancien téléphone Android. Installez WhatsApp sur votre nouvel iPhone et connectez-vous avec votre compte d’origine. Vous recevrez une fenêtre contextuelle vous invitant à restaurer les fichiers de sauvegarde à partir du cloud de WhatsApp. Restaurez les fichiers de sauvegarde pour terminer le transfert. Voilà comment transférer les chats WhatsApp d’Android vers l’iPhone avec la fonction de sauvegarde de l’historique.

Si ces deux fonctionnalités sont « utilisables », elles ne sont pas très pratiques lorsque l’on est pressé. De plus, History Backup n’est pas la solution la plus viable pour passer d’Android à iPhone, et Google Drive ne fonctionne que dans un sens – Android pour iPhone.

Si vous voulez une solution transparente qui fonctionnera de manière pratique, il vaut mieux se diriger vers notre meilleure alternative – Tenorshare iCareFone Transfer. Il s’agit d’une alternative à Move to iOS.

Comment puis-je transférer mon WhatsApp d’Android vers iPhone sans passer à iOS ?

Enfin, nous vous expliquerons en quelques étapes simples comment transférer vos données WhatsApp sur votre iPhone avec le transfert iCareFone. Il vous suffit d’installer l’application et de connecter les deux appareils (Android et iOS) à l’ordinateur.

Étape 1 – Téléchargez et installez l’application iCareFone Transfer.

Après cela, assurez-vous que les deux appareils sont connectés, lancez l’application et cliquez sur « Transférer » pour continuer.

Étape 2 – Sauvegardez les données WhatsApp

Suivez les instructions à l’écran pour effectuer une sauvegarde et cliquez sur « Continuer ». Attendez que le processus soit terminé pour avancer.

Étape 3 – Vérifier le périphérique source WhatsApp

Veuillez vérifier le compte WhatsApp que vous avez utilisé pour créer la sauvegarde en entrant le code du pays et le numéro de téléphone. Ensuite, cliquez sur « Continuer » pour accéder à l’interface de vérification et cliquez sur « Vérifier ».

Étape 4 : générer des données pour votre iPhone

L’étape suivante consiste à sélectionner le type de version jointe que vous devez transférer. Cliquez sur « Continuer » pour passer à l’étape suivante.

Étape 5 : restaurer les données WhatsApp sur iPhone avec succès

Le logiciel restaure les données sur votre iPhone. La vitesse de restauration dépendra de la taille des données, veuillez être patient. Une fois l’ensemble du processus terminé, votre appareil cible redémarrera.

Après ces cinq étapes, vous êtes prêt à utiliser vos données WhatsApp maintenant sur votre nouvel appareil iOS. Le processus était simple et toutes vos données sont en sécurité sur votre nouvel appareil.

Conclusion

Passer d’Android à iOS n’est pas la plus simple des étapes, et les utilisateurs ont tendance à prendre en compte de nombreux facteurs avant de procéder à ce changement. Cependant, une fois que vous êtes déterminé à y aller, il est bon de savoir qu’il existe une bonne alternative pour transférer vos données WhatsApp vers iOS sans les contraintes de l’outil Stock Move to iOS. Ne vous inquiétez plus de perdre Internet ou d’avoir d’autres problèmes avec la solution d’Apple. Tenorshare iCareFone Transfer vous couvrira! C’est le meilleur moyen de transférer vos précieuses données WhatsApp d’Android vers iPhone sans les limitations des autres solutions.

Vous pourrez sélectionner de manière sélective vos précieux fichiers et vous n’aurez pas à subir le stress de la réinitialisation d’usine ou de l’écrasement de vos données existantes sur l’iPhone.

Pour cette raison, nous ne pouvons que recommander cette solution si vous souhaitez déplacer vos données WhatsApp d’Android vers iOS de manière pratique et fiable.

